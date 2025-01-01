交易事务结构 (MqlTradeTransaction)

当在交易账户上执行一些明确活动时，它的状态会发生变化。这种活动包括：

在服务器上激活挂单和止损订单；

在交易服务器上执行操作。

这些操作的结果会执行以下交易事务：

处理交易请求；

改变持仓订单；

改变订单历史记录；

改变交易历史记录；

改变持仓。

例如，当发送市场买入订单时，它会被处理，为账户创建相应的买入订单，然后执行订单并从持仓列表中移除，添加到历史订单，而相应的交易也会添加到历史记录并创建新的持仓。所有这些操作都是交易事务。

OnTradeTransaction()的特别句柄在MQL5提供，以获得用于账户的交易。句柄的第一个参数获得描述交易事务的MqlTradeTransaction结构。

struct MqlTradeTransaction

{

ulong deal; // 交易单

ulong order; // 订单标签

string symbol; // 交易品种

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type; // 交易事务类型

ENUM_ORDER_TYPE order_type; // 订单类型

ENUM_ORDER_STATE order_state; // 订单状态

ENUM_DEAL_TYPE deal_type; // 成交类型

ENUM_ORDER_TYPE_TIME time_type; // 操作期的订单类型

datetime time_expiration; // 订单到期时间

double price; // 价格

double price_trigger; // 限价止损订单激活价格

double price_sl; // 止损水平

double price_tp; // 获利水平

double volume; // 交易量手数

ulong position; // 持仓价格

ulong position_by; // 反向持仓价格

};

字段描述

字段 描述 deal 交易单。 order 订单标签。 symbol 执行交易事务的交易品种的名称。 type 交易事务类型。该值可以是一个ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE 枚举值。 order_type 交易订单类型。该值可以是一个ENUM_ORDER_TYPE 枚举值。 order_state 交易订单状态。该值可以是一个 ENUM_ORDER_STATE 枚举值。 deal_type 成交类型。该值可以是一个 ENUM_DEAL_TYPE 枚举值。 time_type 接近期限的订单类型。该值可以是一个ENUM_ORDER_TYPE_TIME枚举值。 time_expiration 挂单到期期限 (用于 ORDER_TIME_SPECIFIED 和 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY订单类型)。 price 价格。根据交易事务类型，它可能是订单价，成交价或持仓价。 price_trigger 限价止损订单，止损（激活）价格 (ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT)。 price_sl 止损价。根据交易事务类型，它可能涉及订单，交易或持仓。 price_tp 获利价。根据交易事务类型，它可能涉及订单，交易或持仓。 volume 交易量手数。根据交易事务类型，它可能表明订单，交易或持仓的当前交易量。

收到的交易分析基本参数就是type 字段中指定其类型。例如，如果TRADE_TRANSACTION_REQUEST 类型的交易 (已经收到通过服务器处理交易请求的结果)，该结构只有一个字段被完整填写 - type。其他字段不分析。这样，我们可以分析两个额外的 request 和result 参数提交到 OnTradeTransaction() 句柄，显示如下。

拥有交易操作类型的数据，您可以决定在交易账户上分析订单，持仓和交易的当前状态。记住从程序端发送至服务器的交易请求可以生成多个新的交易事务。程序端优先到达不保证。

MqlTradeTransaction 结构根据交易事务类型以不同的方式填写 (ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)：

