图表时间表
所有预定义的图表时间表都有唯一的标识符，当MQL5程序运行时，PERIOD_CURRENT 标识符代表图表本期。
ENUM_TIMEFRAMES
|
ID
|
描述
|
PERIOD_CURRENT
|
当前时间表
|
PERIOD_M1
|
1 分钟
|
PERIOD_M2
|
2 分钟
|
PERIOD_M3
|
3 分钟
|
PERIOD_M4
|
4 分钟
|
PERIOD_M5
|
5 分钟
|
PERIOD_M6
|
6 分钟
|
PERIOD_M10
|
10 分钟
|
PERIOD_M12
|
12 分钟
|
PERIOD_M15
|
15 分钟
|
PERIOD_M20
|
20 分钟
|
PERIOD_M30
|
30 分钟
|
PERIOD_H1
|
1小时
|
PERIOD_H2
|
2 小时
|
PERIOD_H3
|
3 小时
|
PERIOD_H4
|
4 小时
|
PERIOD_H6
|
6小时
|
PERIOD_H8
|
8小时
|
PERIOD_H12
|
12 小时
|
PERIOD_D1
|
1 天
|
PERIOD_W1
|
1 周
|
PERIOD_MN1
|
1月
示例：
|
string chart_name="test_Object_Chart";
Timeseries identifiers #
时间序列标识符使用在iHighest()和iLowest()函数中。它们可以等于一个枚举值
ENUM_SERIESMODE
|
标识符
|
描述
|
MODE_OPEN
|
开盘价
|
MODE_LOW
|
最低价
|
MODE_HIGH
|
最高价
|
MODE_CLOSE
|
收盘价
|
MODE_VOLUME
|
报价量
|
MODE_REAL_VOLUME
|
真实交易量
|
MODE_SPREAD
|
点差
另见