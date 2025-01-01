|
//--- 描述
#property description "Script draws \"Horizontal Line\" graphical object."
#property description "Anchor point price is set in percentage of the height of"
#property description "the chart window."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input string InpName="HLine"; // 线的名称
input int InpPrice=25; // 线型价格, %
input color InpColor=clrRed; // 线的颜色
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // 线的风格
input int InpWidth=3; // 线的宽度
input bool InpBack=false; // 背景线
input bool InpSelection=true; // 突出移动
input bool InpHidden=true; // 隐藏在对象列表
input long InpZOrder=0; // 鼠标单击优先
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建水平线 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="HLine", // 线的名称
const int sub_window=0, // 子窗口指数
double price=0, // 线的价格
const color clr=clrRed, // 线的颜色
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 线的风格
const int width=1, // 线的宽度
const bool back=false, // 在背景中
const bool selection=true, // 突出移动
const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表
const long z_order=0) // 鼠标单击优先
{
//--- 如果没有设置价格，则在当前卖价水平设置它
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 创建水平线
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_HLINE,sub_window,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to create a horizontal line! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 设置线的颜色
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 设置线的显示风格
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 设置线的宽度
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动线的模式
//--- 当使用ObjectCreate函数创建图形对象时，对象不能
//--- 默认下突出并移动。在这个方法中，默认选择参数
//--- true 可以突出移动对象
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动水平线 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID
const string name="HLine", // 线的名称
double price=0) // 线的价格
{
//--- 如果没有设置线的价格，则将其移动到当前卖价水平
if(!price)
price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 移动水平线
if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,0,price))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to move the horizontal line! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除水平线 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool HLineDelete(const long chart_ID=0, // 图表ID
const string name="HLine") // 线的名称
{
//--- 重置错误的值
ResetLastError();
//--- 删除水平线
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": failed to delete a horizontal line! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 成功执行
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 检查输入参数的正确性
if(InpPrice<0 || InpPrice>100)
{
Print("Error! Incorrect values of input parameters!");
return;
}
//--- 价格数组大小
int accuracy=1000;
//--- 存储要使用的价格值的数组
//--- 设置和改变线定位点的坐标
double price[];
//--- 内存分配
ArrayResize(price,accuracy);
//--- 填写价格数组
//--- 找出图表的最高值和最低值
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 定义变化的价格并填写该数组
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- 定义画线的点
int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- 创建水平线
if(!HLineCreate(0,InpName,0,price[p],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 重画图表并等待1秒
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 现在，移动线
//--- 循环计数器
int v_steps=accuracy/2;
//--- 移动线
for(int i=0;i<v_steps;i++)
{
//--- 使用下面的值
if(p<accuracy-1)
p+=1;
//--- 移动点
if(!HLineMove(0,InpName,price[p]))
return;
//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
if(IsStopped())
return;
//--- 重画图表
ChartRedraw();
}
//--- 1 秒延迟
Sleep(1000);
//--- 从图表删除
HLineDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1 秒延迟
Sleep(1000);
//---
}