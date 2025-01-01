图表事件类型

使用预定函数OnChartEvent()能实现13种事件类型，自定义事件65535标识符在CHARTEVENT_CUSTOM 到 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 范围内浮动，为生成自定义事件，可以使用EventChartCustom()函数。

ENUM_CHART_EVENT

ID 说明 CHARTEVENT_KEYUP 松开一个按键 CHARTEVENT_KEYDOWN 打键次数 CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 鼠标移动，鼠标点击 (如果 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 按下或滚动鼠标滚轮(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=True为图表设置) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE 图解对象 创建 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置) CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE 图解对象 通过属性对话改变性质 CHARTEVENT_OBJECT_DELETE 图解对象 删除 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true 为图表设置) CHARTEVENT_CLICK 点击一个图表 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK 点击 图解对象 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG 拖放 图解对象 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT 在图表对象编辑里进行文本末尾编辑 CHARTEVENT_CHART_CHANGE 通过属性对话框改变图表大小或更改图表属性 CHARTEVENT_CUSTOM 事件的首写字符在自定义事件中 CHARTEVENT_CUSTOM_LAST 事件的最后一个字符在自定义事件中

CHARTEVENT_KEYUP 事件

CHARTEVENT_KEYUP 事件发生在图表窗口具有输入焦点、用户释放按键的时候。此事件补充了现有的 CHARTEVENT_KEYDOWN，后者是在按下按键时生成的。使用这两个事件可以让我们准确地确定何时按下和释放按键，这在创建具有交互式控件的用户界面和工具时非常有用。

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

::Print("Key released: ", TranslateKey(key));

}

}

lparam 包含类似于 CHARTEVENT_KEYDOWN 事件的（KeyCode）。使用 TranslateKey() 函数获取按键的文本表示。

处理死键

支持处理所谓的“死键”。这些键不会立即输入字符，但会更改下一个输入字符的外观。例如，在希腊布局中，键 ;用于强调元音（ά, έ, ύ 等）。

现在，这些按键可以使用 TranslateKey() 函数在 CHARTEVENT_KEYDOWN 和 CHARTEVENT_KEYUP 事件处理程序中跟踪。这允许在多语言布局中正确检测复杂组合键的按下和释放。

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

if(id == CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Pressed: ", text);

}

if(id == CHARTEVENT_KEYUP)

{

int key = (int)lparam;

string text = TranslateKey(key);

::Print("Released: ", text);

}

}

在实现自定义文本字段、热键系统和响应国际键盘布局的界面时，处理死键非常有用。

OnChartEvent 函数的输入参数

对于每个事件类型，OnChartEvent()函数的输入参数都有固定值，这在此事件处理过程中是必须的，事件和值通过参量传递并列举在如下表格中

事件 ID参量值 lparam 参数值 dparam 参数值 sparam 参数值 按键释放事件 CHARTEVENT_KEYUP 释放的按键代码 事件重复次数始终为 1 描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYUP 消息 按键按下事件 CHARTEVENT_KEYDOWN 按下的按键代码 按键保持按下状态时的事件重复次数 描述修饰符键状态的位掩码字符串值。请参阅WM_KEYDOWN message 消息 鼠标事件 (如果CHART_EVENT_MOUSE_MOVE=true 为图表设置) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE X坐标 Y坐标 描述鼠标按键状态的位掩码的字符串值 鼠标滚轮事件(如果CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL=true为图表设置) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 键盘按键和鼠标按键的状态标识，鼠标指针的X和Y坐标。在以下示例查阅描述 鼠标滚轮滚动的Delta值 ― 图解对象创建事件 (如果 CHART_EVENT_OBJECT_CREATE=true 为图表设置) CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ― ― 创建的图表对象的名称 通过性质对话转变对象性质事件 CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ― ― 修改的图表对象的名称 图解对象删除事件 (如果CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true为图表设置) CHARTEVENT_OBJECT_DELETE ― ― 删除图表对象的名称 鼠标点击图表事件 CHARTEVENT_CLICK X坐标 Y坐标 ― 鼠标点击属于图表的对象事件 CHARTEVENT_OBJECT_CLICK X坐标 Y坐标 事件发生时图表对象的名称 使用鼠标拖动图解对象事件 CHARTEVENT_OBJECT_DRAG ― ― 移动图表对象名称 在编辑标签图表对象的进入访问完成文本编辑事件 CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ― ― 在文本编辑完成后编辑标签图表对象名称 在N数字下用户使用ID事件 CHARTEVENT_CUSTOM+N EventChartCustom() 函数的值 EventChartCustom() 函数的值 EventChartCustom() 函数的值

