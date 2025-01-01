文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构指标常量平滑方式 

平滑方式

许多技术指标都是以各种价位序列平滑方式为基础的，许多标准技术指标要求输入平滑型的规格作为输入参数，对于平滑型描述类型的说明来说，可使用ENUM_MA_METHOD列表中的标识符。

ENUM_MA_METHOD

ID

描述

MODE_SMA

简单平均数

MODE_EMA

指数平均数

MODE_SMMA

平滑平均数

MODE_LWMA

线性平均数

示例：

double ExtJaws[];
double ExtTeeth[];
double ExtLips[];
//---- 移动平均数句柄
int    ExtJawsHandle;
int    ExtTeethHandle;
int    ExtLipsHandle;
//--- 获得 MA's 句柄
ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);
ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN);

 