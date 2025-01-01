数值类型常量
每一简单数值类型都有确定的任务类型，并允许当MQL5程序操作正常使用时最佳化，对于较好的代码可读性和计算值的正确处理，有允许接收设置某一简单数据类型信息的常量。
|
常量
|
描述
|
值
|
CHAR_MIN
|
最小值，可以代表图表类型
|
-128
|
CHAR_MAX
|
最大值，可以代表图表类型
|
127
|
UCHAR_MAX
|
最大值，可以代表无符字符型
|
255
|
SHORT_MIN
|
最小值，可以代表短型
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
最大值，可以代表短型
|
32767
|
USHORT_MAX
|
最大值，可以代表无符号短型
|
65535
|
INT_MIN
|
最小值，可以代表整型
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
最大值，可以代表整型
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
最大值，可以代表无符号整型
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
最小值，可以代表长型
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
最大值，可以代表长型
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
最大值，可以代表无符号长型
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
最小正值，可以代表双精度型
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
最大值，可以代表双精度型
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
最小值，满足条件1.0+DBL_EPSILON != 1.0（双精度类型）
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
双精度型有效小数位数字
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
双精度型尾数算在内的二进制
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
双精度型指数角度最大小数值
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
双精度型指数角度最大二进制值
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
双精度型指数角度最小小数
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
双精度型指数角度最小二进制值
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
最小正值，能代表浮点类型
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
最大值，能代表浮点类型
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
最小值，满足因素：1.0+DBL_EPSILON != 1.0 （浮点类型）
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
浮点型有效角度数位
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
浮点型二进制计算点数
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
浮点型指数角度最大小数值
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
浮点型最大二进制值
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
浮点型指数角度最小小数值
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
浮点型指数角度最小二进制值
|
(-125)
示例：
|
void OnStart()