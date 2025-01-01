//--- 描述

#property description "Script creates \"Edit\" object."

//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 脚本的输入参数

input string InpName="Edit"; // 对象名称

input string InpText="Text"; // 对象文本

input string InpFont="Arial"; // 字体

input int InpFontSize=14; // 字体大小

input ENUM_ALIGN_MODE InpAlign=ALIGN_CENTER; // 文本对齐类型

input bool InpReadOnly=false; // 编辑能力

input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // 图表定位角

input color InpColor=clrBlack; // 文本颜色

input color InpBackColor=clrWhite; // 背景色

input color InpBorderColor=clrBlack; // 边框颜色

input bool InpBack=false; // 背景对象

input bool InpSelection=false; // 突出移动

input bool InpHidden=true; // 隐藏在对象列表

input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建编辑对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Edit", // 对象名称

const int sub_window=0, // 子窗口指数

const int x=0, // X 坐标

const int y=0, // Y 坐标

const int width=50, // 宽度

const int height=18, // 高度

const string text="Text", // 文本

const string font="Arial", // 字体

const int font_size=10, // 字体大小

const ENUM_ALIGN_MODE align=ALIGN_CENTER, // 对齐类型

const bool read_only=false, // 编辑能力

const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // 图表定位角

const color clr=clrBlack, // 文本颜色

const color back_clr=clrWhite, // 背景色

const color border_clr=clrNONE, // 边框颜色

const bool back=false, // 在背景中

const bool selection=false, // 突出移动

const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表

const long z_order=0) // 鼠标单击优先

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 创建编辑字段

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_EDIT,sub_window,0,0))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to create \"Edit\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 设置对象坐标

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);

//--- 设置对象大小

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);

//--- 设置文本

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text);

//--- 设置文本字体

ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_FONT,font);

//--- 设置字体大小

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FONTSIZE,font_size);

//--- 设置对象文本算法的类型

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ALIGN,align);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 只读模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_READONLY,read_only);

//--- 设置相对于定义对象坐标的图表的角

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);

//--- 设置文本颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 设置背景颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BGCOLOR,back_clr);

//--- 设置边界颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BORDER_COLOR,border_clr);

//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动标签的模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 移动编辑对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditMove(const long chart_ID=0, // 图表ID

const string name="Edit", // 对象名称

const int x=0, // X 坐标

const int y=0) // Y 坐标

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 移动对象

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move X coordinate of the object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move Y coordinate of the object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 调整编辑对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditChangeSize(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Edit", // 对象名称

const int width=0, // 宽度

const int height=0) // 高度

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变对象大小

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the object width! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the object height! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 改变编辑对象文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextChange(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Edit", // 对象名称

const string text="Text") // 文本

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 改变对象文本

if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to change the text! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 返回编辑对象文本 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditTextGet(string &text, // 文本

const long chart_ID=0, // 图表's ID

const string name="Edit") // 对象名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 获得对象文本

if(!ObjectGetString(chart_ID,name,OBJPROP_TEXT,0,text))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to get the text! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除编辑对象 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool EditDelete(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="Edit") // 对象名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 删除标签

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to delete \"Edit\" object! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- 图表窗口大小

long x_distance;

long y_distance;

//--- 设置窗口大小

if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))

{

Print("Failed to get the chart width! Error code = ",GetLastError());

return;

}

if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))

{

Print("Failed to get the chart height! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 定义改变编辑字段的步骤

int x_step=(int)x_distance/64;

//--- 设置编辑字段坐标和其大小

int x=(int)x_distance/8;

int y=(int)y_distance/2;

int x_size=(int)x_distance/8;

int y_size=InpFontSize*2;

//--- 在本地变量存储文本

string text=InpText;

//--- 创建编辑字段

if(!EditCreate(0,InpName,0,x,y,x_size,y_size,InpText,InpFont,InpFontSize,InpAlign,InpReadOnly,

InpCorner,InpColor,InpBackColor,InpBorderColor,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))

{

return;

}

//--- 重画图表并等待1秒

ChartRedraw();

Sleep(1000);

//--- 延伸编辑字段

while(x_size-x<x_distance*5/8)

{

//--- increase edit field's width

x_size+=x_step;

if(!EditChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))

return;

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重绘图表并等待0.05 秒

ChartRedraw();

Sleep(50);

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 改变文本

for(int i=0;i<20;i++)

{

//--- 在开始和结束添加 "+"

text="+"+text+"+";

if(!EditTextChange(0,InpName,text))

return;

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重绘图表并等待 0.1 秒

ChartRedraw();

Sleep(100);

}

//--- 半秒延迟

Sleep(500);

//--- 删除编辑字段

EditDelete(0,InpName);

ChartRedraw();

//--- 等待1秒

Sleep(1000);

//---

}