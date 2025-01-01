文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构环境状态交易品种属性 

交易品种属性

可以通过 SymbolInfoInteger()SymbolInfoDouble()SymbolInfoString() 函数获得当前市场信息。第一个参量是交易品种名称，第二个函数参量的值是ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 和 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING标识符中的一个。

函数 SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

标识符

描述

类型

SYMBOL_SECTOR

资产所属的经济部门

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

交易品种所属的行业或经济分支

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

这是一个自定义交易品种 – 该交易品种是基于来自市场报价和/或外部数据源的另一个交易品种而综合创建的

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

市场报价中的交易品种所使用的背景色

color

SYMBOL_CHART_MODE

生成交易品种柱形图所使用的价格类型，例如卖价或最后价

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

同名交易品种已存在

bool

SYMBOL_SELECT

在市场报价中选择交易品种

bool

SYMBOL_VISIBLE

交易品种在市场报价中可见。

 

一些交易品种（主要是计算入金货币预付款要求或利润所需的交叉率）被自动选择，但通常在市场报价中不可见。若要显示这些交易品种，就需要选择显式显示。

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

当前时期的交易数量

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

当时的买入订单数量

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

当时的卖出订单数量

long

SYMBOL_VOLUME

最后订单成交量

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

当天最大订单

long

SYMBOL_VOLUMELOW

当天最小订单

long

SYMBOL_TIME

最后报价时间

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

自1970.01.01后的最后报价时间（以毫秒计算）

long

SYMBOL_DIGITS

小数点后数字

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

浮点传播迹象

bool

SYMBOL_SPREAD

相关传播值

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

显示在市场深度要求中的最大数量，交易品种无队列要求，值是0

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

合约价格计算方式

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

订单执行类型

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

交易品种交易开始日期（通常用于期货）

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

交易品种交易结束日期（通常用于期货）

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

止蚀盘当前收盘价格的最小空间

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

凝结交易操作的距离

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

订单执行方式

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

交易计算模式

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

日翻滚收费

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

计算锁仓预付款只收取单边交易手数大的（买入或卖出）

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

到期模式 允许命令标志

int

SYMBOL_FILLING_MODE

填充模式 允许命令标志

int

SYMBOL_ORDER_MODE

允许的标识 订单类型

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

止损和盈利订单到期模式，如果SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC（有效直至被取消）

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

期权类型

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

期权权限(看涨/看跌)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

函数 SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

标识符

描述

类型

SYMBOL_BID

买价―最佳卖出信息

双精度

SYMBOL_BIDHIGH

一天中最高买价

双精度

SYMBOL_BIDLOW

一天中最低买价

双精度

SYMBOL_ASK

卖价―最佳买入信息

双精度

SYMBOL_ASKHIGH

一天中最高买价

双精度

SYMBOL_ASKLOW

一天中最低买价

双精度

SYMBOL_LAST

最后订单价格

双精度

SYMBOL_LASTHIGH

一天中最高

双精度

SYMBOL_LASTLOW

一天中最低

双精度

SYMBOL_VOLUME_REAL

最后订单成交量

双精度

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

当天最大订单

双精度

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

当天最小订单

双精度

SYMBOL_OPTION_STRIKE

期权的执行价。期权买家可以购买（看涨期权）或出售（看跌期权）基础资产的价格，期权卖家有义务出售或购买基础资产的适当数量。

双精度

SYMBOL_POINT

交易品种点值

双精度

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT的值

双精度

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

为盈利持仓计算报价

双精度

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

为亏损持仓计算报价

双精度

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

最小价格改变

双精度

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

交易合约大小

双精度

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

应计利息– 累积的票面利率，例如，部分票面利率是按照付息债权发行的天数或最后一次支付票面利率的天数来计算的

双精度

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

票面价值 – 发行人设置的初始债券价值

双精度

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

流动性利率是可用于预付款的资产份额。

双精度

SYMBOL_VOLUME_MIN

一笔订单中的最小成交量

双精度

SYMBOL_VOLUME_MAX

一笔订单中的最大成交量

双精度

SYMBOL_VOLUME_STEP

交易执行的最小成交量更改步骤

双精度

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

交易品种单向（单买或单卖）持仓和挂单可允许的最大总容量。例如，5手限定范围内，您可以拥有5手买入持仓交易量和下单5手卖出限价挂单交易量。但是在这种情况下，你不能下单买入限价挂单（因为单向总交易量将会超出限定范围）或下单超过5手的卖出限价交易量。

