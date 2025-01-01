文档部分
MQL5参考标准常量，列举和架构对象常量物件类型 

物件类型

当使用ObjectCreate()函数建立图表对象，对于增加的对象类型有必要说明一下，它有可能是ENUM_OBJECT计算式中的一个，对象的下一项规格属性有可能使用与图解对象一同使用

ENUM_OBJECT

ID

 

描述

OBJ_VLINE

vertical_line

垂直线

OBJ_HLINE

horizonal_line

水平线

OBJ_TREND

trend_line

趋势线

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

趋势角度

OBJ_CYCLES

cycle_lines

周期线

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

箭头线路

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

等距离通道

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

标准偏离通道

OBJ_REGRESSION

regression_channel

线形回归通道

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

安德鲁分叉线

OBJ_GANNLINE

gann_line

江恩线

OBJ_GANNFAN

gann_fan

江恩扇形线

OBJ_GANNGRID

gann_grid

江恩网格线

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

斐波纳契撤回

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

斐波纳契时间周期线

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

斐波纳契扇形线

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

斐波纳契弧线

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

斐波纳契通道

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

斐波纳契扩展

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

埃利奥特动机波动

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

埃利奥特修正波动

OBJ_RECTANGLE

rectangle

巨型

OBJ_TRIANGLE

triangle

三角形

OBJ_ELLIPSE

ellipse

椭圆形

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

大拇指向上

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

大拇指向下

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

向上箭头

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

向下箭头

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

停止标志

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

检测标志

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

左侧定价标签

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

右侧定价标签

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

买入标志

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

卖出标志

OBJ_ARROW

arrow_symbol

箭头

OBJ_TEXT

text_object

文本

OBJ_LABEL

label_object

标签

OBJ_BUTTON

button_object

按钮

OBJ_CHART

chart_object

图表

OBJ_BITMAP

picture_object

位图

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

位图标签

OBJ_EDIT

edit_object

编辑

OBJ_EVENT

obj_event

“事件”对象在经济日历对应一个事件

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。