Интересное и юмор (политика и история под запретом) - страница 97

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расстался с девушкой в ресторане
 

Электрификация проникает на рынок пикапов (смотреть с середины ролика)


 

В первый раз наткнулся на снятие кода из КодоБазы:


 

Максимус Деций Миридий, генерал северных армий Римской Империи.


 

А ведь всего человеку в форуме помог..

вот блин что ему из больницы ответить ??

 
Maxim Kuznetsov:

А ведь всего человеку в форуме помог..

вот блин что ему из больницы ответить ??

Оправьте фото какого-нибудь медицинского оборудования.

 
Maxim Kuznetsov:

А ведь всего человеку в форуме помог..

вот блин что ему из больницы ответить ??

У этого персонажа ник случайно не "Хеопс"?

 
Maxim Kuznetsov:

А ведь всего человеку в форуме помог..

вот блин что ему из больницы ответить ??

Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.

 
Dmitry Fedoseev:

Елы-палы, я уж месяц или два тому назад в кодабазу отправил класс для определения росчерков, а его что-то все не публикуют.

Так публикация автоматическая. После сохранения правок между "Текст" и "Комментарии" появляется кнопка что вроде "Отправить на проверку". Если проверка пройдена успешна, кнопка меняется на "Опубликовать". Нужно вручную тыркнуть по ней.


[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

А ведь всего человеку в форуме помог..

вот блин что ему из больницы ответить ??

Ничего. Первый раз с неадеквашкой сталкиваетесь? Никаких эмоций, игнор или блокирующая цена.

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