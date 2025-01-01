图表事件类型
使用预定函数OnChartEvent()能实现13种事件类型，自定义事件65535标识符在CHARTEVENT_CUSTOM 到 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 范围内浮动，为生成自定义事件，可以使用EventChartCustom()函数。
ENUM_CHART_EVENT
|
ID
|
说明
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
松开一个按键
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
打键次数
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
鼠标移动，鼠标点击 (如果 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
按下或滚动鼠标滚轮(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
图解对象 创建 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
图解对象 通过属性对话改变性质
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
图解对象 删除 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_CLICK
|
点击一个图表
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
点击 图解对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
拖放 图解对象
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
在图表对象编辑里进行文本末尾编辑
|
CHARTEVENT_CHART_CHANGE
|
通过属性对话框改变图表大小或更改图表属性
|
CHARTEVENT_CUSTOM
|
事件的首写字符在自定义事件中
|
CHARTEVENT_CUSTOM_LAST
|
事件的最后一个字符在自定义事件中
CHARTEVENT_KEYUP 事件
CHARTEVENT_KEYUP 事件发生在图表窗口具有输入焦点、用户释放按键的时候。此事件补充了现有的 CHARTEVENT_KEYDOWN，后者是在按下按键时生成的。使用这两个事件可以让我们准确地确定何时按下和释放按键，这在创建具有交互式控件的用户界面和工具时非常有用。
|
void OnChartEvent(const int id,
lparam 包含类似于 CHARTEVENT_KEYDOWN 事件的（KeyCode）。使用 TranslateKey() 函数获取按键的文本表示。
处理死键
支持处理所谓的“死键”。这些键不会立即输入字符，但会更改下一个输入字符的外观。例如，在希腊布局中，键 ;用于强调元音（ά, έ, ύ 等）。
现在，这些按键可以使用 TranslateKey() 函数在 CHARTEVENT_KEYDOWN 和 CHARTEVENT_KEYUP 事件处理程序中跟踪。这允许在多语言布局中正确检测复杂组合键的按下和释放。
|
void OnChartEvent(const int id,
在实现自定义文本字段、热键系统和响应国际键盘布局的界面时，处理死键非常有用。
OnChartEvent 函数的输入参数
对于每个事件类型，OnChartEvent()函数的输入参数都有固定值，这在此事件处理过程中是必须的，事件和值通过参量传递并列举在如下表格中
|
事件
|
ID参量值
|
lparam 参数值
|
dparam 参数值
|
sparam 参数值
|
按键释放事件
|
CHARTEVENT_KEYUP
|
释放的按键代码
|
事件重复次数始终为 1
|
描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYUP 消息
|
按键按下事件
|
CHARTEVENT_KEYDOWN
|
按下的按键代码
|
按键保持按下状态时的事件重复次数
|
描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYDOWN message 消息
|
鼠标事件 (如果CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE
|
X坐标
|
Y坐标
|
描述鼠标按键状态的位掩码的字符串值
|
鼠标滚轮事件(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true为图表设置)
|
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL
|
键盘按键和鼠标按键的状态标识，鼠标指针的X和Y坐标。在以下示例查阅描述
|
鼠标滚轮滚动的Delta值
|
―
|
图解对象创建事件 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_CREATE
|
―
|
―
|
创建的图表对象的名称
|
通过性质对话转变对象性质事件
|
CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE
|
―
|
―
|
修改的图表对象的名称
|
图解对象删除事件 (如果CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true为图表设置)
|
CHARTEVENT_OBJECT_DELETE
|
―
|
―
|
删除图表对象的名称
|
鼠标点击图表事件
|
CHARTEVENT_CLICK
|
X坐标
|
Y坐标
|
―
|
鼠标点击属于图表的对象事件
|
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
|
X坐标
|
Y坐标
|
事件发生时图表对象的名称
|
使用鼠标拖动图解对象事件
|
CHARTEVENT_OBJECT_DRAG
|
―
|
―
|
移动图表对象名称
|
在编辑标签图表对象的进入访问完成文本编辑事件
|
CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT
|
―
|
―
|
在文本编辑完成后编辑标签图表对象名称
|
在N数字下用户使用ID事件
|
CHARTEVENT_CUSTOM+N
|
EventChartCustom() 函数的值
|
EventChartCustom() 函数的值
|
EventChartCustom() 函数的值
示例：
|
#define KEY_NUMPAD_5 12
对于CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件 sparam 字符串参数包含有关键盘和鼠标按钮的状态信息：
|
Bit
|
描述
|
1
|
鼠标左按键状态
|
2
|
鼠标右按键状态
|
3
|
SHIFT 按钮状态
|
4
|
CTRL 按钮状态
|
5
|
鼠标中按键状态
|
6
|
第一个额外鼠标键的状态
|
7
|
第二个额外鼠标键的状态
示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
对于CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL事件，参数lparam 和dparam 包含Ctrl和 Shift键，鼠标按键，光标坐标的状态信息和鼠标滚轮滚动值。为了更好的理解，请在图表上运行这个EA交易并滚动鼠标滚轮，同时按下不同的按键并按住代码中所描述的按键。
CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 事件处理示例：
|
//+------------------------------------------------------------------+
另见