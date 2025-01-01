对象属性

图形对象根据对象类型可以具备多种属性。对象属性的值通过使用图形对象的相应 函数来设置和接收。

技术分析中使用的全部对象绑定时间和价格坐标：趋势线，通道，斐波纳契工具等等。但是有许多辅助对象，意在改善绑定图表始终可见部分的用户界面（主图表窗口或指标子窗口）：

对象 ID X/Y 宽度/高度 日期/价格 OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE 文本 OBJ_TEXT ― ― 是的 ― 是的 是的 标签 OBJ_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 是的 按键 OBJ_BUTTON 是的 是的 ― 是的 ― ― 位图 OBJ_BITMAP ― 是的（只读） 是的 ― 是的 ― 位图标签 OBJ_BITMAP_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 ― 编辑 OBJ_EDIT 是的 是的 ― 是的 ― ― 矩形标签 OBJ_RECTANGLE_LABEL 是的 是的 ― 是的 ― ―

以下命名使用在表格中：

定义图形对象属性的函数，以及用于沿着图表创建和移动对象的ObjectCreate() 和 ObjectMove() 操作符实际上是用来向图表发送命令。如果这些函数成功执行，常见的图表事件队列就会包含该命令。当处理图表事件队列时，才会实施图形对象属性的视觉变化。

因此，不要期待调用这些函数后图形对象的即时视觉更新。通常，图表上的图形对象会根据事件变化由程序端自动更新 - 进入新报价，调整图表窗口等。使用ChartRedraw() 函数，强制更新图形对象。

ObjectSetInteger() 和 ObjectGetInteger()函数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

标识符 描述 性质类型 OBJPROP_COLOR 颜色 color OBJPROP_STYLE 类型 ENUM_LINE_STYLE OBJPROP_WIDTH 路线厚度 int OBJPROP_BACK 显示背景上的对象 bool OBJPROP_ZORDER 图形对象优先接收点击图表事件(CHARTEVENT_CLICK)。创建对象时默认设置零值；若需要可以提高优先级。当一个接一个地应用对象时，只有级别最高的那个可以收到CHARTEVENT_CLICK 事件。 long OBJPROP_FILL 颜色填充对象 ( 为OBJ_RECTANGLE，OBJ_TRIANGLE，OBJ_ELLIPSE，OBJ_CHANNEL， OBJ_STDDEVCHANNEL，OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN 禁止在程序端菜单“图表”-“对象”-“对象列表”的对象列表中显示图形对象的名称。真实值允许隐藏列表的对象。默认下，true的设置用于显示日程表事件的对象，交易历史和 MQL5 程序创建的对象。若要看到这种 图形对象 和访问他们的属性，请点击“对象列表”窗口中的“全部”按钮。 bool OBJPROP_SELECTED 所选对象 bool OBJPROP_READONLY 在编辑对象上编辑文本 bool OBJPROP_TYPE 对象类型 ENUM_OBJECT r/o OBJPROP_TIME 时间坐标 日期时间修饰符=定位点数字 OBJPROP_SELECTABLE 对象可用性 bool OBJPROP_CREATETIME 创建对象时间 datetime r/o OBJPROP_LEVELS 水平数量 int OBJPROP_LEVELCOLOR 线路水平颜色 颜色修饰符=水平数字 OBJPROP_LEVELSTYLE 线路水平风格 ENUM_LINE_STYLE 修饰符=水平数字 OBJPROP_LEVELWIDTH 线路水平厚度 int 修饰符=水平数字 OBJPROP_ALIGN “编辑”对象中的水平文本对齐 (OBJ_EDIT) ENUM_ALIGN_MODE OBJPROP_FONTSIZE 字体大小 int OBJPROP_RAY_LEFT 向左发出射线 bool OBJPROP_RAY_RIGHT 向右发出射线 bool OBJPROP_RAY 垂直线通过图表的全部窗口 bool OBJPROP_ELLIPSE 显示裴波那契弧形对象的全部椭圆形 (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_ARROWCODE 箭头对象代码 uchar OBJPROP_TIMEFRAMES 时间表上的对象可见性 设置标识 flags OBJPROP_ANCHOR 图解对象的定位点 ENUM_ARROW_ANCHOR (用于 OBJ_ARROW), ENUM_ANCHOR_POINT (用于 OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_TEXT) OBJPROP_XDISTANCE X轴定位点像素距离 (see note) int OBJPROP_YDISTANCE Y轴定位点像素距离 (see note) int OBJPROP_DIRECTION 江恩物件趋势 ENUM_GANN_DIRECTION OBJPROP_DEGREE 埃利奥特波动标记水平 ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE OBJPROP_DRAWLINES 埃利奥特波动标记排成一行 bool OBJPROP_STATE 按钮状态（按压/未按压） bool OBJPROP_CHART_ID “图表”对象的ID(OBJ_CHART)。它允许使用该对象的属性，好像使用图表操作中描述的函数的普通图表，但是有一些例外。 long r/o OBJPROP_XSIZE 对象宽度沿着X轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 int OBJPROP_YSIZE 对象高度沿着Y轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 int OBJPROP_XOFFSET 图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的X坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。 int OBJPROP_YOFFSET 图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的Y坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。 int OBJPROP_PERIOD 图解对象时间表 ENUM_TIMEFRAMES OBJPROP_DATE_SCALE 显示图解对象时间比例 bool OBJPROP_PRICE_SCALE 显示图解对象价格比例 bool OBJPROP_CHART_SCALE 图解对象测量 0-5的整数值 OBJPROP_BGCOLOR 编辑对象背景颜色 OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_CORNER 图表连接到图解对象 ENUM_BASE_CORNER OBJPROP_BORDER_TYPE “矩形标签”对象的边界类型 ENUM_BORDER_TYPE OBJPROP_BORDER_COLOR OBJ_EDIT 和 OBJ_BUTTON 对象的边界色 color

