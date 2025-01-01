绘画风格

当创建一个自定义指标，可以指定18字节的图解测绘中任意一种（显示在基本图表窗口或者图表子窗口），其价格指定在ENUM_DRAW_TYPE 计算式中。

在一个自定义指标中，可以使用任意指标新建/绘画风格，为存储必要数据，每个建筑风格要求5种全局数组数组中的一个。通过使用SetIndexBuffer()函数可使这些数据数组与指标缓冲区绑定在一起，ENUM_INDEXBUFFER_TYPE数据类型是每个缓冲区指定的。

依据绘图风格，需要1-4个缓冲区（显示为INDICATOR_DATA）。如果该风格承认兼容的动态交替颜色（所有包含在颜色中的名称），就需要更多颜色的缓冲区（指示类型INDICATOR_COLOR_INDEX）。在价值缓冲区与风格相一致时，颜色缓冲区会受到限制。

ENUM_DRAW_TYPE

ID 描述 数据缓冲 颜色缓冲 DRAW_NONE 没有画线 1 0 DRAW_LINE 画线 1 0 DRAW_SECTION 线条 1 0 DRAW_HISTOGRAM 从0位线画柱状图 1 0 DRAW_HISTOGRAM2 两个指标命令的柱状图 2 0 DRAW_ARROW 画箭头 1 0 DRAW_ZIGZAG 之字设计允许垂直界面 2 0 DRAW_FILLING 两层间的颜色 2 0 DRAW_BARS 以字符序列展示 4 0 DRAW_CANDLES 以蜡烛台序列展示 4 0 DRAW_COLOR_LINE 多色线 1 1 DRAW_COLOR_SECTION 多色分段 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM 从0线开始的多色直方图 1 1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 两个指标缓冲区的多色直方图 2 1 DRAW_COLOR_ARROW 描绘多色箭头 1 1 DRAW_COLOR_ZIGZAG 多色之字形 2 1 DRAW_COLOR_BARS 多色字节 4 1 DRAW_COLOR_CANDLES 多色蜡烛台 4 1

提取所选描绘类型标识符，ENUM_PLOT_PROPERTY列表列出函数 PlotIndexSetInteger() 和 PlotIndexGetInteger()

ENUM_PLOT_PROPERTY_INTEGER

ID 描述 属性类型 PLOT_ARROW DRAW_ARROW类型箭头代码 uchar PLOT_ARROW_SHIFT DRAW_ARROW类型垂直箭头转换 int PLOT_DRAW_BEGIN 在DataWindow中没有描绘和值的原始字节数量 int PLOT_DRAW_TYPE 图解建筑类型 ENUM_DRAW_TYPE PLOT_SHOW_DATA 在DataWindow中显示建筑值标志 bool PLOT_SHIFT 在字节中与时间轴一起描绘的指标转换 int PLOT_LINE_STYLE 画线类型 ENUM_LINE_STYLE PLOT_LINE_WIDTH 画线层次 int PLOT_COLOR_INDEXES 颜色数量 int PLOT_LINE_COLOR 包含绘画颜色的缓冲区指标 颜色 修饰符 = 颜色数量指标

函数 PlotIndexSetDouble()

ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE

ID 描述 属性类型 PLOT_EMPTY_VALUE 测绘空值，没有绘图 double

函数 PlotIndexSetString()

ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING

ID 描述 属性类型 PLOT_LABEL 显示在DataWindow中的指标图解系列的名称. 当使用复杂的需要多个指标缓冲区来显示的图形风格时，可以使用","作为分隔符来指定每个缓冲区的名称。示例代码显示在 DRAW_CANDLES string

在自定义指标中，有5种类型可以使用绘画线条，他们只在或者厚度时是有效的

ENUM_LINE_STYLE

ID 描述 STYLE_SOLID 实线 STYLE_DASH 折线 STYLE_DOT 虚线 STYLE_DASHDOT 折点线 STYLE_DASHDOTDOT 双折点线

为了建立线条画类型和描绘类型，可以使用 PlotIndexSetInteger() 函数，使用函数 ObjectSetInteger() 可以标明斐波纳契引申厚度和描绘水平类型。

示例：