//--- 连接控制元素的程序库

#include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

//--- 预定义常量

#define X_PROPERTY_NAME_1 10 //第一列属性名的x坐标

#define X_PROPERTY_VALUE_1 225 //第一列属性值的 x 坐标

#define X_PROPERTY_NAME_2 345 // 第二和第三列的属性名的x坐标

#define X_PROPERTY_VALUE_2 550 // 第二和第三列的属性值的x坐标

#define X_BUTTON_1 285 // 第一列按钮的x坐标

#define X_BUTTON_2 700 //第二列按钮的 x 坐标

#define Y_PROPERTY_1 30 // 第一和第二列开始的y 坐标

#define Y_PROPERTY_2 286 // 第三列开始的y坐标

#define Y_DISTANCE 16 // y 轴的行间距

#define LAST_PROPERTY_NUMBER 111 // 最近图形的属性号

//--- 输入参数

input color InpFirstColor=clrDodgerBlue; // 奇数行的颜色

input color InpSecondColor=clrGoldenrod; // 偶数行的颜色

//--- 变量和数组

CChartObjectLabel ExtLabelsName[]; // 显示属性名的标签

CChartObjectLabel ExtLabelsValue[]; // 显示属性值的标签

CChartObjectButton ExtButtons[]; // 按钮

int ExtNumbers[]; // 属性指数

string ExtNames[]; // 属性名称

uchar ExtDataTypes[]; // 属性数据类型（整型，双精度，字符串）

uint ExtGroupTypes[]; // 存储有关属性归属于一个组的数据的数组

uchar ExtDrawTypes[]; // 存储有关属性显示类型的数据的数组

double ExtMaxValue[]; // 面板工作时最大可能的属性值

double ExtMinValue[]; // 面板工作时最小可能的属性值

double ExtStep[]; // 更改属性的步骤

int ExtCount; // 所有属性的总数

color ExtColors[2]; // 用于显示行的颜色的数组

string ExtComments[2]; // 评论数组 （用于CHART_COMMENT 属性）

//+------------------------------------------------------------------+

//| 自定义指标初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 在图表上显示评论

Comment("SomeComment");

//--- 数组中存储颜色以便过后能够在它们之间切换

ExtColors[0]=InpFirstColor;

ExtColors[1]=InpSecondColor;

//--- 数组中存储评论以便过后在它们之间切换

ExtComments[0]="FirstComment";

ExtComments[1]="SecondComment";

//--- 准备并显示管理图表属性的控制面板

if(!PrepareControls())

return(INIT_FAILED);

//--- 成功执行

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA的去初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- 在图表上移除评论

Comment("");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 图表事件处理程序 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- 检查点击图表对象的事件

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

//--- 用分隔符分开对象名称

string obj_name[];

StringSplit(sparam,'_',obj_name);

//--- 检查对象是否是个按钮

if(obj_name[0]=="Button")

{

//--- 接收按钮指数

int index=(int)StringToInteger(obj_name[1]);

//--- 不按按钮

ExtButtons[index].State(false);

//--- 根据类型设置新的属性值

if(ExtDataTypes[index]=='I')

ChangeIntegerProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='D')

ChangeDoubleProperty(index);

if(ExtDataTypes[index]=='S')

ChangeStringProperty(index);

}

}

//--- 重画属性值

RedrawProperties();

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变图表的整型属性 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeIntegerProperty(const int index)

{

//--- 接收当前属性值

long value=ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index]);

//--- 定义以下属性值

switch(ExtDrawTypes[index])

{

case 'C':

value=GetNextColor((color)value);

break;

default:

value=(long)GetNextValue((double)value,index);

break;

}

//--- 设置新的属性值

ChartSetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[index],0,value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变图表的双精度属性 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeDoubleProperty(const int index)

{

//--- 接收当前属性值

double value=ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index]);

//--- 定义以下属性值

value=GetNextValue(value,index);

//--- 设置新的属性值

ChartSetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[index],value);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变图表的字符串属性 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeStringProperty(const int index)

{

//--- 用于 ExtComments数组内转换的静态变量

static uint comment_index=1;

