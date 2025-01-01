重载函数

通常函数名反映它的作用。一般说来，可读程序包括各种挑选出来的标识符 。有时不同的函数用于同样的作用。例如，计算双精度数数组的平均值的函数，也会操作整数数组。都可以称为数组平均数AverageFromArray：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 双精度类型数组的平均数计算 |

//+------------------------------------------------------------------+

double AverageFromArray(const double array[],int size)

{

if(size<=0) return 0.0;

double sum=0.0;

double aver;

//---

for(int i=0;i<size;i++)

{

sum+=array[i]; // 添加到双精度型

}

aver=sum/size; // 正好总数被数字除

//---

Print("Calculation of the average for an array of double type");

return aver;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 整型数组的平均数计算 |

//+------------------------------------------------------------------+

double AverageFromArray(const int array[],int size)

{

if(size<=0) return 0.0;

double aver=0.0;

int sum=0;

//---

for(int i=0;i<size;i++)

{

sum+=array[i]; // 添加到双精度

}

aver=(double)sum/size;// 给予双精度类型总值，并且相除

//---

Print("Calculation of the average for an array of int type");

return aver;

}

每个函数通过 Print()函数输出信息；

Print("Calculation of the average for an array of int type");

程序选择与自变量类型及其数量一致的必需的函数。选择依据的规则，称为署名匹配算法。署名就是用于说明函数类型的列表。

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序启动函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int a[5]={1,2,3,4,5};

double b[5]={1.1,2.2,3.3,4.4,5.5};

double int_aver=AverageFromArray(a,5);

double double_aver=AverageFromArray(b,5);

Print("int_aver = ",int_aver," double_aver = ",double_aver);

}

//--- 脚本结果

// 为整型数组计算平均值

// 为双精度型数组计算平均值

// 整型 平均值= 3.00000000 双精度 平均值= 3.30000000

重载就是一个函数定义多值。根据函数接收的自变量类型选择特定的值。基于调用函数时对应的自变量列表选择特定的函数，到函数说明参数列表。

当调用重载的函数，程序必需有一个运算法则选择合适的函数。该算法是依据现有类型的转化完成这个选择。最佳关联是唯一的。至少对于一个自变量来说，是最好的，对其他相关的自变量也是一样。

以下就是每个自变量匹配的算法。

选择一个重载函数的运算法则

匹配严格（尽可能）。 尝试标准类型提高。 尝试标准类型转换。

标准类型提高好于其他标准转换。提高就是浮点型向双精度型转换，布尔型，字符型，短整型或者计数向整型转换。类似整型数组的类型转换也属于类型转换。相似类型有：布尔型，字符型，无符号字符型，这三种都是单字节整数；双字节整数是短整型和无符号短整型；4字节整数是整型，无字符整型，和颜色；长整型，无符号长整型，和日期时间。

当然，匹配严格是最好的。若要达到这样的一致性，就要使用类型转换。编译程序不能处理含糊状况。因此不能依靠类型的微妙不同点和使重载函数不明确的隐式变换。

如果怀疑，请使用显式转换确保严格相符。

MQL5中重载的函数可以在ArrayInitialize()函数示例中看到。

函数重载规则用于类函数重载 。

允许系统函数重载，但是要注意到编译程序可以准确的选择必要函数。例如，用三种不同方法重载系统函数 fmax()，但是仅有两个变量是正确的。

示例：

// 允许重载-在参数数字上不同

double fmax(double a,double b,double c);



// 错误重载

// 参数是不同的，但是最后一个有默认值

// 这就导致系统函数的隐藏，不可接受调用

double fmax(double a,double b,double c=DBL_MIN);



// 通过参数类型正常重载

int fmax(int a,int b);

