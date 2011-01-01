文档部分
MQL5参考自定义指标指标类型示例DRAW_COLOR_CANDLES 

DRAW_COLOR_CANDLES

DRAW_COLOR_CANDLES 样式，类似DRAW_CANDLES，使用四个指标缓冲区值绘制蜡烛图，包含开盘价，最高价，最低价和收盘价。另外，它还允许为每个蜡烛图指定一个来自给定设置的颜色。为此，该样式为每个柱形，有一个特定的颜色缓冲区。它用于创建自定义指标为蜡烛图系列，包括单独的图表子窗口中和其他金融工具上的指标。

蜡烛图颜色数量的设置可以使用编译程序指令 或动态使用PlotIndexSetInteger() 函数。动态改变标图属性允许 "激活" 指标，以便于可以根据当前状况改变其外观。

指标仅向那些柱形绘制，为此，设置四个指标缓冲区价格的非空值。若要指定哪个值应被视为“空”，请在 PLOT_EMPTY_VALUE 属性设定该值：

//--- 0(空)值将不参与绘制
   PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_COLOR_CANDLES,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

始终明确填写指标缓冲区的值，在缓冲区设置空值跳过柱形。

标图DRAW_COLOR_CANDLES所需的缓冲区的数量是5：

  • 存储开盘价，最高价，最低价和收盘价值的四个缓冲区；
  • 存储颜色标引的一个缓冲区，它被用于绘制蜡烛图(它使得仅设置将被绘制的蜡烛图有意义)。

标图的所有缓冲区都应该按照给定的顺序一个接一个地进行：开盘价，最高价，最低价，收盘价和颜色缓冲区。价格缓冲区不会只包含空值，因为在这种情况下，不会标图。

在单独窗口的选定金融工具上绘制蜡烛图的指标示例。蜡烛图颜色每N 个订单号都会随机变化一次。 N 参数设置在指标的 外部参数 ，使手动配置成为可能（指标属性窗口的参数标签）。

DRAW_COLOR_CANDLES 样式的示例

请注意， plot1，使用编译程序指令#property设置颜色，然后在OnCalculate() 函数，从早期已备列表随机设置颜色。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           DRAW_COLOR_CANDLES.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "An indicator to demonstrate DRAW_COLOR_CANDLES."
#property description "It draws candlesticks of a selected symbol in a separate window"
#property description " "
#property description "The color and width of candlesticks, as well as the symbol are changed"
#property description "randomly every N ticks"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   1
//--- 标图 ColorCandles
#property indicator_label1  "ColorCandles"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES
//--- 定义8种用于填充蜡烛图的颜色（它们存储在指定数组）
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
 
//--- 输入参数
input int      N=5;              // 改变类型的订单号数量
input int      bars=500;         // 显示的蜡烛图数量
input bool     messages=false;   // 在"EA交易"日志显示信息
//--- 指标缓冲区
double         ColorCandlesBuffer1[];
double         ColorCandlesBuffer2[];
double         ColorCandlesBuffer3[];
double         ColorCandlesBuffer4[];
double         ColorCandlesColors[];
int            candles_colors;
//--- 交易品种名称
string symbol;
//--- 存储颜色的数组包含14种元素
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrMagenta,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 如果柱形非常小 - 提前完成工作
   if(bars<50)
     {
      Comment("Please specify a larger number of bars! The operation of the indicator has been terminated");
      return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
     }
//--- 指标缓冲区映射
   SetIndexBuffer(0,ColorCandlesBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorCandlesBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ColorCandlesBuffer3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,ColorCandlesBuffer4,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,ColorCandlesColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 空值
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);
//--- 绘制柱形的交易品种名称
   symbol=_Symbol;
//--- 设置交易品种的展示
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,symbol+" Open;"+symbol+" High;"+symbol+" Low;"+symbol+" Close");
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
//---- 为蜡烛图填充颜色的颜色数量
   candles_colors=8;     //  请见注释#property indicator_color1 属性
//--- 
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标迭代函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=INT_MAX-100;
//--- 计算订单号改变样式，颜色
   ticks++;
//--- 如果足够数量的订单号被积累
   if(ticks>=N)
     {
      //--- 选择来自市场报价窗口的新交易品种
      symbol=GetRandomSymbolName();
      //--- 改变格式
      ChangeLineAppearance();
      //--- 改变用于绘制蜡烛图的颜色
      ChangeColors(colors,candles_colors);
 
