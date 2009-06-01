类型转换
创建数字符
有必要把一组数字类型变化成另一种数字类型，但并非作用数字类型都能转换，下面是允许转换的模式：
箭头指明表示转换方向，期间没有任何损失信息，布尔型可以取代字符类型（只占用1字节），颜色型可以取代整型（4字节），日期时间型可以取代长型（占用8字节）。四条灰色虚线，也带有箭头，在精确度缺失时，表示转化。例如，与123456789相等的整数字 (int) 就高于浮点型 表示的数字。
|
int n=123456789;
float f=n; // f 内容同于 1.234567892E8
Print("n = ",n," f = ",f);
// 结果 n= 123456789 f= 123456792.00000
转化成浮点型的数字有同样的命令，但是精确度比较低。与黑色箭头不同的是，转化允许部分数据丢失。字符型和无符号字符型间的转化，短整型和无符号短整型间的转化，整型及无符号整型的转化，长整型和无符号长整型的转化（双向转化），都可能导致数据丢失。
因此浮点值转化成整数型的结果就是，经常删除小数部分。如果想把浮点转成最近的整数（任何情况下都很有用），应该使用 MathRound() 。
示例：
|
//--- 重力加速度
double g=9.8;
double round_g=(int)g;
double math_round_g=MathRound(g);
Print("round_g = ",round_g);
Print("math_round_g = ",math_round_g);
/*
Result:
round_g = 9
math_round_g = 10
*/
如果用二进制合并两个值，执行操作前，需要按照下表的先后顺序，把低类型转化成高类型。
数字类型字符型，无符号字符型，短整型，和无符号短整型，无条件的转化成整型。
示例：
|
char c1=3;
//--- 第一示例
double d2=c1/2+0.3;
Print("c1/2 + 0.3 = ",d2);
// 结果: c1/2+0.3 = 1.3
//--- 第二示例
d2=c1/2.0+0.3;
Print("c1/2.0 + 0.3 = ",d2);
// 结果: c1/2.0+0.3 = 1.8
计算的表达式由两种操作构成。示例一，字符型变量c1转化成整型临时变量，因为除法操作中的第二运算对象，常量2，是高类型整型。因此3/2的整数我们取整数值，1。
在示例一中的第二步中，第二运算对象是常量0.3，双精度型，那么结果就是第一运算对象转化成1.0双精度型临时变量。
示例二中，字符型c1变量转化成双精度型临时变量，因为除法操作的第二运算对象，常量2.0，是双精度型；无进一步转化。
数型类型转换
在MQL5语言表达式中，使用明确和含蓄两种类型转换。明确类型转换如下：
表达式或者函数执行的结果可用作 var_2变量。明确类型转换的函数记录也可以如此：
基于第一示例，考虑下明确类型转换。
|
//--- 第三示例
double d2=(double)c1/2+0.3;
Print("(double)c1/2 + 0.3 = ",d2);
// 结果: (双精度)c1/2+0.3 = 1.80000000
做除法前，c1变量明确为双精度型。现在整型常量2，转换成双精度型2.0，因为转换造成第一运算对象成为双精度型。实际上，明确类型转换时是一种一元运算操作。
此外，当尝试转换类型时，结果可能超出允许范围内。在这个情况下，容易发生截断。例如：
|
char c;
uchar u;
c=400;
u=400;
Print("c = ",c); // 结果 c=-112
Print("u = ",u); // 结果 u=144
在运算完成之前（除了数据已被定义的），数据会根据优先级被转换。当定义数据的操作完成前，数据会转换成被定义的数据类型。
示例：
|
int i=1/2; // 无类型转换, 结果是 0
Print("i = 1/2 ",i);
int k=1/2.0; // 表达式转换到双精度型,
Print("k = 1/2 ",k); // 那么就是到整型的目标类型，结果是0
double d=1.0/2.0; // 无类型转换，结果是 0.5
Print("d = 1/2.0; ",d);
double e=1/2.0; // 表达式转换到双精度型,
Print("e = 1/2.0; ",e);// 同于目标类型，结果为0.5
double x=1/2; // 整型表达式转换到双精度目标类型,
Print("x = 1/2; ",x); // 结果是 0.0
如果整型值大于9223372036854774784或小于-9223372036854774784，当从长整型/无符号长整型转化到双精度型时，精度可能会丢失。
|
void OnStart()
{
long l_max=LONG_MAX;
