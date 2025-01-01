|
//--- 描述
#property description "Script draws \"Sell\" signs in the chart window."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input color InpColor=C'225,68,29'; // 颜色符号
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建卖出符号 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="ArrowSell", // 符号名称
const int sub_window=0, // 子窗口指数
datetime time=0, // 定位点时间
double price=0, // 定位点价格
const color clr=C'225,68,29', // 符号颜色
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 线条风格（当高亮显示时）
const int width=1, // 线条大小（当高亮显示时）
const bool back=false, // 在背景中
const bool selection=false, // 突出移动
const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表
const long z_order=0) // 鼠标单击优先
{
//--- 若未设置则设置定位点的坐标
ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 创建符号
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create \"Sell\" sign! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 设置符号颜色
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 设置线条风格（当高亮显示时）
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 设置线条大小（当高亮显示时）
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动符号的模式
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动定位点 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="ArrowSell", // 对象名称
datetime time=0, // 定位点时间坐标
double price=0) // 定位点价格坐标
{
//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱
if(!time)
time=TimeCurrent();
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 移动定位点
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除卖出符号 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="ArrowSell") // 符号名称
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 删除符号
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete \"Sell\" sign! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查定位点的值和为空点设置 |
//| 默认的值 |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
{
//--- 如果点的时间没有设置，它将位于当前柱
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- 如果点的价格没有设置，则它将用卖价值
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date[]; // 存储可见柱日期的数组
double low[]; // 存储可见柱最低价格的数组
double high[]; // 存储可见柱最高价格的数组
//--- 图表窗口的可见柱的数量
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 内存分配
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(low,bars);
ArrayResize(high,bars);
//--- 填写日期数组
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 填写最低价格的数组
if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
{
Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 填写最高价格的数组
if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
{
Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 为每个可见柱创建最高点的卖出符号
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
return;
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//--- 为每个可见柱移动卖出符号到最低点
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
return;
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//--- 删除卖出符号
for(int i=0;i<bars;i++)
{
if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
// 0.05 秒延迟
Sleep(50);
}
//---
}