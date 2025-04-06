Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 162

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Тест на возраст:

 
Vladimir Karputov #:

Тест на возраст:

Всем доброго дня и хорошего настроения!

То, что показано на фото, похоже на свинцовые грузила для закидушек.

С уважением, Владимир.

 
Vladimir Karputov #:

Тест на возраст:

Какой-то новомодный разврат )

Чика должна быть круглой, это достигается плавкой свинца (от распотрошенного кабеля) на костре и заливкой в углубление, сделанное в песке теннисным мячиком.

 
Haruto Rat #:

плавкой свинца (от распотрошенного кабеля) на костре

Мы плавили пластины старых автомобильных аккумуляторов.

 
Мы заливали в днища банок из под пепси...
 
11 января отмечается необычный, но самый вежливый праздник – международный день "спасибо".
 

Париж, Франция


 
Vladimir Karputov #:

Париж, Франция


Фотожоп.

Дома так близко не подходят - вокруг парк

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Фотожоп.

Дома так близко не подходят - вокруг парк

и снег только в воздухе, и как бы не выпал

опять же туман плюсом

но золотая пыль и металлические ботинки на еще одном довольно творчески отредактированном фото выше, мне очень понравились ;)

//сразу не заметил кто выложил фотку

//думал опять Дмитрий балуется ;)

//здесь задний план не очень похож на правду, не понял пока почему, но сразу видно что приклеен
 
Dmytryi Nazarchuk #:

Фотожоп.

Дома так близко не подходят - вокруг парк


не думаю

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