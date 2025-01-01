MQL5参考标准常量，列举和架构指标常量平滑方式 价格常数平滑方式指标线绘画风格自定义指标属性指标类型数据类型标识符 平滑方式 许多技术指标都是以各种价位序列平滑方式为基础的，许多标准技术指标要求输入平滑型的规格作为输入参数，对于平滑型描述类型的说明来说，可使用ENUM_MA_METHOD列表中的标识符。 ENUM_MA_METHOD ID 描述 MODE_SMA 简单平均数 MODE_EMA 指数平均数 MODE_SMMA 平滑平均数 MODE_LWMA 线性平均数 示例： double ExtJaws[]; double ExtTeeth[]; double ExtLips[]; //---- 移动平均数句柄 int ExtJawsHandle; int ExtTeethHandle; int ExtLipsHandle; //--- 获得 MA's 句柄 ExtJawsHandle=iMA(NULL,0,JawsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN); ExtTeethHandle=iMA(NULL,0,TeethPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN); ExtLipsHandle=iMA(NULL,0,LipsPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN); 价格常数 指标线