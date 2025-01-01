对象属性
图形对象根据对象类型可以具备多种属性。对象属性的值通过使用图形对象的相应 函数来设置和接收。
技术分析中使用的全部对象绑定时间和价格坐标：趋势线，通道，斐波纳契工具等等。但是有许多辅助对象，意在改善绑定图表始终可见部分的用户界面（主图表窗口或指标子窗口）：
|
对象
|
ID
|
X/Y
|
宽度/高度
|
日期/价格
|
文本
|
―
|
―
|
是的
|
―
|
是的
|
是的
|
标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
是的
|
按键
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
位图
|
―
|
是的（只读）
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
位图标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
―
|
编辑
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
矩形标签
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
以下命名使用在表格中：
- X/Y – 相对于图表角落，以像素指定的定位点坐标；
- 宽度/高度 – 对象有宽度和高度。对于“只读”，只有对象呈现在图表上时才会计算宽度和高度值；
- 日期/价格 – 使用日期和价格值指定定位点坐标；
- OBJPROP_CORNER – 定义了指定定位点坐标相对的图表角落。可以是4个ENUM_BASE_CORNER 枚举值中的一个；
- OBJPROP_ANCHOR – 定义了对象本身的定位点，可以是9个 ENUM_ANCHOR_POINT 枚举值中的一个。从这个点到选定的图表角指定像素坐标；
- OBJPROP_ANGLE – 定义逆时针对象旋转角度。
定义图形对象属性的函数，以及用于沿着图表创建和移动对象的ObjectCreate() 和 ObjectMove() 操作符实际上是用来向图表发送命令。如果这些函数成功执行，常见的图表事件队列就会包含该命令。当处理图表事件队列时，才会实施图形对象属性的视觉变化。
因此，不要期待调用这些函数后图形对象的即时视觉更新。通常，图表上的图形对象会根据事件变化由程序端自动更新 - 进入新报价，调整图表窗口等。使用ChartRedraw() 函数，强制更新图形对象。
ObjectSetInteger() 和 ObjectGetInteger()函数
|
标识符
|
描述
|
性质类型
|
OBJPROP_COLOR
|
颜色
|
color
|
OBJPROP_STYLE
|
类型
|
OBJPROP_WIDTH
|
路线厚度
|
int
|
OBJPROP_BACK
|
显示背景上的对象
|
bool
|
OBJPROP_ZORDER
|
图形对象优先接收点击图表事件(CHARTEVENT_CLICK)。创建对象时默认设置零值；若需要可以提高优先级。当一个接一个地应用对象时，只有级别最高的那个可以收到CHARTEVENT_CLICK 事件。
|
long
|
OBJPROP_FILL
|
颜色填充对象 ( 为OBJ_RECTANGLE，OBJ_TRIANGLE，OBJ_ELLIPSE，OBJ_CHANNEL， OBJ_STDDEVCHANNEL，OBJ_REGRESSION)
|
bool
|
OBJPROP_HIDDEN
|
禁止在程序端菜单“图表”-“对象”-“对象列表”的对象列表中显示图形对象的名称。真实值允许隐藏列表的对象。默认下，true的设置用于显示日程表事件的对象，交易历史和 MQL5 程序创建的对象。若要看到这种 图形对象 和访问他们的属性，请点击“对象列表”窗口中的“全部”按钮。
|
bool
|
OBJPROP_SELECTED
|
所选对象
|
bool
|
OBJPROP_READONLY
|
在编辑对象上编辑文本
|
bool
|
OBJPROP_TYPE
|
对象类型
|
ENUM_OBJECT r/o
|
OBJPROP_TIME
|
时间坐标
|
日期时间修饰符=定位点数字
|
OBJPROP_SELECTABLE
|
对象可用性
|
bool
|
OBJPROP_CREATETIME
|
创建对象时间
|
datetime r/o
|
OBJPROP_LEVELS
|
水平数量
|
int
|
OBJPROP_LEVELCOLOR
|
线路水平颜色
|
颜色修饰符=水平数字
|
OBJPROP_LEVELSTYLE
|
线路水平风格
|
ENUM_LINE_STYLE 修饰符=水平数字
|
OBJPROP_LEVELWIDTH
|
线路水平厚度
|
int 修饰符=水平数字
|
OBJPROP_ALIGN
|
“编辑”对象中的水平文本对齐 (OBJ_EDIT)
|
OBJPROP_FONTSIZE
|
字体大小
|
int
|
OBJPROP_RAY_LEFT
|
向左发出射线
|
bool
|
OBJPROP_RAY_RIGHT
|
向右发出射线
|
bool
|
OBJPROP_RAY
|
垂直线通过图表的全部窗口
|
bool
|
OBJPROP_ELLIPSE
|
显示裴波那契弧形对象的全部椭圆形 (OBJ_FIBOARC)
|
bool
|
OBJPROP_ARROWCODE
|
箭头对象代码
|
uchar
|
OBJPROP_TIMEFRAMES
|
时间表上的对象可见性
|
设置标识 flags
|
OBJPROP_ANCHOR
|
图解对象的定位点
|
ENUM_ARROW_ANCHOR (用于 OBJ_ARROW),
ENUM_ANCHOR_POINT (用于 OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_TEXT)
|
OBJPROP_XDISTANCE
|
X轴定位点像素距离 (see note)
|
int
|
OBJPROP_YDISTANCE
|
Y轴定位点像素距离 (see note)
