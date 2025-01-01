指标线
在图表中许多技术指标 会显示几个缓冲区，指标缓冲区起始数字是0，当使用CopyBuffer() 函数复制指标值到双精度类型数组时，对于一些指标来说，它可以代替数字表示复制标识符。
当复制 iMACD(), iRVI() 和 iStochastic() 值时可用的指标线标识符
|
Constant
|
值
|
描述
|
MAIN_LINE
|
0
|
干线
|
SIGNAL_LINE
|
1
|
信号线
当复制 ADX() 和 ADXW() 值时可用的指标线标识符。
|
常量
|
值
|
描述
|
MAIN_LINE
|
0
|
干线
|
PLUSDI_LINE
|
1
|
线 +DI
|
MINUSDI_LINE
|
2
|
线 –DI
当复制iBands()值时可用的指标线标识符
|
常量
|
值
|
描述
|
BASE_LINE
|
0
|
干线
|
UPPER_BAND
|
1
|
最高限制
|
LOWER_BAND
|
2
|
最低限制
当复制 iEnvelopes() 和 iFractals()值时可用的指标线标识符
|
常量
|
值
|
描述
|
UPPER_LINE
|
0
|
上边线
|
LOWER_LINE
|
1
|
下边线
当复制iGator()值时可用的指标线标识符。
|
常量
|
值
|
描述
|
UPPER_HISTOGRAM
|
0
|
上直方图
|
LOWER_HISTOGRAM
|
2
|
底部直方图
当复制 iAlligator()值时可用的指标线标识符。
|
常量
|
值
|
描述
|
GATORJAW_LINE
|
0
|
爪线
|
GATORTEETH_LINE
|
1
|
牙线
|
GATORLIPS_LINE
|
2
|
唇线
当复制iIchimoku()值时可用的指标线标识符。
|
常量
|
值
|
描述
|
TENKANSEN_LINE
|
0
|
转换线
|
KIJUNSEN_LINE
|
1
|
基准线
|
SENKOUSPANA_LINE
|
2
|
闪光跨度A线
|
SENKOUSPANB_LINE
|
3
|
闪光跨度B线
|
CHIKOUSPAN_LINE
|
4
|
延迟线