双精度

SYMBOL_SWAP_LONG

买入库存费值

双精度

SYMBOL_SWAP_SHORT

卖出库存费值

双精度

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

周日到次日隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)。支持以下值：

  • 0 – 不收取库存费
  • 1 – 单次库存费
  • 3 – 三倍库存费

双精度

SYMBOL_SWAP_MONDAY

周一到周二隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

周二到周三隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

周三到周四隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

周四到周五隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

周五到周六隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

周六到周日隔夜持仓的库存费计算比率(SYMBOL_SWAP_LONG或SYMBOL_SWAP_SHORT)

双精度

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

原始预付款表示每一笔预付款开仓成交量的数量

 

SymbolInfoMarginRate()函数根据订单类型和方向提供有关所收取预付款金额的数据

双精度

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

维持预付款，在交易品种中建立预付款数量，从一笔订单中获得预付款盈利，当客户账户改变时，使用客户资产检测系统，如果维持预付款等于，使用原始预付款

 

SymbolInfoMarginRate()函数根据订单类型和方向提供有关所收取预付款金额的数据

双精度

SYMBOL_SESSION_VOLUME

当前交易的总交易量

双精度

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

当前的总流通量

双精度

SYMBOL_SESSION_INTEREST

总持仓利息

双精度

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

买入订单的当前交易量

双精度

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

卖出订单的当前交易量

双精度

SYMBOL_SESSION_OPEN

当前持仓价格

双精度

SYMBOL_SESSION_CLOSE

当前平仓价格

双精度

SYMBOL_SESSION_AW

当前加权平均价格

双精度

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

当前结算价格

双精度

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

当前最低价格

双精度

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

当前最高价格

双精度

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

锁仓持仓每手的合约大小或预付款值（一个交易品种的反向持仓）。锁仓持仓可以使用两种预付款计算方式。计算方式由交易商定义。

 

基本计算：

  • 如果一个交易品种指定初始预付款(SYMBOL_MARGIN_INITIAL) ，锁仓预付款被指定为一个绝对值（以货币计算）。
  • 如果没有指定初始预付款（等于0），SYMBOL_MARGIN_HEDGED 则等于合约大小，这将用来通过恰当公式根据金融工具类型计算预付款(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)。

 

计算最大持仓：

  • SYMBOL_MARGIN_HEDGED 值不被考虑。
  • 计算交易品种所有卖出和买入持仓的交易量。
  • 对于每个方向，都会计算加权平均开盘价和入金货币的加权平均转化率。
  • 下一步，使用根据交易品种类型选定的适当公式(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) 计算卖出和买入持仓预付款。
  • 最大值用作预付款。

