Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 53
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Вот такая "снежная" сейчас зима:
А ведь в детстве помню, закатывали воротник шубы под шапку и ныряли в снег! Снега тогда было метра 1.5 на всяких пустырях. Ползали под снегом как кроты.
У нас тоже снега нет, слепили из дерева.
У нас тоже снега нет, слепили из дерева.
Это не снеговик. Это какой-то управдом 😛
- задолбали своим снегом..
.
Угадай папину профессию/работу/хобби.
Две женщины на курорте.
— Еда здесь просто отвратительная.
— Да, действительно, к тому же, мало дают.
Рождество в Москве
Сейчас пропагандируется новый вид искусства. Они называют это как "посадка лица в снег для получения причудливых изображений, которые выглядят как 3D".
Ну а по нашему - просто лицом в снег (фейсом в снег), и что уж там получилось не важно - тут важен сам процесс (а у них - важен результат):