long l_min=LONG_MIN+1;
//--- 定义最高整型值，在转换到双精度时不会丢失精度。
while(l_max!=long((double)l_max))
l_max--;
//--- 定义最低整型值，在转换到双精度时不会丢失精度。
while(l_min!=long((double)l_min))
l_min++;
//--- 派生发现的整型值区间
PrintFormat("When casting an integer value to double, it must be "
"within [%I64d, %I64d] interval",l_min,l_max);
//--- 现在，让我们看看如果值跌落该区间会发生什么
PrintFormat("l_max+1=%I64d, double(l_max+1)=%.f, ulong(double(l_max+1))=%I64d",
l_max+1,double(l_max+1),long(double(l_max+1)));
PrintFormat("l_min-1=%I64d, double(l_min-1)=%.f, ulong(double(l_min-1))=%I64d",
l_min-1,double(l_min-1),long(double(l_min-1)));
//--- 收到下面结果
// 当将整型值转换到双精度型时，它应该在[-9223372036854774784, 9223372036854774784]区间。
// l_max+1=9223372036854774785, double(l_max+1)=9223372036854774800, ulong(double(l_max+1))=9223372036854774784
// l_min-1=-9223372036854774785, double(l_min-1)=-9223372036854774800, ulong(double(l_min-1))=-9223372036854774784
}
字符串类型转换
字符串类型是几种简单类型中的最高级别。因此，如果操作的运算对象之一为字符串，第二运算对象自动转换成字符串。注意的是，对于字符串，添加独立二元操作是可以的。允许任何字符串明确转换成数字类型。
示例：
|
string s1=1.0/8; // 表达式转换到双精度型,
Print("s1 = 1.0/8; ",s1); // 那么就是到字符串的目标类型，
// 结果 is "0.12500000" (包括10个字符的字符串)
string s2=NULL; // 字符串无法初始化
Print("s2 = NULL; ",s2); // 结果是空值字符串
string s3="Ticket N"+12345; // 表达式转换到字符串类型
Print("s3 = \"Ticket N\"+12345",s3);
string str1="true";
string str2="0,255,0";
string str3="2009.06.01";
string str4="1.2345e2";
Print(bool(str1));
Print(color(str2));
Print(datetime(str3));
Print(double(str4));
基本类指针到派生类指针的类型转换
打开生成分类目标也可以看做相关基本类目标。这将导致一些有趣的影响。例如，即使一个基本类生成的不同类目标彼此明显不同，我们仍然可以创建它们的链接列表(List)，因为我们将它们全部视为基本类型的目标。但是反过来却不可以：基本类目标不能自动成为派生类的目标。
您可以使用明确转换，将基本类指针转化成派生类指针。但是对这种转化要有足够的资格，因为否则的话，会导致危险的运行错误而mql5程序会停止。
动态类型转换使用 dynamic_cast 操作符 #
动态类型转换使用仅能用于指针到类的dynamic_cast操作符来执行。在运行时完成类型验证。这意味着使用dynamic_cast操作符时编译器不会检查应用于类型转换的数据类型。如果指针转换到一个并不是实际对象类型的数据类型，那么结果为NULL。
|
dynamic_cast <type-id> ( expression )
尖括号中的 type-id 参数应该指向之前定义的类类型。不同于 C++，表达式 操作数类型可以是除了void以外的任何值。
例如：
|
class CBar { };
class CFoo : public CBar { };
void OnStart()
{
CBar bar;
//--- 允许动态转换* bar 指针类型 * foo 指针
CFoo *foo = dynamic_cast<CFoo *>(&bar); // 不重要的错误
Print(foo); // foo=NULL
//--- 禁止尝试引用Foo 类型对象明确转换Bar 类型对象
foo=(CFoo *)&bar; // 关键的运行时间错误
Print(foo); // 这个字符串不被执行
}
另见
数据类型