类型转换

创建数字符

有必要把一组数字类型变化成另一种数字类型，但并非作用数字类型都能转换，下面是允许转换的模式：

箭头指明表示转换方向，期间没有任何损失信息，布尔型可以取代字符类型（只占用1字节），颜色型可以取代整型（4字节），日期时间型可以取代长型（占用8字节）。四条灰色虚线，也带有箭头，在精确度缺失时，表示转化。例如，与123456789相等的整数字 (int) 就高于浮点型 表示的数字。

int n=123456789;

float f=n; // f 内容同于 1.234567892E8

Print("n = ",n," f = ",f);

// 结果 n= 123456789 f= 123456792.00000

转化成浮点型的数字有同样的命令，但是精确度比较低。与黑色箭头不同的是，转化允许部分数据丢失。字符型和无符号字符型间的转化，短整型和无符号短整型间的转化，整型及无符号整型的转化，长整型和无符号长整型的转化（双向转化），都可能导致数据丢失。

因此浮点值转化成整数型的结果就是，经常删除小数部分。如果想把浮点转成最近的整数（任何情况下都很有用），应该使用 MathRound() 。

示例：

//--- 重力加速度

double g=9.8;

double round_g=(int)g;

double math_round_g=MathRound(g);

Print("round_g = ",round_g);

Print("math_round_g = ",math_round_g);

/*

Result:

round_g = 9

math_round_g = 10

*/

如果用二进制合并两个值，执行操作前，需要按照下表的先后顺序，把低类型转化成高类型。

数字类型字符型，无符号字符型，短整型，和无符号短整型，无条件的转化成整型。

示例：

char c1=3;

//--- 第一示例

double d2=c1/2+0.3;

Print("c1/2 + 0.3 = ",d2);

// 结果: c1/2+0.3 = 1.3



//--- 第二示例

d2=c1/2.0+0.3;

Print("c1/2.0 + 0.3 = ",d2);

// 结果: c1/2.0+0.3 = 1.8

计算的表达式由两种操作构成。示例一，字符型变量c1转化成整型临时变量，因为除法操作中的第二运算对象，常量2，是高类型整型。因此3/2的整数我们取整数值，1。

在示例一中的第二步中，第二运算对象是常量0.3，双精度型，那么结果就是第一运算对象转化成1.0双精度型临时变量。

示例二中，字符型c1变量转化成双精度型临时变量，因为除法操作的第二运算对象，常量2.0，是双精度型；无进一步转化。

数型类型转换

在MQL5语言表达式中，使用明确和含蓄两种类型转换。明确类型转换如下：

var_1 = (type)var_2;

表达式或者函数执行的结果可用作 var_2变量。明确类型转换的函数记录也可以如此：

var_1 = type(var_2);

基于第一示例，考虑下明确类型转换。

//--- 第三示例

double d2=(double)c1/2+0.3;

Print("(double)c1/2 + 0.3 = ",d2);

// 结果: (双精度)c1/2+0.3 = 1.80000000

做除法前，c1变量明确为双精度型。现在整型常量2，转换成双精度型2.0，因为转换造成第一运算对象成为双精度型。实际上，明确类型转换时是一种一元运算操作。

此外，当尝试转换类型时，结果可能超出允许范围内。在这个情况下，容易发生截断。例如：

char c;

uchar u;

c=400;

u=400;

Print("c = ",c); // 结果 c=-112

Print("u = ",u); // 结果 u=144

在运算完成之前（除了数据已被定义的），数据会根据优先级被转换。当定义数据的操作完成前，数据会转换成被定义的数据类型。

示例：

int i=1/2; // 无类型转换, 结果是 0

Print("i = 1/2 ",i);



int k=1/2.0; // 表达式转换到双精度型,

Print("k = 1/2 ",k); // 那么就是到整型的目标类型，结果是0



double d=1.0/2.0; // 无类型转换，结果是 0.5

Print("d = 1/2.0; ",d);



double e=1/2.0; // 表达式转换到双精度型,

Print("e = 1/2.0; ",e);// 同于目标类型，结果为0.5



double x=1/2; // 整型表达式转换到双精度目标类型,

Print("x = 1/2; ",x); // 结果是 0.0

如果整型值大于9223372036854774784或小于-9223372036854774784，当从长整型/无符号长整型转化到双精度型时，精度可能会丢失。

void OnStart()

