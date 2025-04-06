Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Электрификация проникает на рынок пикапов (смотреть с середины ролика)
В первый раз наткнулся на снятие кода из КодоБазы:
Максимус Деций Миридий, генерал северных армий Римской Империи.
А ведь всего человеку в форуме помог..
вот блин что ему из больницы ответить ??
А ведь всего человеку в форуме помог..
вот блин что ему из больницы ответить ??
Оправьте фото какого-нибудь медицинского оборудования.
А ведь всего человеку в форуме помог..
вот блин что ему из больницы ответить ??
У этого персонажа ник случайно не "Хеопс"?
А ведь всего человеку в форуме помог..
вот блин что ему из больницы ответить ??
Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.
Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.
Так публикация автоматическая. После сохранения правок между "Текст" и "Комментарии" появляется кнопка что вроде "Отправить на проверку". Если проверка пройдена успешна, кнопка меняется на "Опубликовать". Нужно вручную тыркнуть по ней.
А ведь всего человеку в форуме помог..
вот блин что ему из больницы ответить ??
Ничего. Первый раз с неадеквашкой сталкиваетесь? Никаких эмоций, игнор или блокирующая цена.