//--- 改变接收另一个评论的指数

comment_index=1-comment_index;

//--- 设置新的属性值

ChartSetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[index],ExtComments[comment_index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 定义下一个属性值 |

//+------------------------------------------------------------------+

double GetNextValue(const double value,const int index)

{

if(value+ExtStep[index]<=ExtMaxValue[index])

return(value+ExtStep[index]);

else

return(ExtMinValue[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 接收颜色类型属性的下一个颜色 |

//+------------------------------------------------------------------+

color GetNextColor(const color clr)

{

//--- 返回以下颜色值

switch(clr)

{

case clrWhite: return(clrRed);

case clrRed: return(clrGreen);

case clrGreen: return(clrBlue);

case clrBlue: return(clrBlack);

default: return(clrWhite);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 重画属性值 |

//+------------------------------------------------------------------+

void RedrawProperties(void)

{

//--- 属性值文本

string text;

long value;

//--- 循环的属性数量

for(int i=0;i<ExtCount;i++)

{

text="";

switch(ExtDataTypes[i])

{

case 'I':

//--- 接收当前属性值

if(!ChartGetInteger(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ExtNumbers[i],0,value))

break;

//--- 整型属性文本

switch(ExtDrawTypes[i])

{

//--- 颜色属性

case 'C':

text=(string)((color)value);

break;

//--- 布尔属性

case 'B':

text=(string)((bool)value);

break;

//--- ENUM_CHART_MODE 枚举属性

case 'M':

text=EnumToString((ENUM_CHART_MODE)value);

break;

//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE 枚举属性

case 'V':

text=EnumToString((ENUM_CHART_VOLUME_MODE)value);

break;

//--- int 类型号

default:

text=IntegerToString(value);

break;

}

break;

case 'D':

//--- 双精度属性文本

text=DoubleToString(ChartGetDouble(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ExtNumbers[i]),4);

break;

case 'S':

//--- 字符串属性文本

text=ChartGetString(0,(ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ExtNumbers[i]);

break;

}

//--- 显示属性值

ExtLabelsValue[i].Description(text);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建管理图表属性面板 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool PrepareControls(void)

{

//--- 为数组存储分配内存

MemoryAllocation(LAST_PROPERTY_NUMBER+1);

//--- 变量

int i=0; // 循环变量

int col_1=0; // 第一列的属性数

int col_2=0; // 第二列的属性数

int col_3=0; // 第三列的属性数

//--- 当前属性数 - 0

ExtCount=0;

//--- 在循环中查找属性

while(i<=LAST_PROPERTY_NUMBER)

{

//--- 存储当前属性数

ExtNumbers[ExtCount]=i;

//--- 增加循环变量值

i++;

//--- 检查是否有这个数的属性

if(CheckNumber(ExtNumbers[ExtCount],ExtNames[ExtCount],ExtDataTypes[ExtCount],ExtGroupTypes[ExtCount],ExtDrawTypes[ExtCount]))

{

//--- 创建属性的控制元素

switch(ExtGroupTypes[ExtCount])

{

case 1:

//--- 创建属性标签和按钮

if(!ShowProperty(ExtCount,0,X_PROPERTY_NAME_1,X_PROPERTY_VALUE_1,X_BUTTON_1,Y_PROPERTY_1+col_1*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- 第一列的元素数已经增加

col_1++;

break;

case 2:

//--- 创建属性标签和按钮

if(!ShowProperty(ExtCount,1,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,X_BUTTON_2,Y_PROPERTY_1+col_2*Y_DISTANCE,true))

return(false);

//--- 第二列的元素数已经增加

col_2++;

break;

case 3:

//--- 只创建属性标签

if(!ShowProperty(ExtCount,2,X_PROPERTY_NAME_2,X_PROPERTY_VALUE_2,0,Y_PROPERTY_2+col_3*Y_DISTANCE,false))

return(false);

//--- 第三列的元素数已经增加

col_3++;

break;

}

//--- 定义最大最小属性值和步骤

GetMaxMinStep(ExtNumbers[ExtCount],ExtMaxValue[ExtCount],ExtMinValue[ExtCount],ExtStep[ExtCount]);

