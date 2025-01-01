绘画风格
当创建一个自定义指标，可以指定18字节的图解测绘中任意一种（显示在基本图表窗口或者图表子窗口），其价格指定在ENUM_DRAW_TYPE 计算式中。
在一个自定义指标中，可以使用任意指标新建/绘画风格，为存储必要数据，每个建筑风格要求5种全局数组数组中的一个。通过使用SetIndexBuffer()函数可使这些数据数组与指标缓冲区绑定在一起，ENUM_INDEXBUFFER_TYPE数据类型是每个缓冲区指定的。
依据绘图风格，需要1-4个缓冲区（显示为INDICATOR_DATA）。如果该风格承认兼容的动态交替颜色（所有包含在颜色中的名称），就需要更多颜色的缓冲区（指示类型INDICATOR_COLOR_INDEX）。在价值缓冲区与风格相一致时，颜色缓冲区会受到限制。
ID
描述
数据缓冲
颜色缓冲
没有画线
1
0
画线
1
0
线条
1
0
从0位线画柱状图
1
0
两个指标命令的柱状图
2
0
画箭头
1
0
之字设计允许垂直界面
2
0
两层间的颜色
2
0
以字符序列展示
4
0
以蜡烛台序列展示
4
0
多色线
1
1
多色分段
1
1
从0线开始的多色直方图
1
1
两个指标缓冲区的多色直方图
2
1
描绘多色箭头
1
1
多色之字形
2
1
多色字节
4
1
多色蜡烛台
4
1
提取所选描绘类型标识符，ENUM_PLOT_PROPERTY列表列出函数 PlotIndexSetInteger() 和 PlotIndexGetInteger()
ID
描述
属性类型
PLOT_ARROW
DRAW_ARROW类型箭头代码
uchar
PLOT_ARROW_SHIFT
DRAW_ARROW类型垂直箭头转换
int
PLOT_DRAW_BEGIN
在DataWindow中没有描绘和值的原始字节数量
int
PLOT_DRAW_TYPE
图解建筑类型
PLOT_SHOW_DATA
在DataWindow中显示建筑值标志
bool
PLOT_SHIFT
在字节中与时间轴一起描绘的指标转换
int
PLOT_LINE_STYLE
画线类型
PLOT_LINE_WIDTH
画线层次
int
PLOT_COLOR_INDEXES
颜色数量
int
PLOT_LINE_COLOR
包含绘画颜色的缓冲区指标
颜色 修饰符 = 颜色数量指标
ID
描述
属性类型
PLOT_EMPTY_VALUE
测绘空值，没有绘图
double
ID
描述
属性类型
PLOT_LABEL
显示在DataWindow中的指标图解系列的名称. 当使用复杂的需要多个指标缓冲区来显示的图形风格时，可以使用","作为分隔符来指定每个缓冲区的名称。示例代码显示在 DRAW_CANDLES
string
在自定义指标中，有5种类型可以使用绘画线条，他们只在或者厚度时是有效的
ID
描述
STYLE_SOLID
实线
STYLE_DASH
折线
STYLE_DOT
虚线
STYLE_DASHDOT
折点线
STYLE_DASHDOTDOT
双折点线
为了建立线条画类型和描绘类型，可以使用 PlotIndexSetInteger() 函数，使用函数 ObjectSetInteger() 可以标明斐波纳契引申厚度和描绘水平类型。
示例：
#property indicator_chart_window