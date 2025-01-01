//--- 描述

#property description "Script creates \"Text\" graphical object."

//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 脚本的输入参数

input string InpFont="Arial"; // 字体

input int InpFontSize=10; // 字体大小

input color InpColor=clrRed; // 颜色

input double InpAngle=90.0; // 倾斜角度

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // 定位类型

input bool InpBack=false; // 背景对象

input bool InpSelection=false; // 突出移动

input bool InpHidden=true; // 隐藏对象列表中

input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建文本对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Text", // 对象名称

const int sub_window=0, // 子窗口指数

datetime time=0, // 定位点时间

double price=0, // 定位点价格

const string text="Text", // 文本本身

const string font="Arial", // 字体

const int font_size=10, // 字体大小

const color clr=clrRed, // 颜色

const double angle=0.0, // 文本倾斜

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // 定位类型

const bool back=false, // 在背景中

const bool selection=false, // 突出移动

const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表

const long z_order=0) // 鼠标单击优先

{

//--- 若未设置则设置定位点的坐标

ChangeTextEmptyPoint(time,price);

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 创建文本对象

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to create \"Text\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 设置文本

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- 设置文本字体

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- 设置字体大小

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- 设置文本的倾斜角

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- 设置定位类型

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- 设置颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动对象的模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 移动定位点 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Text", // 对象名称

datetime time=0, // 定位点时间坐标

double price=0) // 定位点价格坐标

{

//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 移动定位点

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变对象文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Text", // 对象名称

const string text="Text") // 文本

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变对象文本

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除文本对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool TextDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Text") // 对象名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 删除对象

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to delete \"Text\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查定位点的值和为空点设置 |

//| 默认的值 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- 如果点的时间没有设置，它将位于当前柱

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- 如果点的价格没有设置，则它将用卖价值

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // 存储可见柱日期的数组

double low[]; // 存储可见柱最低价格的数组

double high[]; // 存储可见柱最高价格的数组

//--- 图表窗口的可见柱的数量

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 内存分配

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- 填写日期数组

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 填写最低价格的数组

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 填写最高价格的数组

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 定义文本显示的频率

int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);

//--- 定义步骤

int step=1;

switch(scale)

{

case 0:

step=12;

break;

case 1:

step=6;

break;

case 2:

step=4;

break;

case 3:

step=2;

break;

}

//--- 创建最高和最低柱的值的文本（间隔）。

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

//--- 创建文本

if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,

InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 删除文本

for(int i=0;i<bars;i+=step)

{

if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))

return;

if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//---

}