//--- 增加属性数量

ExtCount++;

}

}

//--- 释放数组不用的内存

MemoryAllocation(ExtCount);

//--- 重画属性值

RedrawProperties();

ChartRedraw();

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 为数组分配内存 |

//+------------------------------------------------------------------+

void MemoryAllocation(const int size)

{

ArrayResize(ExtLabelsName,size);

ArrayResize(ExtLabelsValue,size);

ArrayResize(ExtButtons,size);

ArrayResize(ExtNumbers,size);

ArrayResize(ExtNames,size);

ArrayResize(ExtDataTypes,size);

ArrayResize(ExtGroupTypes,size);

ArrayResize(ExtDrawTypes,size);

ArrayResize(ExtMaxValue,size);

ArrayResize(ExtMinValue,size);

ArrayResize(ExtStep,size);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查是否属性指数属于 |

//| ENUM_CHART_PROPERTIES 枚举 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CheckNumber(const int ind,string &name,uchar &data_type,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- 检查属性是否是整型类型的属性

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='I'; // 来自 ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER 枚举的属性

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // 定义属性显示参数

return(true);

}

//--- 检查属性是否是双精度类型

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='D'; // 来自 ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE 枚举的属性

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // 定义属性显示参数

return(true);

}

//--- 检查属性是否是字符串类型

ResetLastError();

name=EnumToString((ENUM_CHART_PROPERTY_STRING)ind);

if(_LastError==0)

{

data_type='S'; // 来自 ENUM_CHART_PROPERTY_STRING 枚举的属性

GetTypes(ind,group_type,draw_type); // 定义属性显示参数

return(true);

}

//--- 属性不属于任何枚举

return(false);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 定义属性应该存储的组， |

//| 以及其展示类型 |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetTypes(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- 检查属性是否属于第三组

//--- 第三组属性显示在从CHART_BRING_TO_TOP开始的第二列

if(CheckThirdGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- 检查属性是否属于第二组

//--- 第二组属性显示在第二列的开头

if(CheckSecondGroup(property_number,group_type,draw_type))

return;

//--- 如果您在这里找到了自己，属性属于第一组（第一列）

CheckFirstGroup(property_number,group_type,draw_type);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| 这个函数检查属性是否属于第三组并 |

//| 在肯定回答时定义显示类型 |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckThirdGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- 检查属性是否属于第三组

switch(property_number)

{

//--- 布尔属性

case CHART_IS_OBJECT:

case CHART_WINDOW_IS_VISIBLE:

draw_type='B';

break;

//--- 整型属性

case CHART_VISIBLE_BARS:

case CHART_WINDOWS_TOTAL:

case CHART_WINDOW_HANDLE:

case CHART_WINDOW_YDISTANCE:

case CHART_FIRST_VISIBLE_BAR:

case CHART_WIDTH_IN_BARS:

case CHART_WIDTH_IN_PIXELS:

draw_type='I';

break;

//--- 双精度属性

case CHART_PRICE_MIN:

case CHART_PRICE_MAX:

draw_type='D';

break;

//--- 实际上，这个属性实在所有其他的上面显示图表的命令

//--- 无需应用这个面板，因为窗口会始终保持

//--- 在其他的上面，在我们使用之前

case CHART_BRING_TO_TOP:

draw_type=' ';

break;

//--- 属性不属于第三组

default:

return(false);

}

//--- 属性属于第三组

group_type=3;

return(true);

}

//+----------------------------------------------------------------------+

//| 这个函数检查属性是否属于第二组并 |

//| 在肯定回答时定义显示类型 |

//+----------------------------------------------------------------------+

bool CheckSecondGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- 检查属性是否属于第二组

switch(property_number)

{

//--- ENUM_CHART_MODE 类型属性

case CHART_MODE:

draw_type='M';

break;

//--- ENUM_CHART_VOLUME_MODE 类型属性

case CHART_SHOW_VOLUMES:

draw_type='V';

break;

//--- 字符串属性

case CHART_COMMENT:

draw_type='S';

break;

