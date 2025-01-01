文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构图表常量图表时间表 

图表时间表

所有预定义的图表时间表都有唯一的标识符，当MQL5程序运行时，PERIOD_CURRENT 标识符代表图表本期。

ENUM_TIMEFRAMES

ID

描述

PERIOD_CURRENT

当前时间表

PERIOD_M1

1 分钟

PERIOD_M2

2 分钟

PERIOD_M3

3 分钟

PERIOD_M4

4 分钟

PERIOD_M5

5 分钟

PERIOD_M6

6 分钟

PERIOD_M10

10 分钟

PERIOD_M12

12 分钟

PERIOD_M15

15 分钟

PERIOD_M20

20 分钟

PERIOD_M30

30 分钟

PERIOD_H1

1小时

PERIOD_H2

2 小时

PERIOD_H3

3 小时

PERIOD_H4

4 小时

PERIOD_H6

6小时

PERIOD_H8

8小时

PERIOD_H12

12 小时

PERIOD_D1

1 天

PERIOD_W1

1 周

PERIOD_MN1

1月

示例：

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("Let's try to create a Chart object with the name ",chart_name);
//--- 如果没有这个物件-创建它
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- 定义交易品种
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- 设置定位点X坐标
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- 设置定位点Y坐标
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- 设置图表宽度
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- 设置高度
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- 设置时间表
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- 设置规模(从 0 到 5)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- 禁止鼠标选择
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

Timeseries identifiers #

时间序列标识符使用在iHighest()iLowest()函数中。它们可以等于一个枚举值

ENUM_SERIESMODE

标识符

描述

MODE_OPEN

开盘价

MODE_LOW

最低价

MODE_HIGH

最高价

MODE_CLOSE

收盘价

MODE_VOLUME

报价量

MODE_REAL_VOLUME

真实交易量

MODE_SPREAD

点差

另见