|
int
|
OBJPROP_DIRECTION
|
江恩物件趋势
|
OBJPROP_DEGREE
|
埃利奥特波动标记水平
|
OBJPROP_DRAWLINES
|
埃利奥特波动标记排成一行
|
bool
|
OBJPROP_STATE
|
按钮状态（按压/未按压）
|
bool
|
OBJPROP_CHART_ID
|
“图表”对象的ID(OBJ_CHART)。它允许使用该对象的属性，好像使用图表操作中描述的函数的普通图表，但是有一些例外。
|
long r/o
|
OBJPROP_XSIZE
|
对象宽度沿着X轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象
|
int
|
OBJPROP_YSIZE
|
对象高度沿着Y轴，以像素表示。指定用于 OBJ_LABEL (只读), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象
|
int
|
OBJPROP_XOFFSET
|
图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的X坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。
|
int
|
OBJPROP_YOFFSET
|
图形对象“位图标签”和“位图”(OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP)中的 矩形可见区域 左上角的Y坐标。该值由原始图片左上角对应的像素设置。
|
int
|
OBJPROP_PERIOD
|
图解对象时间表
|
OBJPROP_DATE_SCALE
|
显示图解对象时间比例
|
bool
|
OBJPROP_PRICE_SCALE
|
显示图解对象价格比例
|
bool
|
OBJPROP_CHART_SCALE
|
图解对象测量
|
0-5的整数值
|
OBJPROP_BGCOLOR
|
编辑对象背景颜色 OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL
|
color
|
OBJPROP_CORNER
|
图表连接到图解对象
|
OBJPROP_BORDER_TYPE
|
“矩形标签”对象的边界类型
|
OBJPROP_BORDER_COLOR
|
OBJ_EDIT 和 OBJ_BUTTON 对象的边界色
|
color
当使用“图表”对象(OBJ_CHART)的 图表操作 时，会有以下限制：
- 不能使用 ChartClose()关闭；
- 不能使用 ChartSetSymbolPeriod() 函数改变交易品种/周期；
- 以下属性无效 CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE 和 CHART_SHOW_PRICE_SCALE (ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)。
对于OBJ_BITMAP_LABEL 和 OBJ_BITMAP对象，可以通过编程的方式设置特殊的图片展示模式。在该模式下，只有部分原始图片（应用矩形可见区域的图片）可以展示，而其他图片都不会显示。该区域的大小应该使用OBJPROP_XSIZE 和 OBJPROP_YSIZE属性来设置。可见区域只能使用OBJPROP_XOFFSET 和 OBJPROP_YOFFSET属性在原始图片范围内“移动”。
对于固定大小的对象： OBJ_BUTTON，OBJ_RECTANGLE_LABEL，OBJ_EDIT 和 OBJ_CHART，属性OBJPROP_XDISTANCE 和 OBJPROP_YDISTANCE 设置对象的左上角的位置到相对的图表的四角(OBJPROP_CORNER)，这里X和Y坐标将通过像素计算。
ObjectSetDouble() 和 ObjectGetDouble() 函数
|
标识符
|
描述
|
属性类型
|
OBJPROP_PRICE
|
价格坐标
|
double 修饰符=定位点号
|
OBJPROP_LEVELVALUE
|
水平值
|
double 修饰符=水平号
|
OBJPROP_SCALE
|
比例（江恩对象和斐波纳契 弧线）
|
double
|
OBJPROP_ANGLE
|
角度。对于程序创建的，无指定角度的对象来说，它的值等同于 EMPTY_VALUE
|
double
|
OBJPROP_DEVIATION
|
标准偏差通道误差
|
double
ObjectSetString() 和 ObjectGetString() 函数
|
标识符
|
描述
|
属性类型
|
OBJPROP_NAME
|
物件名称
|
string
|
OBJPROP_TEXT
|
物件描述（物件中包含的文本）
|
string
|
OBJPROP_TOOLTIP
|
提示信息文本。如果没有设置属性，那么将显示程序端自动生成的提示信息。提示信息可以通过设置"\n" (line feed) 值来禁用
|
string
|
OBJPROP_LEVELTEXT
|
水平描述
|
string 修饰符=水平号
|
OBJPROP_FONT
|
字体
|
string
|
OBJPROP_BMPFILE
|
文件的位图标签名称 另见 Resources
|
string 修饰符: 0-state ON, 1-state OFF
|
OBJPROP_SYMBOL
|
图表对象的交易品种
|
string
对于 OBJ_RECTANGLE_LABEL 对象 ("矩形标签") 可以设置三个设计模式中的一种，与ENUM_BORDER_TYPE 以下值相对应。
|
标识符
|
描述
|
BORDER_FLAT
|
平面造型
|
BORDER_RAISED
|
突出造型
|
BORDER_SUNKEN
|
凹陷造型
对于 OBJ_EDIT 对象 ("编辑") 和对于 ChartScreenShot() 函数，您可以使用ENUM_ALIGN_MODE枚举值来指定水平对齐类型。
|
标识符
|
描述
|
ALIGN_LEFT
|
左对齐
|
ALIGN_CENTER
|
集中(仅用于编辑对象)
|
ALIGN_RIGHT
|
右对齐
示例：
|
#define UP "\x0431"