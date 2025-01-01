文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构对象常量物件类型OBJ_EVENT 

OBJ_EVENT

事件对象。

ObjEvent

注意

当鼠标悬挂在事件上时，会显示其文本。

示例

下面的脚本创建和移动图表上的事件对象。已开发的特别函数用于创建和改变图形对象的属性。您可以在您的个人应用中使用这些函数"as is" 。

 

//--- 描述
#property description "Script draws \"Event\" graphical object."
#property description "Anchor point date is set in percentage of"
#property description "the chart window width in bars."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string          InpName="Event";    // 事件名称
input int             InpDate=25;         // 事件日期，%
input string          InpText="Text";     // 事件文本
input color           InpColor=clrRed;    // 事件颜色
input int             InpWidth=1;         // 高亮显示时的点大小
input bool            InpBack=false;      // 背景事件
input bool            InpSelection=false// 突出移动
input bool            InpHidden=true;     // 隐藏在对象列表
input long            InpZOrder=0;        // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 在图表上创建事件对象                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventCreate(const long            chart_ID=0,      // 图表 ID
                 const string          name="Event",    // 事件名称
                 const int             sub_window=0,    // 子窗口指数
                 const string          text="Text",     // 事件文本
                 datetime              time=0,          // 时间
                 const color           clr=clrRed,      // 颜色
                 const int             width=1,         // 高亮显示时的点宽度
                 const bool            back=false,      // 在背景中
                 const bool            selection=false// 突出移动
                 const bool            hidden=true,     // 隐藏在对象列表
                 const long            z_order=0)       // 鼠标单击优先
  {
//--- 如果没有设置时间，请在最近的柱创建对象。
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 创建事件对象
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EVENT,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to create \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 设置事件文本
   ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 设置颜色
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 如果对象突出显示则设置定位点宽度
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动事件的模式
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变事件对象文本                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventTextChange(const long   chart_ID=0,   // 图表 ID
                     const string name="Event"// 事件名称
                     const string text="Text")  // 文本
  {
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 改变对象文本
   if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动事件对象                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventMove(const long   chart_ID=0,   // 图表 ID
               const string name="Event"// 事件名称
               datetime     time=0)       // 时间
  {
//--- 如果没有设置线的时间，将事件移动到收盘柱
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 移动对象
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to move \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除事件对象                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool EventDelete(const long   chart_ID=0,   // 图表 ID
                 const string name="Event"// 事件名称
  {
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 删除对象
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to delete \"Event\" object! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 检查输入参数的正确性
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
      return;
     }
//--- 图表窗口的可见柱的数量
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 存储要使用的日期值的数组
//--- 设置和改变事件定位点的坐标
   datetime date[];
//--- 内存分配
   ArrayResize(date,bars);
//--- 填写日期数组
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 定义创建对象的点
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- 创建事件对象
   if(!EventCreate(0,InpName,0,InpText,date[d],InpColor,InpWidth,
      InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 重画图表并等待1秒
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 现在，移动对象
//--- 循环计数器
   int h_steps=bars/2;
//--- 移动对象
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 使用下面的值
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- 移动点
      if(!EventMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
      // 0.05 秒延迟
      Sleep(50);
     }
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//--- 删除图表通道
   EventDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//---
  }