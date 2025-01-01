文件开始标签

文件开始标签指定文件访问方法，标签能如下定义：

标识符 值 描述 FILE_READ 1 文件只读，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ FILE_WRITE 2 文件书写开放，使用 FileOpen() 标签。 当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ FILE_BIN 4 二进制阅读/书写模式（不需要转换字符串），使用 FileOpen() 标签 FILE_CSV 8 CSV文件（所有元素转换到恰当的字符串类型，统一编码或者ansi，并被分离器分离）使用 FileOpen() 标签 FILE_TXT 16 简单文本文件（与CSV文件相同，但不考虑分离器），使用 FileOpen() 标签 FILE_ANSI 32 ANSI类型字符串（一字节交易品种），使用 FileOpen() 标签 FILE_UNICODE 64 UNICODE类型字符串（两字节交易品种），使用 FileOpen() 标签 FILE_SHARE_READ 128 多个程序共享阅读，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。 FILE_SHARE_WRITE 256 多个程序分享输入，使用 FileOpen() 标签, 但是当打开文件时，它不能替代表示 FILE_WRITE和/或FILE_READ 标识的必要性。 FILE_REWRITE 512 使用 FileCopy() 和 FileMove() 函数可以重新输入文件，文件应该在书写时存在或者被打开，否则文件不能打开。 FILE_COMMON 4096 所有客户端在共同文件夹中的文件路径 \Terminal\Common\Files，使用FileIsExist() 函数中的FileOpen() ， FileCopy() ， FileMove() 标签。

当打开一个文件时，一个或多个标签能够制定。有一个综合标签，通过逻辑OR(|)可以连接标签，并放置在两个举例类型标签中。例如，用CSV格式打开一个文件同时阅读和输入时，会制定结合FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV.

示例：

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

当制定阅读和书写标签时，有几种特征：

如果指定FILE_READ，想要打开当前文件。如果文件不存在，文件打开失败，不能创建新文件。

FILE_READ|FILE_WRITE – 如果指定文件名称不存在，创建新文件。

FILE_WRITE – 以0值创建文件。

当打开文件规格需要使用FILE_WRITE 和/或 FILE_READ。

阅读文件定义标签，控制优先。最高标签是 FILE_CSV，然后是FILE_BIN，FILE_TXT 最后。因此，如果同时指定多个标签，(FILE_TXT|FILE_CSV 或者 FILE_TXT|FILE_BIN 或者 FILE_BIN|FILE_CSV), 会使用最高优先权标签。

编码类型定义标签优先，FILE_UNICODE最高优先权，然后是FILE_ANSI，因此，如果指定连接FILE_UNICODE|FILE_ANSI，使用FILE_UNICODE标签

如果FILE_UNICODE 或者 FILE_ANSI都没表明，暗含FILE_UNICODE，如果 FILE_CSV, FILE_BIN, FILE_TXT 都未指定，暗含FILE_CSV。

如果以文本文件类型打开阅读 (FILE_TXT 或者 FILE_CSV), 文件开始有特殊的两个自己显示 0xff,0xfe，编码标签 FILE_UNICODE, 指定FILE_ANSI。