双精度

SYMBOL_PRICE_CHANGE

当前价格相对于前一交易日结束价格的变化（以百分比表示）

双精度

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

价格波动率（以百分比表示）

双精度

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

理论期权价格

双精度

SYMBOL_PRICE_DELTA

期权/warrant delta显示当基础资产价格变动1时，期权价格变化的值

双精度

SYMBOL_PRICE_THETA

期权/warrant theta显示期权价格每天因临时停止而损失的点数，即到期日临近时

双精度

SYMBOL_PRICE_GAMMA

期权/warrant gamma显示delta的变化率 – 期权溢价变化的快慢情况

双精度

SYMBOL_PRICE_VEGA

期权/warrant vega显示当波动率变化1%时，期权价格变化的点数

双精度

SYMBOL_PRICE_RHO

期权/warrant rho反映了理论期权价格对利率变化1%的敏感性

双精度

SYMBOL_PRICE_OMEGA

期权/warrant omega. 期权弹性显示了期权价格相对于基础资产价格变动的百分比

双精度

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

期权/warrant sensitivity通过期权基础资产价格应该变化多少点，来显示期权价格应该变化一个点

双精度

函数 SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

标识符

描述

类型

SYMBOL_BASIS

基础衍生资产

字符串

SYMBOL_CATEGORY

交易品种所属部分或类别的名称

字符串

SYMBOL_COUNTRY

交易品种所属的国家

字符串

SYMBOL_SECTOR_NAME

交易品种所属的经济部门

字符串

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

交易品种所属的行业分支或行业

字符串

SYMBOL_CURRENCY_BASE

交易品种基础货币

字符串

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

利润货币

字符串

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

预付款货币

字符串

SYMBOL_BANK

当前报价支线

字符串

SYMBOL_DESCRIPTION

交易品种描述

字符串

SYMBOL_EXCHANGE

进行交易品种交易的交易所的名称

字符串

SYMBOL_FORMULA

用于自定义交易品种定价的公式 。如果公式中使用的交易品种名称以数字开头或包含特殊字符(">" ", ".", "-", "&", "#")，那么应在交易品种名称外使用引号。

  • 综合交易品种："@ESU19"/EURCAD
  • 日历点差："Si-9.13"-"Si-6.13"
  • 欧元指数：34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

字符串

SYMBOL_ISIN

ISIN系统中交易品种的名称（国际证券识别号码）。国际证券识别号码是一个12位数字字母代码，是证券的唯一识别码。交易品种的属性是由交易服务器方面决定的 。

字符串

SYMBOL_PAGE

包含交易品种信息的网页地址。这个地址将显示为一个链接，用于在程序端中查看交易品种的属性

字符串

SYMBOL_PATH

交易品种树形通路

字符串

 

交易品种价格图表能够以卖价和买价为基础。为交易品种图表选择的价格也会影响程序端中柱形图的生成和展示。SYMBOL_CHART_MODE属性可能的数值描述在ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

标识符

描述

SYMBOL_CHART_MODE_BID

柱形图以卖价为基础

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

柱形图以最后价为基础

 

待办订单中每个交易品种的几处终结点是能够制定的，一个标志匹配一种方式，使用 OR (|)逻辑操作符能够连接标志，例如，SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED，为了检测交易品种的某一方式是否被允许操作，结果可以使用AND (&)逻辑操作符来与方式标志相对比。

如果交易品种的SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED标志可以指定，发送待办订单，可以为其指定某一时刻交易。

标识符

描述

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

该订单永久有效，直到它被明确取消

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

订单在交易日当天有效

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

订单中指定的到期时间

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

订单中指定的到期日期

示例：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检测是否允许指定的到期模式                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- 获得描述允许到期模式的属性值
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- 如果exp_type模式被允许，返回true
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

如果SYMBOL_EXPIRATION_MODE属性被设置在SYMBOL_EXPIRATION_GTC （有效直至被取消），挂单以及止损/止盈订单的到期时间应该使用ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE枚举额外设置。

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

标识符

描述

SYMBOL_ORDERS_GTC

挂单和止损/止盈水平永久有效，直至被明确取消

SYMBOL_ORDERS_DAILY

订单在一个交易日内有效。交易日结束，删除所有止损和止盈水平以及挂单。

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

交易日变化时，只删除挂单，保留止损和止盈水平。

 

发送订单时，我们可以指定订单中设置的交易量的成交指令。表中指定了每个交易品种可能的基于交易量的订单执行选项。可以通过标识组合为每个交易品种设置多种模式。标识组合由逻辑OR (|)运算表示，例如SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC。要检查交易品种是否允许特定模式，对比逻辑AND (&)结果与模式标识 - 例如

成交指令

ID

描述

全数执行或立即取消

SYMBOL_FILLING_FOK

1

订单只能按照指定的交易量执行。

 

如果金融产品的必要数额目前在市场上不能满足，则该订单将不会被执行。所需交易量可以由几个可用报价组成。

 

当发送订单时，应该为该指令指定ORDER_FILLING_FOK成交类型。

 

由交易服务器确定使用FOK订单的可能性。

立即或取消

SYMBOL_FILLING_IOC

2

交易者同意按照订单中指定的场内最大交易量执行成交。如果不能完全成交，则将执行可用交易量的订单，并取消其余交易量。

 

当发送订单时，应该为该指令指定ORDER_FILLING_IOC成交类型。

 

由交易服务器确定使用IOC订单的可能性。

被动

SYMBOL_FILLING_BOC

4

BOC（预订或取消）策略假设订单只能在市场深度下单，不能立即执行。如果订单可以在下单后立即执行，则取消订单。

 

