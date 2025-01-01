交易事务结构 (MqlTradeTransaction)
当在交易账户上执行一些明确活动时，它的状态会发生变化。这种活动包括：
- 使用 OrderSend 和 OrderSendAsync 函数在客户端从任何MQL5应用发送交易请求及其进一步执行：
- 通过程序端图形界面发送交易请求及其进一步执行；
- 在服务器上激活挂单和止损订单；
- 在交易服务器上执行操作。
这些操作的结果会执行以下交易事务：
- 处理交易请求；
- 改变持仓订单；
- 改变订单历史记录；
- 改变交易历史记录；
- 改变持仓。
例如，当发送市场买入订单时，它会被处理，为账户创建相应的买入订单，然后执行订单并从持仓列表中移除，添加到历史订单，而相应的交易也会添加到历史记录并创建新的持仓。所有这些操作都是交易事务。
OnTradeTransaction()的特别句柄在MQL5提供，以获得用于账户的交易。句柄的第一个参数获得描述交易事务的MqlTradeTransaction结构。
struct MqlTradeTransaction
{
ulong deal; // 交易单
ulong order; // 订单标签
string symbol; // 交易品种
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; // 交易事务类型
ENUM_ORDER_TYPE order_type; // 订单类型
ENUM_ORDER_STATE order_state; // 订单状态
ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // 成交类型
ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; // 操作期的订单类型
datetime time_expiration; // 订单到期时间
double price; // 价格
double price_trigger; // 限价止损订单激活价格
double price_sl; // 止损水平
double price_tp; // 获利水平
double volume; // 交易量手数
ulong position; // 持仓价格
ulong position_by; // 反向持仓价格
};
字段描述
|
字段
|
描述
|
deal
|
交易单。
|
order
|
订单标签。
|
symbol
|
执行交易事务的交易品种的名称。
|
type
|
交易事务类型。该值可以是一个ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE 枚举值。
|
order_type
|
交易订单类型。该值可以是一个ENUM_ORDER_TYPE 枚举值。
|
order_state
|
交易订单状态。该值可以是一个 ENUM_ORDER_STATE 枚举值。
|
deal_type
|
成交类型。该值可以是一个 ENUM_DEAL_TYPE 枚举值。
|
time_type
|
接近期限的订单类型。该值可以是一个ENUM_ORDER_TYPE_TIME枚举值。
|
time_expiration
|
挂单到期期限 (用于 ORDER_TIME_SPECIFIED 和 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY订单类型)。
|
price
|
价格。根据交易事务类型，它可能是订单价，成交价或持仓价。
|
price_trigger
|
限价止损订单，止损（激活）价格 (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)。
|
price_sl
|
止损价。根据交易事务类型，它可能涉及订单，交易或持仓。
|
price_tp
|
获利价。根据交易事务类型，它可能涉及订单，交易或持仓。
|
volume
|
交易量手数。根据交易事务类型，它可能表明订单，交易或持仓的当前交易量。
收到的交易分析基本参数就是type 字段中指定其类型。例如，如果TRADE_TRANSACTION_REQUEST 类型的交易 (已经收到通过服务器处理交易请求的结果)，该结构只有一个字段被完整填写 - type。其他字段不分析。这样，我们可以分析两个额外的 request 和result 参数提交到 OnTradeTransaction() 句柄，显示如下。
拥有交易操作类型的数据，您可以决定在交易账户上分析订单，持仓和交易的当前状态。记住从程序端发送至服务器的交易请求可以生成多个新的交易事务。程序端优先到达不保证。
MqlTradeTransaction 结构根据交易事务类型以不同的方式填写 (ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)：
TRADE_TRANSACTION_ORDER_* and TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*
填充MqlTradeTransaction 结构的以下字段，用于有关持仓的相关订单，处理 (TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE 和 TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE) 和历史订单 (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE)：
- order - 订单；
- symbol - 订单交易品种名称；
- type - 交易事务类型；
- order_type - 订单类型；
- orders_state - 订单当前状态；
- time_type - 订单过期类型；
- time_expiration - 订单过期时间 (用于拥有 ORDER_TIME_SPECIFIED 和 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 过期类型的订单)；
- price - 客户指定的订单价格；
- price_trigger - 限价止损订单止损价格（仅用于 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)；
- price_sl - 止损订单价（已执行，如果订单指明）；
- price_tp - 获利订单价（已执行，如果订单指明）；
- volume - 订单当前交易量（未执行）。初始订单交易量可以使用 HistoryOrders* 函数在历史订单中找到。
TRADE_TRANSACTION_DEAL_*
填充MqlTradeTransaction结构的以下字段用于交易相关的交易事务，处理 (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE 和 TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE)：
- deal - 交易单；
- order - 订单标签，基于已执行的交易；
- symbol - 交易品种名称；
- type - 交易事务类型；
- deal_type - 交易类型；
- price - 交易价格；
- price_sl - 止损价格（已执行，如果执行交易的订单指明）；
- price_tp - 获利价（已执行，如果执行交易的订单指明）；
- volume - 交易量手数。
TRADE_TRANSACTION_POSITION
填充 MqlTradeTransaction 结构的以下字段用于改变与执行交易 (TRADE_TRANSACTION_POSITION) 无关联的持仓的相关交易事务：
- symbol - 持仓交易品种名称；
- type - 交易事务类型；
- deal_type - 持仓类型(DEAL_TYPE_BUY 或DEAL_TYPE_SELL)；
- price - 加权平均持仓价；
- price_sl - 止损价；
- price_tp - 获利价；
- volume - 持仓交易量手数，如果已经改变。
|
持仓改变（添加，改变或关闭），执行交易的结果，不会导致发生TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务。
TRADE_TRANSACTION_REQUEST
只填充MqlTradeTransaction结构的一个字段，用于描述已被服务器处理的交易请求的交易事务，并且处理结果已经接收(TRADE_TRANSACTION_REQUEST)：
- type - 交易事务类型；
|
只有 type 字段（交易事务类型）必须分析这种事务。 OnTradeTransaction 函数 (请求和结果) 的第二和第三参数必须分析额外的数据。
例如：
|
input int MagicNumber=1234567;
