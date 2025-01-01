- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
物件类型
当使用ObjectCreate()函数建立图表对象，对于增加的对象类型有必要说明一下，它有可能是ENUM_OBJECT计算式中的一个，对象的下一项规格属性有可能使用与图解对象一同使用
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
描述
|
|
垂直线
|
|
水平线
|
|
趋势线
|
|
趋势角度
|
|
周期线
|
|
箭头线路
|
|
等距离通道
|
|
标准偏离通道
|
|
线形回归通道
|
|
安德鲁分叉线
|
|
江恩线
|
|
江恩扇形线
|
|
江恩网格线
|
|
斐波纳契撤回
|
|
斐波纳契时间周期线
|
|
斐波纳契扇形线
|
|
斐波纳契弧线
|
|
斐波纳契通道
|
|
斐波纳契扩展
|
|
埃利奥特动机波动
|
|
埃利奥特修正波动
|
|
巨型
|
|
三角形
|
|
椭圆形
|
|
大拇指向上
|
|
大拇指向下
|
|
向上箭头
|
|
向下箭头
|
|
停止标志
|
|
检测标志
|
|
左侧定价标签
|
|
右侧定价标签
|
|
买入标志
|
|
卖出标志
|
|
箭头
|
|
文本
|
|
标签
|
|
按钮
|
|
图表
|
|
位图
|
|
位图标签
|
|
编辑
|
|
“事件”对象在经济日历对应一个事件
|
|
用于创建和设计自定义图形界面的“矩形标签”对象。