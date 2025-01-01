|
//--- 描述
#property description "Script draws \"Event\" graphical object."
#property description "Anchor point date is set in percentage of"
#property description "the chart window width in bars."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string InpName="Event"; // 事件名称
input int InpDate=25; // 事件日期，%
input string InpText="Text"; // 事件文本
input color InpColor=clrRed; // 事件颜色
input int InpWidth=1; // 高亮显示时的点大小
input bool InpBack=false; // 背景事件
input bool InpSelection=false; // 突出移动
input bool InpHidden=true; // 隐藏在对象列表
input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在图表上创建事件对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Event", // 事件名称
const int sub_window=0, // 子窗口指数
const string text="Text", // 事件文本
datetime time=0, // 时间
const color clr=clrRed, // 颜色
const int width=1, // 高亮显示时的点宽度
const bool back=false, // 在背景中
const bool selection=false, // 突出移动
const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表
const long z_order=0) // 鼠标单击优先
{
//--- 如果没有设置时间，请在最近的柱创建对象。
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 创建事件对象
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 设置事件文本
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 设置颜色
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 如果对象突出显示则设置定位点宽度
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动事件的模式
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变事件对象文本 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Event", // 事件名称
const string text="Text") // 文本
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 改变对象文本
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动事件对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Event", // 事件名称
datetime time=0) // 时间
{
//--- 如果没有设置线的时间，将事件移动到收盘柱
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 移动对象
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除事件对象 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Event") // 事件名称
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 删除对象
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 检查输入参数的正确性
if(InpDate<0 || InpDate>100)
{
Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
return;
}
//--- 图表窗口的可见柱的数量
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 存储要使用的日期值的数组
//--- 设置和改变事件定位点的坐标
datetime date[];
//--- 内存分配
ArrayResize(date,bars);
//--- 填写日期数组
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 定义创建对象的点
int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- 创建事件对象
if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 重画图表并等待1秒
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 现在，移动对象
//--- 循环计数器
int h_steps=bars/2;
//--- 移动对象
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- 使用下面的值
if(d<bars-1)
d+=1;
//--- 移动点
if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
return;
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//--- 1 秒延迟
Sleep(1000);
//--- 删除图表通道
EventDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 秒延迟
Sleep(1000);
//---
}