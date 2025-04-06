Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 114
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мож кто тоже захочет)
Пятница!
Муравьи - воришки золотого браслета
Разные транспортные развязки несут разную пропускную способность:
Коллеги, если у кого-то диабет-2, могу дать полезный совет. Давно замечал, что после пива сахар у меня снижается, но не придавал этому особого значения, так как думал, что это просто потому, что сахар выводится с любой выпитой жидкостью. А сегодня утром проснулся, самочувствие отличное, проверил сахар - 5.2 !!! Такого за последние годы ещё не было, в лучшем случае был сахар 7.5, а обычно 9-10. А всё потому, что вчера выпил 2 банки пива и закусил селёдкой под майонезом. Это меня очень заинтересовало, решил поискать информацию в интернете и вот, что нашёл.
https://www.gazeta.ru/science/2019/09/18_a_12658015.shtml#:~:text=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%2010%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85,%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Не надо рекламировать алкоголь
Французы пьют вино, чувствуют себя прекрасно и живут долго.
Но всё хорошо в меру.
А запрет алкоголя - это тоже крайность, краности ни к чему хорошему не приводят.
особенно российское "пиво"
Ой не надо! В частных пивоварнях есть хороший продукт.
"Также специалисты раскритиковали методологию исследования — сбор данных был довольно небрежным, не во всех работах указывалась регулярность потребления алкоголя и дозировка. Кроме того, их насторожило, что работа пока что нигде не опубликована."
Зачем мне это всё, если я ощутил результаты на себе. Когда у меня сахар больше 10, я чувствую себя как старая развалина и абсолютно в физическом плане не дееспособен. Даже сходить в магазин и то проблема. Поэтому уровень сахара в крови для меня это самое главное. Какие-то возможные побочные действия для меня отходят на второй план. Думаю, если вечером употреблять 0.5 л пива, то побочное действие будет не особо заметно.