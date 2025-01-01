带有输入参数的值和步骤的设置文件的名称。在测试和优化之前，这个文件被传递到测试器。作为一个常数字符串，文件名以一个扩展名和双引号来指定。

如果您在设置文件的名称中将EA名称和版本号指定为"<expert_name>_<number>.set"，那么它会被自动添加到<number>版本号下的参数版本的下载菜单。例如，"MACD Sample_4.set"名称意味着这是一个版本号为4的"MACD Sample.mq5" EA设置文件。

若要研究这种格式，我们建议您在策略测试中手动保存测试/优化设置，然后打开以这种方式创建的设置文件。