//--- 描述

#property description "Script draws \"Event\" graphical object."

#property description "Anchor point date is set in percentage of"

#property description "the chart window width in bars."

//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 脚本的输入参数

input string InpName="Event"; // 事件名称

input int InpDate=25; // 事件日期，%

input string InpText="Text"; // 事件文本

input color InpColor=clrRed; // 事件颜色

input int InpWidth=1; // 高亮显示时的点大小

input bool InpBack=false; // 背景事件

input bool InpSelection=false; // 突出移动

input bool InpHidden=true; // 隐藏在对象列表

input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先

//+------------------------------------------------------------------+

//| 在图表上创建事件对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Event", // 事件名称

const int sub_window=0, // 子窗口指数

const string text="Text", // 事件文本

datetime time=0, // 时间

const color clr=clrRed, // 颜色

const int width=1, // 高亮显示时的点宽度

const bool back=false, // 在背景中

const bool selection=false, // 突出移动

const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表

const long z_order=0) // 鼠标单击优先

{

//--- 如果没有设置时间，请在最近的柱创建对象。

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 创建事件对象

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to create \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 设置事件文本

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- 设置颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 如果对象突出显示则设置定位点宽度

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动事件的模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变事件对象文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventTextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Event", // 事件名称

const string text="Text") // 文本

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变对象文本

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 移动事件对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Event", // 事件名称

datetime time=0) // 时间

{

//--- 如果没有设置线的时间，将事件移动到收盘柱

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 移动对象

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除事件对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EventDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Event") // 事件名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 删除对象

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to delete \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 检查输入参数的正确性

if(InpDate<0 || InpDate>100)

{

Print("Error! Incorrect values of input parameters!");

return;

}

//--- 图表窗口的可见柱的数量

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 存储要使用的日期值的数组

//--- 设置和改变事件定位点的坐标

datetime date[];

//--- 内存分配

ArrayResize(date,bars);

//--- 填写日期数组

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 定义创建对象的点

int d=InpDate*(bars-1)/100;

//--- 创建事件对象

if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,

InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- 重画图表并等待1秒

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 现在，移动对象

//--- 循环计数器

int h_steps=bars/2;

//--- 移动对象

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- 使用下面的值

if(d<bars-1)

d+=1;

//--- 移动点

if(!EventMove(0,InpName,date[d]))

return;

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//--- 1 秒延迟

Sleep(1000);

//--- 删除图表通道

EventDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 1 秒延迟

Sleep(1000);

//---

}