Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 162
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Тест на возраст:
Тест на возраст:
Всем доброго дня и хорошего настроения!
То, что показано на фото, похоже на свинцовые грузила для закидушек.
С уважением, Владимир.
Тест на возраст:
Какой-то новомодный разврат )
Чика должна быть круглой, это достигается плавкой свинца (от распотрошенного кабеля) на костре и заливкой в углубление, сделанное в песке теннисным мячиком.
плавкой свинца (от распотрошенного кабеля) на костре
Мы плавили пластины старых автомобильных аккумуляторов.
Париж, Франция
Париж, Франция
Фотожоп.
Дома так близко не подходят - вокруг парк
Фотожоп.
Дома так близко не подходят - вокруг парк
и снег только в воздухе, и как бы не выпал
опять же туман плюсом
но золотая пыль и металлические ботинки на еще одном довольно творчески отредактированном фото выше, мне очень понравились ;)
//сразу не заметил кто выложил фотку
//думал опять Дмитрий балуется ;)//здесь задний план не очень похож на правду, не понял пока почему, но сразу видно что приклеен
Фотожоп.
Дома так близко не подходят - вокруг парк
не думаю