MQL5参考标准常量，列举和架构对象常量物件类型OBJ_HLINE 

OBJ_HLINE

水平线。

ObjHLine

示例

下面的脚本创建和移动图表上的水平线。已开发的特别函数用于创建和改变图形对象的属性。您可以在您的个人应用中使用这些函数"as is" 。

 

//--- 描述
#property description "Script draws \"Horizontal Line\" graphical object."
#property description "Anchor point price is set in percentage of the height of"
#property description "the chart window."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string          InpName="HLine";     // 线的名称
input int             InpPrice=25;         // 线型价格, %
input color           InpColor=clrRed;     // 线的颜色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// 线的风格
input int             InpWidth=3;          // 线的宽度
input bool            InpBack=false;       // 背景线
input bool            InpSelection=true;   // 突出移动
input bool            InpHidden=true;      // 隐藏在对象列表
input long            InpZOrder=0;         // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建水平线                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long            chart_ID=0,        // 图表 ID
                 const string          name="HLine",      // 线的名称
                 const int             sub_window=0,      // 子窗口指数
                 double                price=0,           // 线的价格
                 const color           clr=clrRed,        // 线的颜色
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 线的风格
                 const int             width=1,           // 线的宽度
                 const bool            back=false,        // 在背景中
                 const bool            selection=true,    // 突出移动
                 const bool            hidden=true,       // 隐藏在对象列表
                 const long            z_order=0)         // 鼠标单击优先
  {
//--- 如果没有设置价格，则在当前卖价水平设置它
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 创建水平线
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to create a horizontal line! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 设置线的颜色
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 设置线的显示风格
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 设置线的宽度
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动线的模式
//--- 当使用ObjectCreate函数创建图形对象时，对象不能
//--- 默认下突出并移动。在这个方法中，默认选择参数
//--- true 可以突出移动对象
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动水平线                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long   chart_ID=0,   // 图表 ID
               const string name="HLine"// 线的名称
               double       price=0)      // 线的价格
  {
//--- 如果没有设置线的价格，则将其移动到当前卖价水平
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 移动水平线
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to move the horizontal line! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除水平线                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long   chart_ID=0,   // 图表ID
                 const string name="HLine"// 线的名称
  {
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 删除水平线
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to delete a horizontal line! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 检查输入参数的正确性
   if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
      return;
     }
//--- 价格数组大小
   int accuracy=1000;
//--- 存储要使用的价格值的数组
//--- 设置和改变线定位点的坐标
   double price[];
//--- 内存分配
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 填写价格数组
//--- 找出图表的最高值和最低值
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 定义变化的价格并填写该数组
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 定义画线的点
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- 创建水平线
   if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 重画图表并等待1秒
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 现在，移动线
//--- 循环计数器
   int v_steps=accuracy/2;
//--- 移动线
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 使用下面的值
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- 移动点
      if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
     }
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//--- 从图表删除
   HLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1 秒延迟
   Sleep(1000);
//---
  }