MQL5参考标准常量，列举和架构指标常量指标线 

指标线

在图表中许多技术指标 会显示几个缓冲区，指标缓冲区起始数字是0，当使用CopyBuffer() 函数复制指标值到双精度类型数组时，对于一些指标来说，它可以代替数字表示复制标识符。

当复制 iMACD(), iRVI()iStochastic() 值时可用的指标线标识符

Constant

描述

MAIN_LINE

0

干线

SIGNAL_LINE

1

信号线

当复制 ADX()ADXW() 值时可用的指标线标识符。

常量

描述

MAIN_LINE

0

干线

PLUSDI_LINE

1

线 +DI

MINUSDI_LINE

2

线 –DI

当复制iBands()值时可用的指标线标识符

常量

描述

BASE_LINE

0

干线

UPPER_BAND

1

最高限制

LOWER_BAND

2

最低限制

当复制 iEnvelopes()iFractals()值时可用的指标线标识符

常量

描述

UPPER_LINE

0

上边线

LOWER_LINE

1

下边线

当复制iGator()值时可用的指标线标识符。

常量

描述

UPPER_HISTOGRAM

0

上直方图

LOWER_HISTOGRAM

2

底部直方图

当复制 iAlligator()值时可用的指标线标识符。

常量

描述

GATORJAW_LINE

0

爪线

GATORTEETH_LINE

1

牙线

GATORLIPS_LINE

2

唇线

当复制iIchimoku()值时可用的指标线标识符。

常量

描述

TENKANSEN_LINE

0

转换线

KIJUNSEN_LINE

1

基准线

SENKOUSPANA_LINE

2

闪光跨度A线

SENKOUSPANB_LINE

3

闪光跨度B线

CHIKOUSPAN_LINE

4

延迟线