{

long l_max=LONG_MAX;

long l_min=LONG_MIN+1;

//--- 定义最高整型值，在转换到双精度时不会丢失精度。

while(l_max!=long((double)l_max))

l_max--;

//--- 定义最低整型值，在转换到双精度时不会丢失精度。

while(l_min!=long((double)l_min))

l_min++;

//--- 派生发现的整型值区间

PrintFormat("When casting an integer value to double, it must be "

"within [%I64d, %I64d] interval",l_min,l_max);

//--- 现在，让我们看看如果值跌落该区间会发生什么

PrintFormat("l_max+1=%I64d, double(l_max+1)=%.f, ulong(double(l_max+1))=%I64d",

l_max+1,double(l_max+1),long(double(l_max+1)));

PrintFormat("l_min-1=%I64d, double(l_min-1)=%.f, ulong(double(l_min-1))=%I64d",

l_min-1,double(l_min-1),long(double(l_min-1)));

//--- 收到下面结果

// 当将整型值转换到双精度型时，它应该在[-9223372036854774784, 9223372036854774784]区间。

// l_max+1=9223372036854774785, double(l_max+1)=9223372036854774800, ulong(double(l_max+1))=9223372036854774784

// l_min-1=-9223372036854774785, double(l_min-1)=-9223372036854774800, ulong(double(l_min-1))=-9223372036854774784

}

字符串类型转换

字符串类型是几种简单类型中的最高级别。因此，如果操作的运算对象之一为字符串，第二运算对象自动转换成字符串。注意的是，对于字符串，添加独立二元操作是可以的。允许任何字符串明确转换成数字类型。

示例：

string s1=1.0/8; // 表达式转换到双精度型,

Print("s1 = 1.0/8; ",s1); // 那么就是到字符串的目标类型，

// 结果 is "0.12500000" (包括10个字符的字符串)



string s2=NULL; // 字符串无法初始化

Print("s2 = NULL; ",s2); // 结果是空值字符串

string s3="Ticket N"+12345; // 表达式转换到字符串类型

Print("s3 = \"Ticket N\"+12345",s3);



string str1="true";

string str2="0,255,0";

string str3="2009.06.01";

string str4="1.2345e2";

Print(bool(str1));

Print(color(str2));

Print(datetime(str3));

Print(double(str4));

基本类指针到派生类指针的类型转换

打开生成分类目标也可以看做相关基本类目标。这将导致一些有趣的影响。例如，即使一个基本类生成的不同类目标彼此明显不同，我们仍然可以创建它们的链接列表(List)，因为我们将它们全部视为基本类型的目标。但是反过来却不可以：基本类目标不能自动成为派生类的目标。

您可以使用明确转换，将基本类指针转化成派生类指针。但是对这种转化要有足够的资格，因为否则的话，会导致危险的运行错误而mql5程序会停止。

动态类型转换使用仅能用于指针到类的dynamic_cast操作符来执行。在运行时完成类型验证。这意味着使用dynamic_cast操作符时编译器不会检查应用于类型转换的数据类型。如果指针转换到一个并不是实际对象类型的数据类型，那么结果为NULL。

dynamic_cast <type-id> ( expression )

尖括号中的 type-id 参数应该指向之前定义的类类型。不同于 C++，表达式 操作数类型可以是除了void以外的任何值。

例如：

class CBar { };

class CFoo : public CBar { };



void OnStart()

{

CBar bar;

//--- 允许动态转换* bar 指针类型 * foo 指针

CFoo *foo = dynamic_cast<CFoo *>(&bar); // 不重要的错误

Print(foo); // foo=NULL

//--- 禁止尝试引用Foo 类型对象明确转换Bar 类型对象

foo=(CFoo *)&bar; // 关键的运行时间错误

Print(foo); // 这个字符串不被执行

}

另见

数据类型