事实上，只有在所下订单的价格不及当前市场价格时，才能指定此执行策略。BoC订单用于实施被动交易，因此订单在下单时不会立即执行，也不会影响当前的流动性。

 

仅支持限价单和止损限价单，即 SYMBOL_ORDER_MODE标识应包含SYMBOL_ORDER_LIMIT和/或SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT值。

返回

无标识符

 

如果部分成交，则市价单或限价单剩余交易量不会取消，会进一步处理。

 

当发送订单时，应该为该指令指定ORDER_FILLING_RETURN成交类型。

 

在市价执行模式下不允许返回订单（市价执行 ― SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET）。

当使用OrderSend()函数发送交易请求时，所需的交易量执行指令可以在type_filling字段中设置，即在特殊的MqlTradeRequest结构中设置。可以使用ENUM_ORDER_TYPE_FILLING枚举值。如果没有指定成交类型，则在交易请求中自动设置ORDER_FILLING_RETURN。除了“市价执行”(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)外，将在任何执行模式中启用ORDER_FILLING_RETURN成交类型。

在当前时间（有效时间）发送执行交易请求时，我们应该记住金融市场并不能保证某一交易品种可以期望的价格获得所需的全部交易量。因此，实时交易操作通过价格和交易量执行模式进行管理。模式或执行指令定义了价格改变或请求交易量不能在此刻完全满足的情况下的规则。

执行模式

描述

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION中的值

执行模式

 

(请求执行)

以之前从交易商接收的价格执行市价单。

 

订单发送之前，从经纪商处请求提供某个市价订单的价格。在收到价格后，按给定价格执行的订单可以被确认或被回绝。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

现价执行

 

(Instant Execution)

立即以指定价格执行市价单。

 

当发送要执行的交易请求时，平台会自动将当前价格添加到订单中。

  • 如果交易商接受该价格，则订单执行。
  • 如果交易商不接受请求价格，则发送"Requote"（重报价） ― 交易商订单可执行的价格。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

市价执行

 

(Market Execution)

交易商不需要与交易者进行额外商量就可以决定订单执行价格。

 

以这种模式发送订单意味着事先同意以这个价格执行。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

交易所执行

 

(Exchange Execution)

交易操作以当前市场报价执行。

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

在发送当前执行时间的订单之前，为了正确设置ORDER_TYPE_FILLING值（交易量执行类型），您可以使用SymbolInfoInteger()函数（每个交易品种）来获取 SYMBOL_FILLING_MODE属性值，将交易品种允许的交易量执行类型显示为标识组合。除了“市价执行”模式(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET)外，将一直启用ORDER_FILLING_RETURN成交类型。

根据执行模式使用的成交类型可以如下表所示：

执行类型/成交指令类型

Fill or Kill (FOK ORDER_FILLING_FOK)

Immediate or Cancel (IOC ORDER_FILLING_IOC)

Return (Return ORDER_FILLING_RETURN)

现价执行

 

(SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT)

+ （无论交易品种如何设置）

+ （无论交易品种如何设置）

+ （始终）

请求执行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

+ （无论交易品种如何设置）

 

+ （无论交易品种如何设置）

+ （始终）

市价执行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

+ （在交易品种设置中设置）

+ （在交易品种设置中设置）

- （无论交易品种如何设置，请禁用）

交易所执行

 

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

+ （在交易品种设置中设置）

+ （在交易品种设置中设置）

+ （始终）

挂单情况下，无论执行类型(SYMBOL_TRADE_EXEMODE)如何，都应该使用ORDER_FILLING_RETURN成交类型，因为这类订单不会在发送时执行。使用挂单时，交易者事先同意，当满足此订单的交易条件时，交易商将使用交易所支持的成交类型。

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查是否允许给定的成交模式                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- 获取描述成交模式的属性值
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- 如果允许fill_type模式，则返回'true'
   return((filling&fill_type)==fill_type);
  }

 

当使用OrderSend() 函数发送交易请求 时，来自ENUM_ORDER_TYPE 枚举 的订单类型应该被指定一些操作。不是所有的订单类型都可以允许指定交易品种。SYMBOL_ORDER_MODE 属性描述了允许的订单类型的标识。

