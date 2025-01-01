|
//--- 描述
#property description "Script creates \"Label\" graphical object."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string InpName="Label"; // 标签名称
input int InpX=150; // X-轴距离
input int InpY=150; // Y-轴距离
input string InpFont="Arial"; // 字体
input int InpFontSize=14; // 字体大小
input color InpColor=clrRed; // 颜色
input double InpAngle=0.0; // 倾斜角度
input ENUM_ANCHOR_POINT InpAnchor=ANCHOR_CENTER; // 定位类型
input bool InpBack=false; // 背景对象
input bool InpSelection=true; // 突出移动
input bool InpHidden=true; // 隐藏对象列表中
input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建文本标签 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Label", // 标签名称
const int sub_window=0, // 子窗口指数
const int x=0, // X 坐标
const int y=0, // Y 坐标
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // 图表定位角
const string text="Label", // 文本
const string font="Arial", // 字体
const int font_size=10, // 字体大小
const color clr=clrRed, // 颜色
const double angle=0.0, // 文本倾斜
const ENUM_ANCHOR_POINT anchor=ANCHOR_LEFT_UPPER, // 定位类型
const bool back=false, // 在背景中
const bool selection=false, // 突出移动
const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表
const long z_order=0) // 鼠标单击优先
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 创建文本标签
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_LABEL,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create text label! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 设置标签坐标
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 设置相对于定义点坐标的图表的角
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- 设置文本
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);
//--- 设置文本字体
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);
//--- 设置字体大小
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);
//--- 设置文本的倾斜角
ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- 设置定位类型
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ANCHOR,anchor);
//--- 设置颜色
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动标签的模式
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动文本标签 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Label", // 标签名称
const int x=0, // X 坐标
const int y=0) // Y 坐标
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 移动文本标签
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move X coordinate of the label! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move Y coordinate of the label! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变绑定标签的图表角落 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelChangeCorner(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Label", // 标签名称
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER) // 图表定位角
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 改变定位角
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change the anchor corner! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变标签文本 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelTextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Label", // 对象名称
const string text="Text") // 文本
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 改变对象文本
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除文本标签 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool LabelDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="Label") // 标签名称
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 删除标签
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete a text label! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 在本地变量存储标签坐标
int x=InpX;
int y=InpY;
//--- 图表窗口大小
long x_distance;
long y_distance;
//--- 设置窗口大小
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("Failed to get the chart width! Error code = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("Failed to get the chart height! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 检查输入参数的正确性
if(InpX<0 || InpX>x_distance-1 || InpY<0 || InpY>y_distance-1)
{
Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
return;
}
//--- 准备标签的初始文本
string text;
StringConcatenate(text,"Upper left corner: ",x,",",y);
//--- 在图表上创建文本标签
if(!LabelCreate(0,InpName,0,InpX,InpY,CORNER_LEFT_UPPER,text,InpFont,InpFontSize,
InpColor,InpAngle,InpAnchor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 重画图表并等待0.5秒
ChartRedraw();
Sleep(500);
//--- 同时移动标签和改变其文本
//--- 轴的迭代次数
int h_steps=(int)(x_distance/2-InpX);
int v_steps=(int)(y_distance/2-InpY);
//--- 向下移动标签
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- 改变坐标
y+=2;
//--- 移动标签并更改其文本
MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");
}
//--- 半秒延迟
Sleep(500);
//--- 向右移动标签
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- 改变坐标
x+=2;
//--- 移动标签并更改其文本
MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");
}
//--- 半秒延迟
Sleep(500);
//--- 向上移动标签
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- 改变坐标
y-=2;
//--- 移动标签并更改其文本
MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");
}
//--- 半秒延迟
Sleep(500);
//--- 向左移动标签
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- 改变坐标
x-=2;
//--- 移动标签并更改其文本
MoveAndTextChange(x,y,"Upper left corner: ");
}
//--- 半秒延迟
Sleep(500);
//--- 现在，通过改变定位角来移动点的位置
//--- 移动到左下角
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_LOWER))
return;
//--- 改变标签文本
StringConcatenate(text,"Lower left corner: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- 重绘图表并等待2秒
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- 移动到右下角
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_LOWER))
return;
//--- 改变标签文本
StringConcatenate(text,"Lower right corner: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- 重绘图表并等待2秒
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- 移动到右上角
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_RIGHT_UPPER))
return;
//--- 改变标签文本
StringConcatenate(text,"Upper right corner: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- 重绘图表并等待2秒
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- 移动到左上角
if(!LabelChangeCorner(0,InpName,CORNER_LEFT_UPPER))
return;
//--- 改变标签文本
StringConcatenate(text,"Upper left corner: ",x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return;
//--- 重绘图表并等待2秒
ChartRedraw();
Sleep(2000);
//--- 删除标签
LabelDelete(0,InpName);
//--- 重画图表并等待0.5秒
ChartRedraw();
Sleep(500);
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 函数移动对象并改变其文本 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool MoveAndTextChange(const int x,const int y,string text)
{
//--- 移动标签
if(!LabelMove(0,InpName,x,y))
return(false);
//--- 改变标签文本
StringConcatenate(text,text,x,",",y);
if(!LabelTextChange(0,InpName,text))
return(false);
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return(false);
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.01 秒延迟
Sleep(10);
//--- 推出函数
return(true);
}