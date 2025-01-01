文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构对象常量物件类型OBJ_FIBOARC 

OBJ_FIBOARC

斐波纳契弧形线。

ObjFiboArc

注意

对于 "斐波纳契弧形线"，可以指定整个椭圆的演示模式。曲率半径可以通过改变定位点比例和坐标来指定。

您也可以指定线的级别数，它们的值和颜色。

示例

下面的脚本创建和移动图表上的斐波纳契弧形线。已开发的特别函数用于创建和改变图形对象的属性。您可以在您的个人应用中使用这些函数"as is" 。

 

//--- 描述
#property description "Script draws \"Fibonacci Arcs\" graphical object."
#property description "Anchor point coordinates are set in percentage of"
#property description "the chart window size."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string          InpName="FiboArc";         // 对象名称
input int             InpDate1=25;               // 第1个点的日期，%
input int             InpPrice1=25;              // 第1个点的价格，%
input int             InpDate2=35;               // 第2个点的日期，%
input int             InpPrice2=55;              // 第2个点的价格，%
input double          InpScale=3.0;              // 比例
input bool            InpFullEllipse=true;       // 弧形线的形状
input color           InpColor=clrRed;           // 线的颜色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// 线的风格
input int             InpWidth=2;                // 线的宽度
input bool            InpBack=false;             // 背景对象
input bool            InpSelection=true;         // 突出移动
input bool            InpHidden=true;            // 隐藏在对象列表
input long            InpZOrder=0;               // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 通过已给的坐标创建斐波纳契弧形线                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcCreate(const long            chart_ID=0,         // 图表 ID
                   const string          name="FiboArc",     // 对象名称
                   const int             sub_window=0,       // 子窗口指数 
                   datetime              time1=0,            // 第一个点的时间
                   double                price1=0,           // 第一个点的价格
                   datetime              time2=0,            // 第二个点的时间
                   double                price2=0,           // 第二个点的价格
                   const double          scale=1.0,          // 比例
                   const bool            full_ellipse=false// 弧形线的形状
                   const color           clr=clrRed,         // 线的颜色
                   const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,  // 线的风格
                   const int             width=1,            // 线的宽度
                   const bool            back=false,         // 在背景中
                   const bool            selection=true,     // 突出移动
                   const bool            hidden=true,        // 隐藏在对象列表
                   const long            z_order=0)          // 鼠标单击优先
  {
//--- 若未设置则设置定位点的坐标
   ChangeFiboArcEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 通过已给的坐标创建斐波纳契弧形线 
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_FIBOARC,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to create \"Fibonacci Arcs\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 设置比例
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_SCALE,scale);
//--- 设置弧形线显示为全椭圆(true) 或半椭圆(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ELLIPSE,full_ellipse);
//--- 设置颜色
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 设置线的风格
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 设置线的宽度
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 突出弧形线移动的模式
//--- 当使用ObjectCreate函数创建图形对象时，对象不能
//--- 默认下突出并移动。在这个方法中，默认选择参数
//--- true 可以突出移动对象
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 设置水平的数量和参数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcLevelsSet(int             levels,         // 水平线的数量
                      double          &values[],      // 水平线的值
                      color           &colors[],      // 水平线的颜色
                      ENUM_LINE_STYLE &styles[],      // 水平线的风格
                      int             &widths[],      // 水平线的宽度
                      const long      chart_ID=0,     // 图表 ID
                      const string    name="FiboArc"// 对象名称
  {
//--- 检查数组大小
   if(levels!=ArraySize(colors) || levels!=ArraySize(styles) ||
      levels!=ArraySize(widths) || levels!=ArraySize(widths))
     {
      Print(__FUNCTION__,": array length does not correspond to the number of levels, error!");
      return(false);
     }
//--- 设置水平数量
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELS,levels);
//--- 设置循环中水平的属性
   for(int i=0;i<levels;i++)
     {
      //--- 水平的值
      ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELVALUE,i,values[i]);
      //--- 水平的颜色
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELCOLOR,i,colors[i]);
      //--- 水平的风格
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELSTYLE,i,styles[i]);
      //--- 水平的宽度
      ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELWIDTH,i,widths[i]);
      //--- 水平的描述
      ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_LEVELTEXT,i,DoubleToString(100*values[i],1));
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动斐波纳契弧形线的定位点                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcPointChange(const long   chart_ID=0,     // 图表 ID
                        const string name="FiboArc"// 对象名称
                        const int    point_index=0,  // 定位点指数
                        datetime     time=0,         // 定位点时间坐标
                        double       price=0)        // 定位点价格坐标
  {
//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 移动定位点
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除斐波纳契弧形线                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FiboArcDelete(const long   chart_ID=0,     // 图表 ID
                   const string name="FiboArc"// 对象名称
  {
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 删除对象
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to delete \"Fibonacci Arcs\"! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查斐波纳契弧形线定位点的值和为空点设置                               |
//| 默认的值                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeFiboArcEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                              datetime &time2,double &price2)
  {
//--- 如果第二点的时间没有设置，它将位于当前柱
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- 如果第二点的价格没有设置，则它将用卖价值
   if(!price2)
      price2=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 如果第一点的时间没有设置，它则位于第二点左侧的9个柱
   if(!time1)
     {
      //--- 接收最近10柱开盘时间的数组
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- 在第二点左侧9柱设置第一点
      time1=temp[0];
     }
//--- 如果第一个点的价格没有设置，则低于第二个点移动300点
   if(!price1)
      price1=price2-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 检查输入参数的正确性
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
      return;
     }
//--- 图表窗口的可见柱的数量
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 价格数组大小
   int accuracy=1000;
//--- 存储要使用的日期和价格值的数组
//--- 设置和改变斐波纳契弧形线的定位点的坐标
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 内存分配
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 填写日期数组
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 填写价格数组
//--- 找出图表的最高值和最低值
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 定义变化的价格并填写该数组
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 定义绘制斐波纳契弧形线的点
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- 创建对象
   if(!FiboArcCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpScale,
      InpFullEllipse,InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 重画图表并等待1秒
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 现在，移动定位点
//--- 循环计数器
   int v_steps=accuracy/5;
//--- 移动第一个定位点
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 使用下面的值
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      //--- 移动点
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//--- 循环计数器
   int h_steps=bars/5;
//--- 移动第二个定位点
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 使用下面的值
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- 移动点
      if(!FiboArcPointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
      // 0.05 秒延迟
      Sleep(50);
     }
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//--- 删除图表对象
   FiboArcDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//---
  }