示例：

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| 专家初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

Print("The expert with name ",MQL5InfoString(MQL5_PROGRAM_NAME)," is running");

//--- 启用对象创建事件

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- 启用对象删除事件

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- 强制更新图表属性确保做好事件处理的准备

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // 事件标识符

const long& lparam, // 事件长整型参量

const double& dparam, // 事件双精度型参量

const string& sparam // 事件字符串型参量

)

{

//--- 鼠标左键点击图表

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

{

Print("The coordinates of the mouse click on the chart are: x = ",lparam," y = ",dparam);

}

//--- 鼠标点击图形物件

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

{

Print("The mouse has been clicked on the object with name '"+sparam+"'");

}

//--- 按下密钥

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch(lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("The KEY_NUMLOCK_LEFT has been pressed"); break;

case KEY_LEFT: Print("The KEY_LEFT has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("The KEY_NUMLOCK_UP has been pressed"); break;

case KEY_UP: Print("The KEY_UP has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("The KEY_NUMLOCK_RIGHT has been pressed"); break;

case KEY_RIGHT: Print("The KEY_RIGHT has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("The KEY_NUMLOCK_DOWN has been pressed"); break;

case KEY_DOWN: Print("The KEY_DOWN has been pressed"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("The KEY_NUMPAD_5 has been pressed"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("The KEY_NUMLOCK_5 has been pressed"); break;

default: Print("Some not listed key has been pressed");

}

ChartRedraw();

}

//--- 物件被删除了

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

{

Print("The object with name ",sparam," has been deleted");

}

//--- 物件被创建了

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

{

Print("The object with name ",sparam," has been created");

}

//--- 移动物件或者更改定位点坐标

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

{

Print("The anchor point coordinates of the object with name ",sparam," has been changed");

}

//--- 物件编辑文本被更改

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

{

Print("The text in the Edit field of the object with name ",sparam," has been changed");

}

}

对于CHARTEVENT_MOUSE_MOVE 事件 sparam 字符串参数包含有关键盘和鼠标按钮的状态信息：

Bit 描述 1 鼠标左按键状态 2 鼠标右按键状态 3 SHIFT 按钮状态 4 CTRL 按钮状态 5 鼠标中按键状态 6 第一个额外鼠标键的状态 7 第二个额外鼠标键的状态

示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnInit()

{

//--- 启用 CHART_EVENT_MOUSE_MOVE 信息

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);

//--- 禁用图表的上下文菜单（在右侧）

ChartSetInteger(0,CHART_CONTEXT_MENU,0);

//--- 禁用十字准线（通过中间按钮）

ChartSetInteger(0,CHART_CROSSHAIR_TOOL,0);

//--- 强制更新图表属性确保做好事件处理的准备

ChartRedraw();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 鼠标点选位置 |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // 鼠标左按键

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // 鼠标右按键

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // 鼠标中按键

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // 鼠标第一个 X 键

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // 鼠标第二个 X 键

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift 键

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control 键

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

}

对于CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL事件，参数lparam 和dparam 包含Ctrl和 Shift键，鼠标按键，光标坐标的状态信息和鼠标滚轮滚动值。为了更好的理解，请在图表上运行这个EA交易并滚动鼠标滚轮，同时按下不同的按键并按住代码中所描述的按键。

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL 事件处理示例：

//+------------------------------------------------------------------+

//| EA交易初始化函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

init OnInit()

{

//--- 启用鼠标滚轮来滚动信息

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- 强制更新图表属性确保做好事件处理的准备

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent 函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)

{

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- 考虑这个事件的鼠标按键和滚轮的状态

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // Ctrl 和 Shift 键，鼠标按键的状态标识

int x_cursor = (int)(short)lparam; // 鼠标滚轮事件发生的X坐标

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // 鼠标滚轮事件发生的Y坐标

int delta = (int)dparam; // 鼠标滚动的总值，到达 +120 或 -120 时触发

//--- 处理标识

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0) str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0) str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0) str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0) str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0) str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0) str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0) str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1) + "'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+ /*

Example of the output

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Ctrl pressed: X=193, Y=445, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: Shift pressed: X=186, Y=446, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=178, Y=447, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: MiddleButton pressed: X=231, Y=449, delta=120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: LeftButton pressed: X=279, Y=320, delta=-120

CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL: RightButton pressed: X=253, Y=330, delta=120 */

另见

事件处理函数 ，工作事件