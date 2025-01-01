平滑方式

许多技术指标都是以各种价位序列平滑方式为基础的，许多标准技术指标要求输入平滑型的规格作为输入参数，对于平滑型描述类型的说明来说，可使用ENUM_MA_METHOD列表中的标识符。

ENUM_MA_METHOD

ID 描述 MODE_SMA 简单平均数 MODE_EMA 指数平均数 MODE_SMMA 平滑平均数 MODE_LWMA 线性平均数

示例：