当使用“图表”对象(OBJ_CHART)的 图表操作 时，会有以下限制：

对于OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP对象，可以通过编程的方式设置特殊的图片展示模式。在该模式下，只有部分原始图片（应用矩形可见区域的图片）可以展示，而其他图片都不会显示。该区域的大小应该使用OBJPROP_XSIZE 和 OBJPROP_YSIZE属性来设置。可见区域只能使用OBJPROP_XOFFSET 和 OBJPROP_YOFFSET属性在原始图片范围内“移动”。

对于固定大小的对象： OBJ_BUTTON，OBJ_RECTANGLE_LABEL，OBJ_EDIT 和 OBJ_CHART，属性OBJPROP_XDISTANCE 和 OBJPROP_YDISTANCE 设置对象的左上角的位置到相对的图表的四角(OBJPROP_CORNER)，这里X和Y坐标将通过像素计算。

ObjectSetDouble() 和 ObjectGetDouble() 函数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE

标识符 描述 属性类型 OBJPROP_PRICE 价格坐标 double 修饰符=定位点号 OBJPROP_LEVELVALUE 水平值 double 修饰符=水平号 OBJPROP_SCALE 比例（江恩对象和斐波纳契 弧线） double OBJPROP_ANGLE 角度。对于程序创建的，无指定角度的对象来说，它的值等同于 EMPTY_VALUE double OBJPROP_DEVIATION 标准偏差通道误差 double

ObjectSetString() 和 ObjectGetString() 函数

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING

标识符 描述 属性类型 OBJPROP_NAME 物件名称 string OBJPROP_TEXT 物件描述（物件中包含的文本） string OBJPROP_TOOLTIP 提示信息文本。如果没有设置属性，那么将显示程序端自动生成的提示信息。提示信息可以通过设置"

" (line feed) 值来禁用 string OBJPROP_LEVELTEXT 水平描述 string 修饰符=水平号 OBJPROP_FONT 字体 string OBJPROP_BMPFILE 文件的位图标签名称 另见 Resources string 修饰符: 0-state ON, 1-state OFF OBJPROP_SYMBOL 图表对象的交易品种 string

对于 OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 ("矩形标签") 可以设置三个设计模式中的一种，与ENUM_BORDER_TYPE 以下值相对应。

ENUM_BORDER_TYPE

标识符 描述 BORDER_FLAT 平面造型 BORDER_RAISED 突出造型 BORDER_SUNKEN 凹陷造型

对于 OBJ_EDIT 对象 ("编辑") 和对于 ChartScreenShot() 函数，您可以使用ENUM_ALIGN_MODE枚举值来指定水平对齐类型。

ENUM_ALIGN_MODE

标识符 描述 ALIGN_LEFT 左对齐 ALIGN_CENTER 集中(仅用于编辑对象) ALIGN_RIGHT 右对齐

示例：