标识符

描述

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

允许市价单（买入和卖出）

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

允许限价单（买入限价和卖出限价）

SYMBOL_ORDER_STOP

4

允许止损订单（买入止损和卖出止损）

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

允许止损限价订单（买入止损限价和卖出止损限价）

SYMBOL_ORDER_SL

16/

允许止损

SYMBOL_ORDER_TP

32

允许获利

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Close By 操作权限，例如，通过相同工具但方向相反的另一个持仓来平仓。该属性是为锁仓账户系统的账户而设置(ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

例如：

//+------------------------------------------------------------------+
//| 该函数打印出交易品种允许的订单类型                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- 接收描述允许订单类型的属性的值
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- 检查市价单（市场执行）
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": Market orders are allowed (Buy and Sell)");
//--- 检查限价单
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": Buy Limit and Sell Limit orders are allowed");
//--- 检查止损单
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": Buy Stop and Sell Stop orders are allowed");
//--- 检查止损限价订单
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders are allowed");
//--- 检查是否允许下止损订单
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": Stop Loss orders are allowed");
//--- 检查是否允许下获利订单
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": Take Profit orders are allowed");
//--- 检查是否允许反向平仓
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": Close by allowed");
//---
  }

 

为计算交易品种的预付款规定额，使用The ENUM_SYMBOL_CALC_MODE项目获取信息。

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

标识符

描述

公式

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

外汇模式―计算盈利和预付款

预付款 Lots * Contract_Size / Leverage Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

利润 (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

外汇无杠杆模式 ― 不考虑杠杆作用的情况下来计算外汇交易品种的利润和预付款

预付款Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

利润(close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

期货模式―计算预付款和盈利

预付款： Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

利润： (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD模式―计算预付款和盈利

预付款： Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

盈利： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD指数模式―通过指数计算预付款和盈利

预付款： (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

盈利： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD杠杆模式―通过杠杆贸易计算预付款和盈利

预付款：(Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

盈利： (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

交换模式 – 计算股票交易中，交易证券的预付款和赢利

预付款：Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

盈利：(close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

期货模式 –  计算股票交易中，交易期货合约的预付款和赢利

预付款：Lots * InitialMargin or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

盈利： (close_price - open_price) * Lots*TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

期货期权模式 –  计算期权交易中，交易期货合约的预付款和赢利。根据以下规则，预付款可能会因MarginDiscount 偏差的数额而减少：

1. 如果买入持仓的价格（买入订单）少于预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. 如果卖出持仓的价格（卖出订单）超过预估价格，MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

在这里：

    • PriceSettle – 前一交易日的预估价格（清算）；
    • PriceOrder – 订单（请求）中设置的加权平均持仓价格或持仓价格；
    • TickPrice – 订单价（成本价格的点变化）
    • TickSize – 订单大小（最低价格变化的步骤）

预付款：Lots * InitialMargin or Lots * MaintenanceMargin

* Margin_Rate

 

盈利： (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

交易所债券模式 – 为在股票交易所交易债券计算预付款和盈利

预付款：Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

盈利：Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

交易所股票模式(MOEX) – 为在MOEX交易证券计算预付款和盈利

预付款：Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

盈利：(close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

交易所债券模式(MOEX) – 为在MOEX交易债券计算预付款和盈利

预付款：Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

盈利：Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

担保模式 - 在交易账户中使用交易品种作为非交易资产。持仓的市值根据交易量，当前市价，合约大小和流动比率进行计算。价值包括在资产中，被加入到净值。这种交易品种的持仓提高了可用预付款的数额，并用作可交易工具持仓的额外预付款（担保）。

预付款： no

利润：  no

 

市值：Lots*ContractSize * MarketPrice * LiqudityRate

 

交易品种有许多种交易方式，某一交易品种的交易方式信息反映在ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE枚举值中。

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

标识符

描述

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

交易品种禁止交易

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

仅允许买入持仓

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

仅允许卖出持仓

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

仅允许平仓操作

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

没有交易限制

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION枚举中定义每一个交易品种的可能的订单执行方式

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

标识符

描述

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

请求执行

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

立即执行

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

市价执行

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

交换执行

 

在枚举ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE中指定的仓位转移利息计算方式。利息计算方式决定了 SYMBOL_SWAP_LONGSYMBOL_SWAP_SHORT 参数的测量单位。例如，如果客户入金货币收取利息，那么那些参数的值则指定为客户入金货币的金额。

