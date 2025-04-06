Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 53

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Вот такая "снежная" сейчас зима: 

Снежная зима

А ведь в детстве помню, закатывали воротник шубы под шапку и ныряли в снег! Снега тогда было метра 1.5 на всяких пустырях. Ползали под снегом как кроты.

 

У нас тоже снега нет, слепили из дерева.

 
Alexandr Murzin:

У нас тоже снега нет, слепили из дерева.


Это не снеговик. Это какой-то управдом 😛

 

- задолбали своим снегом..

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Угадай папину профессию/работу/хобби.


 

Две женщины на курорте.

— Еда здесь просто отвратительная.

— Да, действительно, к тому же, мало дают.


 

Рождество в Москве


 

Сейчас пропагандируется новый вид искусства. Они называют это как "посадка лица в снег для получения причудливых изображений, которые выглядят как 3D".
Ну а по нашему - просто лицом в снег (фейсом в снег), и что уж там получилось не важно - тут важен сам процесс (а у них - важен результат):


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