//--- 颜色属性

case CHART_COLOR_BACKGROUND:

case CHART_COLOR_FOREGROUND:

case CHART_COLOR_GRID:

case CHART_COLOR_VOLUME:

case CHART_COLOR_CHART_UP:

case CHART_COLOR_CHART_DOWN:

case CHART_COLOR_CHART_LINE:

case CHART_COLOR_CANDLE_BULL:

case CHART_COLOR_CANDLE_BEAR:

case CHART_COLOR_BID:

case CHART_COLOR_ASK:

case CHART_COLOR_LAST:

case CHART_COLOR_STOP_LEVEL:

draw_type='C';

break;

//--- 属性不属于第二组

default:

return(false);

}

//--- 属性属于第二组

group_type=2;

return(true);

}

//+-----------------------------------------------------------------------+

//| 这个函数被调用只有在已知 |

//| 属性不属于第二和第三属性组时才可以 |

//+-----------------------------------------------------------------------+

void CheckFirstGroup(const int property_number,uint &group_type,uchar &draw_type)

{

//--- 属性属于第一组

group_type=1;

//--- 定义属性显示类型

switch(property_number)

{

//--- 整型属性

case CHART_SCALE:

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

draw_type='I';

return;

//--- 双精度属性

case CHART_SHIFT_SIZE:

case CHART_FIXED_POSITION:

case CHART_FIXED_MAX:

case CHART_FIXED_MIN:

case CHART_POINTS_PER_BAR:

draw_type='D';

return;

//--- 只保留布尔属性

default:

draw_type='B';

return;

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建属性标签和按钮 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ShowProperty(const int ind,const int type,const int x1,const int x2,

const int xb,const int y,const bool btn)

{

//--- 用于ExtColors颜色数组内转换的静态数组

static uint color_index[3]={1,1,1};

//--- 改变指数，接收另一个颜色

color_index[type]=1-color_index[type];

//--- 显示属性的标签和按钮 (如果 btn=true)

if(!LabelCreate(ExtLabelsName[ind],"name_"+(string)ind,ExtNames[ind],ExtColors[color_index[type]],x1,y))

return(false);

if(!LabelCreate(ExtLabelsValue[ind],"value_"+(string)ind,"",ExtColors[color_index[type]],x2,y))

return(false);

if(btn && !ButtonCreate(ExtButtons[ind],(string)ind,xb,y+1))

return(false);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建标签 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(CChartObjectLabel &lbl,const string name,const string text,

const color clr,const int x,const int y)

{

if(!lbl.Create(0,"Label_"+name,0,x,y)) return(false);

if(!lbl.Description(text)) return(false);

if(!lbl.FontSize(10)) return(false);

if(!lbl.Color(clr)) return(false);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建按钮 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ButtonCreate(CChartObjectButton &btn,const string name,

const int x,const int y)

{

if(!btn.Create(0,"Button_"+name,0,x,y,50,15)) return(false);

if(!btn.Description("Next")) return(false);

if(!btn.FontSize(10)) return(false);

if(!btn.Color(clrBlack)) return(false);

if(!btn.BackColor(clrWhite)) return(false);

if(!btn.BorderColor(clrBlack)) return(false);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 定义最大和最小属性值和步骤 |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStep(const int property_number,double &max,double &min,double &step)

{

double value;

//--- 根据属性类型设置值

switch(property_number)

{

case CHART_SCALE:

max=5;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_MODE:

case CHART_SHOW_VOLUMES:

max=2;

min=0;

step=1;

break;

case CHART_SHIFT_SIZE:

max=50;

min=10;

step=2.5;

break;

case CHART_FIXED_POSITION:

max=90;

min=0;

step=15;

break;

case CHART_POINTS_PER_BAR:

max=19;

min=1;

step=3;

break;

case CHART_FIXED_MAX:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MAX);

max=value*1.25;

min=value;

step=value/32;

break;

case CHART_FIXED_MIN:

value=ChartGetDouble(0,CHART_FIXED_MIN);

max=value;

min=value*0.75;

step=value/32;

break;

case CHART_HEIGHT_IN_PIXELS:

max=700;

min=520;

step=30;

break;

//--- 默认值

default:

max=1;

min=0;

step=1;

}

}