      int tries=0;
      //--- 试图5 次填充缓冲区plot1的交易品种价格
      while(!CopyFromSymbolToBuffers(symbol,rates_total,0,
            ColorCandlesBuffer1,ColorCandlesBuffer2,ColorCandlesBuffer3,
            ColorCandlesBuffer4,ColorCandlesColors,candles_colors)
            && tries<5)
        {
         //--- CopyFromSymbolToBuffers() 函数调用的计数器
         tries++;
        }
      //--- 重置0计数器
      ticks=0;
     }
//--- 返回 prev_calculated值以便下次调用函数
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 填充指定蜡烛图                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CopyFromSymbolToBuffers(string name,
                             int total,
                             int plot_index,
                             double &buff1[],
                             double &buff2[],
                             double &buff3[],
                             double &buff4[],
                             double &col_buffer[],
                             int    cndl_colors
                             )
  {
//--- 在rates[] 数组中，我们将复制开盘价，最高价，最低价和收盘价
   MqlRates rates[];
//--- 尝试计数器
   int attempts=0;
//--- 已复制多少
   int copied=0;
//--- 试图25次获得所需交易品种的时间帧
   while(attempts<25 && (copied=CopyRates(name,_Period,0,bars,rates))<0)
     {
      Sleep(100);
      attempts++;
      if(messagesPrintFormat("%s CopyRates(%s) attempts=%d",__FUNCTION__,name,attempts);
     }
//--- 如果复制足够数量的柱形失败
   if(copied!=bars)
     {
      //--- 形成信息字符串
      string comm=StringFormat("For the symbol %s, managed to receive only %d bars of %d requested ones",
                               name,
                               copied,
                               bars
                               );
      //--- 在主图表窗口的注释中显示信息
      Comment(comm);
      //--- 显示信息
      if(messages) Print(comm);
      return(false);
     }
   else
     {
      //--- 设置交易品种的展示
      PlotIndexSetString(plot_index,PLOT_LABEL,name+" Open;"+name+" High;"+name+" Low;"+name+" Close");
      IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DRAW_COLOR_CANDLES("+symbol+")");
     }
//--- 初始化空值缓冲区
   ArrayInitialize(buff1,0.0);
   ArrayInitialize(buff2,0.0);
   ArrayInitialize(buff3,0.0);
   ArrayInitialize(buff4,0.0);
//--- 在每个订单号上复制缓冲区价格
   for(int i=0;i<copied;i++)
     {
      //--- 计算缓冲区相应的标引
      int buffer_index=total-copied+i;
      //--- 写下缓冲区的价格
      buff1[buffer_index]=rates[i].open;
      buff2[buffer_index]=rates[i].high;
      buff3[buffer_index]=rates[i].low;
      buff4[buffer_index]=rates[i].close;
      //--- 设置蜡烛图颜色
      int color_index=i%cndl_colors;
      col_buffer[buffer_index]=color_index;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 随机返回来自市场报价的交易品种                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetRandomSymbolName()
  {
//--- 市场报价窗口中显示的交易品种数量
   int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- 列表中的交易品种位置 - 从0到交易品种的随机号
   int number=MathRand()%symbols;
//--- 返回指定位置的交易品种名称
   return SymbolName(number,true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变蜡烛图节段的颜色                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- 颜色数
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- 为每个颜色标引随机定义一个新的颜色
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- 获得随机数
      int number=MathRand();
      //--- 获得col[]数组的标引作为整数除法的余数
      int i=number%size;
      //--- 设置每个标引的颜色为 PLOT_LINE_COLOR属性
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  图形样式数量
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  属性标识符
                          plot_color_ind,       //  颜色标引，我们在这里编写颜色
                          cols[i]);             //  新颜色
      //--- 编写颜色
      comm=comm+StringFormat("CandleColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 改变蜡烛图的外观                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- 形成蜡烛图属性信息的字符串
   string comm="";
//--- 写下交易品种名称
   comm="\r\n"+symbol+comm;
//--- 使用注释在图表上显示信息
   Comment(comm);
  }

 