数值类型常量

每一简单数值类型都有确定的任务类型，并允许当MQL5程序操作正常使用时最佳化，对于较好的代码可读性和计算值的正确处理，有允许接收设置某一简单数据类型信息的常量。

常量

描述

CHAR_MIN

最小值，可以代表图表类型

-128

CHAR_MAX

最大值，可以代表图表类型

127

UCHAR_MAX

最大值，可以代表无符字符型

255

SHORT_MIN

最小值，可以代表短型

-32768

SHORT_MAX

最大值，可以代表短型

32767

USHORT_MAX

最大值，可以代表无符号短型

65535

INT_MIN

最小值，可以代表整型

-2147483648

INT_MAX

最大值，可以代表整型

2147483647

UINT_MAX

最大值，可以代表无符号整型

4294967295

LONG_MIN

最小值，可以代表长型

-9223372036854775808

LONG_MAX

最大值，可以代表长型

9223372036854775807

ULONG_MAX

最大值，可以代表无符号长型

18446744073709551615

DBL_MIN

最小正值，可以代表双精度型

2.2250738585072014e-308

DBL_MAX

最大值，可以代表双精度型

1.7976931348623158e+308

DBL_EPSILON

最小值，满足条件1.0+DBL_EPSILON != 1.0（双精度类型）

2.2204460492503131e-016

DBL_DIG

双精度型有效小数位数字

15

DBL_MANT_DIG

双精度型尾数算在内的二进制

53

DBL_MAX_10_EXP

双精度型指数角度最大小数值

308

DBL_MAX_EXP

双精度型指数角度最大二进制值

1024

DBL_MIN_10_EXP

双精度型指数角度最小小数

(-307)

DBL_MIN_EXP

双精度型指数角度最小二进制值

(-1021)

FLT_MIN

最小正值，能代表浮点类型

1.175494351e-38

FLT_MAX

最大值，能代表浮点类型

3.402823466e+38

FLT_EPSILON

最小值，满足因素：1.0+DBL_EPSILON != 1.0 （浮点类型）

1.192092896e–07

FLT_DIG

浮点型有效角度数位

6

FLT_MANT_DIG

浮点型二进制计算点数

24

FLT_MAX_10_EXP

浮点型指数角度最大小数值

38

FLT_MAX_EXP

浮点型最大二进制值

128

FLT_MIN_10_EXP

浮点型指数角度最小小数值

-37

FLT_MIN_EXP

浮点型指数角度最小二进制值

(-125)

示例：

void OnStart()
  {
//--- 打印常量值
   printf("CHAR_MIN = %d",CHAR_MIN);
   printf("CHAR_MAX = %d",CHAR_MAX);
   printf("UCHAR_MAX = %d",UCHAR_MAX);
   printf("SHORT_MIN = %d",SHORT_MIN);
   printf("SHORT_MAX = %d",SHORT_MAX);
   printf("USHORT_MAX = %d",USHORT_MAX);
   printf("INT_MIN = %d",INT_MIN);
   printf("INT_MAX = %d",INT_MAX);
   printf("UINT_MAX = %u",UINT_MAX);
   printf("LONG_MIN = %I64d",LONG_MIN);
   printf("LONG_MAX = %I64d",LONG_MAX);
   printf("ULONG_MAX = %I64u",ULONG_MAX);
   printf("EMPTY_VALUE = %.16e",EMPTY_VALUE);
   printf("DBL_MIN = %.16e",DBL_MIN);
   printf("DBL_MAX = %.16e",DBL_MAX);
   printf("DBL_EPSILON = %.16e",DBL_EPSILON);
   printf("DBL_DIG = %d",DBL_DIG);
   printf("DBL_MANT_DIG = %d",DBL_MANT_DIG);
   printf("DBL_MAX_10_EXP =  %d",DBL_MAX_10_EXP);
   printf("DBL_MAX_EXP = %d",DBL_MAX_EXP);
   printf("DBL_MIN_10_EXP = %d",DBL_MIN_10_EXP);
   printf("DBL_MIN_EXP = %d",DBL_MIN_EXP);
   printf("FLT_MIN = %.8e",FLT_MIN);
   printf("FLT_MAX = %.8e",FLT_MAX);
   printf("FLT_EPSILON = %.8e",FLT_EPSILON);
/*
   CHAR_MIN = -128
   CHAR_MAX = 127
   UCHAR_MAX = 255
   SHORT_MIN = -32768
   SHORT_MAX = 32767
   USHORT_MAX = 65535
   INT_MIN = -2147483648
   INT_MAX = 2147483647
   UINT_MAX = 4294967295
   LONG_MIN = -9223372036854775808
   LONG_MAX = 9223372036854775807
   ULONG_MAX = 18446744073709551615
   EMPTY_VALUE = 1.7976931348623157e+308
   DBL_MIN = 2.2250738585072014e-308
   DBL_MAX = 1.7976931348623157e+308
   DBL_EPSILON = 2.2204460492503131e-16
   DBL_DIG = 15
   DBL_MANT_DIG = 53
   DBL_MAX_10_EXP =  308
   DBL_MAX_EXP = 1024
   DBL_MIN_10_EXP = -307
   DBL_MIN_EXP = -1021
   FLT_MIN = 1.17549435e-38
   FLT_MAX = 3.40282347e+38
   FLT_EPSILON = 1.19209290e-07
*/ 
  }