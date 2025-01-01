图表属性
ENUM_CHART_PROPERTY 计数标识符与使用工作图表函数参量相同。在类型属性列里的缩写r/o表示只读，不能更改，当访问某一功能时，指定额外参数修饰语是有必要的，该修饰语提供了图表窗口的数量，0是主窗口。 “属性类型”栏中的w/o缩写意味着该属性只能写入，不能接收。当访问某个属性时，必须指定额外的参数修饰符，这用来显示图表子窗口的数量。 0 意味着主窗口。
定义图表属性的函数事实上就是用来将变更命令发送给图表。如果这些函数成功执行，常见的图表事件队列就会包含该命令。当处理图表事件队列时，这些更改就会实施到图表。
因此，不要期待调用这些函数后，图表马上的视觉升级。通常，图表会在更改事件后，通过程序端自动升级 - 有新报价进来，重新调整窗口大小等等。使用ChartRedraw() 函数以便有力地更新图表。
函数ChartSetInteger()和ChartGetInteger() 。
ID
描述
性质类型
CHART_SHOW
绘制价格图表。false情况下，不可绘制价格图表的任何属性并删除首行图表边界，包括时间和价格范围，快速导航条，日历事件标签，交易标签，指标和柱形图提示，指标子窗口，交易量直方图等等。
禁用绘制是使用图形资源创建自定义程序界面的理想方案。
无论CHART_SHOW属性值多少，都会始终绘制图形对象。
bool
识别“图表”(OBJ_CHART) 对象 – 图形对象返回true。真实图表返回false
bool r/o
显示其他图表之上的图表
bool
CHART_CONTEXT_MENU
启用/禁用右击访问快捷菜单。
当CHART_CONTEXT_MENU=false时，仅禁用图表快捷菜单。图表上对象的快捷菜单仍可使用。
bool （默认为true）
CHART_CROSSHAIR_TOOL
启用/禁用中间单击访问十字光标工具。
bool （默认为true）
使用鼠标左键水平滚动图表。如果以下属性的值设为true也可以垂直滚动：CHART_SCALEFIX, CHART_SCALEFIX_11 or CHART_SCALE_PT_PER_BAR
当CHART_MOUSE_SCROLL=false时，不可使用鼠标滚轮滚动图表。
bool
CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL
发送鼠标滚轮事件的消息(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL) 到图表上的所有mql5程序
bool （默认为true）
发送鼠标移动和鼠标点击事件的通知 (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) 到图表上的所有mql5程序
bool
发送创建新对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_CREATE) 到图表上的所有mql5程序
bool
发送删除对象的事件通知 (CHARTEVENT_OBJECT_DELETE) 到图表上的所有mql5程序
bool
图表类型（蜡烛台、字节或线）
enum ENUM_CHART_MODE
背景的价格图表
bool
左边缩进价格图表
bool
自动移向图表的右边框
bool
CHART_KEYBOARD_CONTROL
|
可以使用键盘管理图表（"Home"，"End"，"PageUp"，"+"，"-"，"up arrow"等）。设置为 false 的CHART_KEYBOARD_CONTROL在保留接收按下OnChartEvent()函数事件按键的能力时，禁止图表滚动和缩放。
bool
CHART_QUICK_NAVIGATION
允许图表拦截空格键和回车键来激活快速导航栏。双击鼠标或按下空格/回车键后，快速导航栏自动出现在图表底部。这可以使您快速更改交易品种，时间周期和第一可视栏日期。
bool
测量
int 从0到5
固定标盘模式
bool
测量方式1:1
bool
每字节指定相关测量
bool
CHART_SHOW_TICKER
在左上角显示交易品种报价行情。将CHART_SHOW_TICKER设置为'false'也会将CHART_SHOW_OHLC设置为'false'并禁用OHLC
bool
在左上角显示OHLC值。将CHART_SHOW_OHLC设置为'true'也会将CHART_SHOW_TICKER设置为'true'并启用报价行情
bool
在图表水平线上显示出价值
bool
在图表水平线上显示要价值
bool
在图表水平线上显示最终值
bool
在相邻周期显示垂直分离器
bool
在图表中显示网格
bool
在图表中显示成交量
显示对象的文本描述 (不可用于所有对象)
bool
CHART_SHOW_TRADE_HISTORY
在图表上以进/出箭头的形式显示交易历史中的交易。参见平台设置中“显示交易历史”选项说明。
bool
图表上显示的字节数量
int r/o
图表窗口总数，包括指标预览窗口
int r/o
预览窗口可见性
bool r/o 修饰符 - 子窗口号
处理图表窗口（HWND）
int r/o
指标子窗口的上帧与主图表窗口的上帧之间的距离，沿着Y轴垂直，以像素为单位。在鼠标事件情况下，根据图表主窗口的坐标传递光标坐标，而将指标子窗口的图形对象坐标设置相对于子窗口的左上角。
需要该值是为了将主图表的绝对坐标转换为子窗口的本地坐标，以便图形对象的正确工作，该坐标设置位置相对于子窗口帧的左上角。
int r/o 修饰符 - 子窗口号
图表中第一可见字节字符。字节索引同于时序列 。
int r/o
以字节转发图表
int r/o
像素转发图表
int r/o
图表像素高度
int 修饰符 - 子窗口号
图表背景颜色
color
轴线、缩放和OHLC线的颜色
color
网格颜色
color
成交量颜色和开仓水平
color
上升字节、阴影和大型烛台整体边界的颜色
color
下降字节、阴影和支撑烛台的颜色
color
折线图颜色和日语烛台躲闪颜色
color
大型烛台主体颜色
color
承受烛台主体颜色
color
出价水平颜色
color
要价水平颜色
color
最后执行交易价格水平线颜色（Last）
color
停止订购水平颜色（斩仓和获利）
color
在图表中显示交易水平（开仓水平、斩仓、获利和代办订单）
bool
用鼠标在图表上拖拽交易水平的权限。拖拽模式默认启用(true 值)
bool
显示图表的时间比例
bool
显示图表的价格比例
bool
显示 "单击交易"面板在图表上
bool
图表窗口最大化
bool r/o
图表窗口最小化
bool r/o
CHART_IS_DOCKED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
函数 ChartSetDouble() 和 ChartGetDouble()
ID
描述
性质类型
大小在右边百分比边界从零字节缩进
double (10%-50%)
图表以百分比定位左边界的位置。在水平时间轴用小的灰白三角形标记定位的图表。只有在禁止进入订单号时图表自动滚到右侧它才会显示 (见 CHART_AUTOSCROLL property)。放大缩小时，定位的柱保留原位。
双精度
固定图表最大值
双精度
固定图表最小值
双精度
测量相关的每个字节
双精度
图表最小值
double r/o 修饰符 - 子窗口号
图表最大值
double r/o 修饰符 - 子窗口号
ChartSetString() 和 ChartGetString() 函数
ID
描述
性质类型
图表中的评论文本
string
CHART_EXPERT_NAME
在指定chart_id 图表上运行的EA交易的名称
string r/o
CHART_SCRIPT_NAME
在指定chart_id 图表上运行的脚本名称
string r/o
示例：
int chartMode=ChartGetInteger(0,CHART_MODE);
另见