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

标识符

描述

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

禁用利息（无利息）

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

以点数收取利息

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

以交易品种基础货币的钱数收取利息

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

以交易品种预付款货币的钱数收取利息

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

以客户入金货币的钱数收取利息

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

库存费以利润计算货币计价

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

利息作为指定的年利息，从计算利息的工具价格收取（标准银行年是360天）

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

利息作为指定的年利息，从持仓的开盘价格收取 （标准银行年是360天）

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以收盘价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

重新持仓收取利息。交易日结束，平仓。第二天以当前卖价 +/- 指定点数 (参数 SYMBOL_SWAP_LONG 和 SYMBOL_SWAP_SHORT)重新持仓

使用ENUM_DAY_OF_WEEK枚举值描述工作日

ENUM_DAY_OF_WEEK

标识符

描述

SUNDAY

星期日

MONDAY

星期一

TUESDAY

星期二

WEDNESDAY

星期三

THURSDAY

星期四

FRIDAY

星期五

SATURDAY

星期六

 

期权是一份合约，给予的是权限，而非责任，为了在指定价格或在特定日期前买入或出售基础资产（商品，股票，期货等等）。以下枚举描述了期权的属性，包括期权类型和由其产生的权限。  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

标识符

描述

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

看涨期权就是提供给您在指定价格购买资产的权限

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

看跌期权就是提供给您在特定价格出售资产的权限

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

标识符

描述

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

欧式期权可能只能在特定日期行使 (到期，执行日期，交付日期)

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

美式期权可以在任何交易日或到期之前行使。在指定周期买家可以行使期权

 

交易品种按照经济部门进行分类。经济部门是经济活动的一部分，具有特定的特征、经济目标、功能和行为，可以使该部门与经济的其他部分分开。ENUM_SYMBOL_SECTOR列出交易品种可能所属的经济部门。

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

描述

SECTOR_UNDEFINED

未定义

SECTOR_BASIC_MATERIALS

基本材料

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

通讯服务

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

消费类周期性

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

消费防御

SECTOR_CURRENCY

货币

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

数字加密货币

SECTOR_ENERGY

能源

SECTOR_FINANCIAL

财务

SECTOR_HEALTHCARE

医疗保健

SECTOR_INDUSTRIALS

工业

SECTOR_REAL_ESTATE

房地产

SECTOR_TECHNOLOGY

技术

SECTOR_UTILITIES

公用事业

 

可以将每个交易品种分配到特定类型的行业或经济分支。工业是经济的一个分支，生产一组紧密相关的原材料、商品或服务。ENUM_SYMBOL_INDUSTRY列出交易品种可能所属的行业。

