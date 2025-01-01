|
//--- 描述
#property description "Script creates \"Text\" graphical object."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string InpFont="Arial"; // 字体
input int InpFontSize=10; // 字体大小
input color InpColor=clrRed; // 颜色
input double InpAngle=90.0; // 倾斜角度
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_LEFT; // 定位类型
input bool InpBack=false; // 背景对象
input bool InpSelection=false; // 突出移动
input bool InpHidden=true; // 隐藏对象列表中
input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建文本对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Text", // 对象名称
const int sub_window=0, // 子窗口指数
datetime time=0, // 定位点时间
double price=0, // 定位点价格
const string text="Text", // 文本本身
const string font="Arial", // 字体
const int font_size=10, // 字体大小
const color clr=clrRed, // 颜色
const double angle=0.0, // 文本倾斜
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // 定位类型
const bool back=false, // 在背景中
const bool selection=false, // 突出移动
const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表
const long z_order=0) // 鼠标单击优先
{
//--- 若未设置则设置定位点的坐标
ChangeTextEmptyPoint(time,price);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 创建文本对象
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TEXT,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create \"Text\" object! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 设置文本
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 设置文本字体
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- 设置字体大小
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- 设置文本的倾斜角
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- 设置定位类型
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- 设置颜色
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动对象的模式
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动定位点 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Text", // 对象名称
datetime time=0, // 定位点时间坐标
double price=0) // 定位点价格坐标
{
//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 移动定位点
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变对象文本 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Text", // 对象名称
const string text="Text") // 文本
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 改变对象文本
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除文本对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TextDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Text") // 对象名称
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 删除对象
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete \"Text\" object! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查定位点的值和为空点设置 |
//| 默认的值 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTextEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- 如果点的时间没有设置，它将位于当前柱
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 如果点的价格没有设置，则它将用卖价值
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // 存储可见柱日期的数组
double low[]; // 存储可见柱最低价格的数组
double high[]; // 存储可见柱最高价格的数组
//--- 图表窗口的可见柱的数量
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 内存分配
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- 填写日期数组
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 填写最低价格的数组
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 填写最高价格的数组
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 定义文本显示的频率
int scale=(int)ChartGetInteger(0,CHART_SCALE);
//--- 定义步骤
int step=1;
switch(scale)
{
case 0:
step=12;
break;
case 1:
step=6;
break;
case 2:
step=4;
break;
case 3:
step=2;
break;
}
//--- 创建最高和最低柱的值的文本（间隔）。
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
//--- 创建文本
if(!TextCreate(0,"TextHigh_"+(string)i,0,date[i],high[i],DoubleToString(high[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
if(!TextCreate(0,"TextLow_"+(string)i,0,date[i],low[i],DoubleToString(low[i],5),InpFont,InpFontSize,
InpColor,-InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//--- 半秒延迟
Sleep(500);
//--- 删除文本
for(int i=0;i<bars;i+=step)
{
if(!TextDelete(0,"TextHigh_"+(string)i))
return;
if(!TextDelete(0,"TextLow_"+(string)i))
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//---
}