TRADE_TRANSACTION_ORDER_* and TRADE_TRANSACTION_HISTORY_*

填充MqlTradeTransaction 结构的以下字段，用于有关持仓的相关订单，处理 (TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD, TRADE_TRANSACTION_ORDER_UPDATE 和 TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE) 和历史订单 (TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_UPDATE, TRADE_TRANSACTION_HISTORY_DELETE)：

order - 订单；

symbol - 订单交易品种名称；

type - 交易事务类型；

order_type - 订单类型；

orders_state - 订单当前状态；

time_type - 订单过期类型；

time_expiration - 订单过期时间 (用于拥有 ORDER_TIME_SPECIFIED 和 ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY 过期类型的订单) ；

price - 客户指定的订单价格；

price_trigger - 限价止损订单止损价格（仅用于 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT 和 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) ；

price_sl - 止损订单价（已执行，如果订单指明）；

price_tp - 获利订单价（已执行，如果订单指明）；

volume - 订单当前交易量（未执行）。初始订单交易量可以使用 HistoryOrders* 函数在历史订单中找到。

TRADE_TRANSACTION_DEAL_*

填充MqlTradeTransaction结构的以下字段用于交易相关的交易事务，处理 (TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, TRADE_TRANSACTION_DEAL_UPDATE 和 TRADE_TRANSACTION_DEAL_DELETE)：

deal - 交易单；

order - 订单标签，基于已执行的交易；

symbol - 交易品种名称；

type - 交易事务类型；

deal_type - 交易类型；

price - 交易价格；

price_sl - 止损价格（已执行，如果执行交易的订单指明）；

price_tp - 获利价（已执行，如果执行交易的订单指明）；

volume - 交易量手数。

TRADE_TRANSACTION_POSITION

填充 MqlTradeTransaction 结构的以下字段用于改变与执行交易 (TRADE_TRANSACTION_POSITION) 无关联的持仓的相关交易事务：

symbol - 持仓交易品种名称；

type - 交易事务类型；

DEAL_TYPE_SELL deal_type - 持仓类型( DEAL_TYPE_BUY ) ；

price - 加权平均持仓价；

price_sl - 止损价；

price_tp - 获利价；

volume - 持仓交易量手数，如果已经改变。

持仓改变（添加，改变或关闭），执行交易的结果，不会导致发生TRADE_TRANSACTION_POSITION 事务。

TRADE_TRANSACTION_REQUEST

只填充MqlTradeTransaction结构的一个字段，用于描述已被服务器处理的交易请求的交易事务，并且处理结果已经接收(TRADE_TRANSACTION_REQUEST)：

type - 交易事务类型；

只有 type 字段（交易事务类型）必须分析这种事务。 OnTradeTransaction 函数 (请求和结果) 的第二和第三参数必须分析额外的数据。

例如：

input int MagicNumber=1234567;



//--- 启用CTrade 交易类并声明这种类的变量

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade trade;

//--- 安装和删除挂单的标识

bool pending_done=false;

bool pending_deleted=false;

//--- 挂单将被存储在这里

ulong order_ticket;

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- 设置MagicNumber 标记我们所有订单

trade.SetExpertMagicNumber(MagicNumber);

//--- 交易请求将通过OrderSendAsync() 函数以非同步的模式发送

trade.SetAsyncMode(true);

//--- 初始化变量为零

order_ticket=0;

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家订单函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//---安装挂单

if(!pending_done)

{

double ask=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);

double buy_stop_price=NormalizeDouble(ask+1000*_Point,(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS));

bool res=trade.BuyStop(0.1,buy_stop_price,_Symbol);

//--- 如果BuyStop()函数成功执行

if(res)

{

pending_done=true;

//--- 获取从ctrade发送的请求的结果

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- 获得发送请求的request_id

uint request_id=trade_result.request_id;

Print("Request has been sent to set a pending order. Request_ID=",request_id);

//--- 存储订单 (如果使用非同步模式发送到CTrade，则将为零)

order_ticket=trade_result.order;

//--- 全部完成后，提前从OnTick() 处理程序退出

return;

}

}

//--- 删除挂单

if(!pending_deleted)

//--- 附加检查

if(pending_done && (order_ticket!=0))

{

//--- 尝试删除挂单

bool res=trade.OrderDelete(order_ticket);

Print("OrderDelete=",res);

//--- 删除请求发送成功

if(res)

{

pending_deleted=true;

