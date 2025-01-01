//--- 描述

#property description "Script creates \"Label\" graphical object."

//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 脚本的输入参数

input string InpName="Label"; // 标签名称

input int InpX=150; // X-轴距离

input int InpY=150; // Y-轴距离

input string InpFont="Arial"; // 字体

input int InpFontSize=14; // 字体大小

input color InpColor=clrRed; // 颜色

input double InpAngle=0.0; // 倾斜角度

input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // 定位类型

input bool InpBack=false; // 背景对象

input bool InpSelection=true; // 突出移动

input bool InpHidden=true; // 隐藏对象列表中

input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建文本标签 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Label", // 标签名称

const int sub_window=0, // 子窗口指数

const int x=0, // X 坐标

const int y=0, // Y 坐标

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // 图表定位角

const string text="Label", // 文本

const string font="Arial", // 字体

const int font_size=10, // 字体大小

const color clr=clrRed, // 颜色

const double angle=0.0, // 文本倾斜

const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // 定位类型

const bool back=false, // 在背景中

const bool selection=false, // 突出移动

const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表

const long z_order=0) // 鼠标单击优先

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 创建文本标签

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to create text label! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 设置标签坐标

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 设置相对于定义点坐标的图表的角

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- 设置文本

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- 设置文本字体

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- 设置字体大小

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- 设置文本的倾斜角

ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);

//--- 设置定位类型

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);

//--- 设置颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动标签的模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 移动文本标签 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Label", // 标签名称

const int x=0, // X 坐标

const int y=0) // Y 坐标

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 移动文本标签

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move X coordinate of the label! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move Y coordinate of the label! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变绑定标签的图表角落 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Label", // 标签名称

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // 图表定位角

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变定位角

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the anchor corner! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变标签文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Label", // 对象名称

const string text="Text") // 文本

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变对象文本

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除文本标签 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Label") // 标签名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 删除标签

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to delete a text label! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 在本地变量存储标签坐标

int x=InpX;

int y=InpY;

//--- 图表窗口大小

long x_distance;

long y_distance;

//--- 设置窗口大小

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Failed to get the chart width! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Failed to get the chart height! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 检查输入参数的正确性

if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)

{

Print("Error! Incorrect values of input parameters!");

return;

}

//--- 准备标签的初始文本

string text;

StringConcatenate(text,"Upper left corner: ",x,",",y);

//--- 在图表上创建文本标签

if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,

InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- 重画图表并等待0.5秒

ChartRedraw();

Sleep(500);

//--- 同时移动标签和改变其文本

//--- 轴的迭代次数

int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);

int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);

//--- 向下移动标签

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- 改变坐标

y+=2;

//--- 移动标签并更改其文本

MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 向右移动标签

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- 改变坐标

x+=2;

//--- 移动标签并更改其文本

MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 向上移动标签

for(int i=0;i<v_steps;i++)

{

//--- 改变坐标

y-=2;

//--- 移动标签并更改其文本

MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 向左移动标签

for(int i=0;i<h_steps;i++)

{

//--- 改变坐标

x-=2;

//--- 移动标签并更改其文本

MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 现在，通过改变定位角来移动点的位置

//--- 移动到左下角

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))

return;

//--- 改变标签文本

StringConcatenate(text,"Lower left corner: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- 重绘图表并等待2秒

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- 移动到右下角

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))

return;

//--- 改变标签文本

StringConcatenate(text,"Lower right corner: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- 重绘图表并等待2秒

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- 移动到右上角

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))

return;

//--- 改变标签文本

StringConcatenate(text,"Upper right corner: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- 重绘图表并等待2秒

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- 移动到左上角

if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))

return;

//--- 改变标签文本

StringConcatenate(text,"Upper left corner: ",x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- 重绘图表并等待2秒

ChartRedraw();

Sleep(2000);

//--- 删除标签

LabelDelete(0,InpName);

//--- 重画图表并等待0.5秒

ChartRedraw();

Sleep(500);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 函数移动对象并改变其文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)

{

//--- 移动标签

if(!LabelMove(0,InpName,x,y))

return(false);

//--- 改变标签文本

StringConcatenate(text,text,x,",",y);

if(!LabelTextChange(0,InpName,text))

return(false);

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return(false);

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.01 秒延迟

Sleep(10);

//--- 推出函数

return(true);

}