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

ID

描述

INDUSTRY_UNDEFINED

0

未定义

基本材料

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

1

农业投入

INDUSTRY_ALUMINIUM

2

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

3

建筑材料

INDUSTRY_CHEMICALS

4

化学制品

INDUSTRY_COKING_COAL

5

焦煤

INDUSTRY_COPPER

6

INDUSTRY_GOLD

7

黄金

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

8

木材和木材生产

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

9

其他工业金属和矿业

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

10

其他贵金属和矿业

INDUSTRY_PAPER

11

造纸及纸制品

INDUSTRY_SILVER

12

白银

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

13

特种化学品

INDUSTRY_STEEL

14

钢铁

通讯服务

INDUSTRY_ADVERTISING

51

广告代理

INDUSTRY_BROADCASTING

52

广播

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

53

电子游戏和多媒体

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

54

娱乐

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

55

互联网内容和信息

INDUSTRY_PUBLISHING

56

出版

INDUSTRY_TELECOM

57

电信服务

消费类周期性

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

101

服装制造业

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

102

服装零售

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

103

汽车制造商

INDUSTRY_AUTO_PARTS

104

汽车零部件

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

105

汽车及卡车经销商

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

106

百货商店

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

107

鞋类及配件

INDUSTRY_FURNISHINGS

108

家具、固定资产和家用电器

INDUSTRY_GAMBLING

109

赌博

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

110

家居装修零售

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

111

互联网零售

INDUSTRY_LEISURE

112

休闲娱乐

INDUSTRY_LODGING

113

住宿

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

114

奢侈品

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

115

包装和容器

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

116

个人服务

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

117

旅游车

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

118

住宅建筑

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

119

度假村和赌场

INDUSTRY_RESTAURANTS

120

餐厅

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

121

特色零售业

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

122

纺织制造业

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

123

旅游服务业

消费防御

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

151

饮料 - 啤酒

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

152

饮料 - 非酒精饮料

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

153

饮料 - 葡萄酒厂和酿酒厂

INDUSTRY_CONFECTIONERS

154

糖果店

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

155

折扣店

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

156

教育和培训服务

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

157

农产品

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

158

食品分配

INDUSTRY_GROCERY_STORES

159

杂货店

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

160

家庭及个人用品

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

161

包装食品

INDUSTRY_TOBACCO

162

烟草

能源

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

201

油气钻井

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

202

石油和天然气的开采和加工

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

203

油气设备与服务

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

204

油气一体化

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

205

油气中游

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

206

油气炼制与营销

INDUSTRY_THERMAL_COAL

207

热能煤

INDUSTRY_URANIUM

208

财务

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

251

交易所买卖基金

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

252

资产管理

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

253

银行 - 全国银行

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

254

银行 - 地方银行

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

255

资本市场

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

256

封闭式基金 - 债务

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

257

封闭式基金 - 股票类

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

258

封闭式基金 - 外国

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

259

信贷服务

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

260

金融集团

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

261

财务数据和证券交易所

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

262

保险经纪人

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

263

保险 - 综合险

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

264

保险 - 寿险

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

265

保险 - 财产险和意外险

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

266

保险 - 再保险

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

267

保险 - 专业

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

268

按揭贷款

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

269

空壳公司

医疗保健

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

301

生物技术

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

302

诊断与研究

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

303

药品制造商 - 普通

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

304

药品制造商 - 专业和通用

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

305

医疗保健计划

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

306

健康信息服务

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

307

医疗保健设施

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

308

医疗设备

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

309

医疗分配

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

310

医疗器械和用品

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

311

药品零售商

工业

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

351

航空航天与国防

INDUSTRY_AIRLINES

352

航空公司

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

353

机场和航空服务

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

354

建筑产品及设备

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

355

商业设备及用品

INDUSTRY_CONGLOMERATES

356

企业集团

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

357

咨询服务

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

358

电气设备及零件

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

359

工程建设

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

360

农用重型工程机械

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

361

产业分布

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

362

基础设施运营

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

363

综合货运与物流

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

364

海运

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

365

金属加工

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

366

污染与处理控制

INDUSTRY_RAILROADS

367

铁路

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

368

租赁服务

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

369

安全防护服务

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

370

特色商务服务

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

371

特种工业机械

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

372

原料和就业服务

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

373

工具和配件

INDUSTRY_TRUCKING

374

货车运输

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

375

垃圾管理

房地产

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

401

房地产 - 开发

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

402

房地产 - 多元化

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

403

房地产服务

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

404

REIT（房地产投资信托） - 多元化

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

405

REIT（房地产投资信托） - 医疗保健

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

406

REIT（房地产投资信托） - 酒店和汽车旅馆

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

407

REIT（房地产投资信托）- 工业

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

408

REIT（房地产投资信托） - 抵押

INDUSTRY_REIT_OFFICE

409

REIT（房地产投资信托） - 办公室

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

410

REIT（房地产投资信托） - 住宅

INDUSTRY_REIT_RETAIL

411

REIT（房地产投资信托） - 零售

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

412

REIT（房地产投资信托） - 专业

技术

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

451

通讯设备

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

452

计算机硬件

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

453

家用电子产品

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

454

电子元器件

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

455

电子与计算机分销

INDUSTRY_IT_SERVICES

456

信息技术服务

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

457

科技仪器

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

458

半导体设备与材料

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

459

半导体

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

460

软件 - 应用

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

461

软件 - 基础架构

INDUSTRY_SOLAR

462

太阳能

公用事业

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

501

公用事业 - 多元化

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

502

公用事业 - 独立电力生产商

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

503

公用事业 - 可再生能源

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

504

公用事业 - 调节电

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

505

公用事业 - 调节气

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

506

公用事业 - 调节水

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

501

启动公用事业服务类型枚举。对应于INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED。

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

506

公用事业服务类型枚举结束。对应于INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER。

 