//--- 得到请求执行结果

MqlTradeResult trade_result;

trade.Result(trade_result);

//--- 获得来自结果的 request ID

uint request_id=trade_result.request_id;

//--- 在日志中显示

Print("The request has been sent to delete a pending order #",order_ticket,

". Request_ID=",request_id,

"\r

");

//--- 修正来自请求结果的订单

order_ticket=trade_result.order;

}

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| TradeTransaction 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{

//--- 获取事务类型作为枚举值

ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=(ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE)trans.type;

//--- 如果事务是请求处理结果，那么只显示它的名称

if(type==TRADE_TRANSACTION_REQUEST)

{

Print(EnumToString(type));

//--- 显示已处理的 request 字符串名称

Print("------------RequestDescription\r

",RequestDescription(request));

//--- 显示request 结果描述

Print("------------ResultDescription\r

",TradeResultDescription(result));

//--- 存储用于下一个OnTick()处理的删除的订单

if(result.order!=0)

{

//--- 通过在next OnTick() 调用的标识删除该订单

order_ticket=result.order;

Print(" Pending order ticket ",order_ticket,"\r

");

}

}

else // 显示另一事务类型的完整描述

//--- 在日志中显示已接收事务的描述

Print("------------TransactionDescription\r

",TransactionDescription(trans));



//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回事务文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TransactionDescription(const MqlTradeTransaction &trans)

{

//---

string desc=EnumToString(trans.type)+"\r

";

desc+="Symbol: "+trans.symbol+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)trans.deal+"\r

";

desc+="Deal type: "+EnumToString(trans.deal_type)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)trans.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(trans.order_type)+"\r

";

desc+="Order state: "+EnumToString(trans.order_state)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(trans.time_type)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(trans.time_expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",trans.price)+"\r

";

desc+="Price trigger: "+StringFormat("%G",trans.price_trigger)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",trans.price_sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",trans.price_tp)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",trans.volume)+"\r

";

//--- 返回获得的字符串

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回交易请求文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string RequestDescription(const MqlTradeRequest &request)

{

//---

string desc=EnumToString(request.action)+"\r

";

desc+="Symbol: "+request.symbol+"\r

";

desc+="Magic Number: "+StringFormat("%d",request.magic)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)request.order+"\r

";

desc+="Order type: "+EnumToString(request.type)+"\r

";

desc+="Order filling: "+EnumToString(request.type_filling)+"\r

";

desc+="Order time type: "+EnumToString(request.type_time)+"\r

";

desc+="Order expiration: "+TimeToString(request.expiration)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",request.price)+"\r

";

desc+="Deviation points: "+StringFormat("%G",request.deviation)+"\r

";

desc+="Stop Loss: "+StringFormat("%G",request.sl)+"\r

";

desc+="Take Profit: "+StringFormat("%G",request.tp)+"\r

";

desc+="Stop Limit: "+StringFormat("%G",request.stoplimit)+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",request.volume)+"\r

";

desc+="Comment: "+request.comment+"\r

";

//--- 返回获得的字符串

return desc;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回请求处理结果的文本描述 |

//+------------------------------------------------------------------+

string TradeResultDescription(const MqlTradeResult &result)

{

//---

string desc="Retcode "+(string)result.retcode+"\r

";

desc+="Request ID: "+StringFormat("%d",result.request_id)+"\r

";

desc+="Order ticket: "+(string)result.order+"\r

";

desc+="Deal ticket: "+(string)result.deal+"\r

";

desc+="Volume: "+StringFormat("%G",result.volume)+"\r

";

desc+="Price: "+StringFormat("%G",result.price)+"\r

";

desc+="Ask: "+StringFormat("%G",result.ask)+"\r

";

desc+="Bid: "+StringFormat("%G",result.bid)+"\r

";

desc+="Comment: "+result.comment+"\r

";

//--- 返回获得的字符串

return desc;

}

另见

交易事务类型，OnTradeTransaction()