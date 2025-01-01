文档部分
买入符号。

示例

下面的脚本创建和移动图表上的买入符号。已开发的特别函数用于创建和改变图形对象的属性。您可以在您的个人应用中使用这些函数"as is" 。

 

//--- 描述
#property description "Script draws \"Buy\" signs in the chart window."
//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口
#property script_show_inputs
//--- 脚本的输入参数
input color InpColor=C'3,95,172'// 颜色符号
//+------------------------------------------------------------------+
//| 创建买入符号                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyCreate(const long            chart_ID=0,        // 图表 ID
                    const string          name="ArrowBuy",   // 符号名称
                    const int             sub_window=0,      // 子窗口指数
                    datetime              time=0,            // 定位点时间
                    double                price=0,           // 定位点价格
                    const color           clr=C'3,95,172',   // 符号颜色
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 线条风格（当高亮显示时）
                    const int             width=1,           // 线条大小（当高亮显示时）
                    const bool            back=false,        // 在背景中
                    const bool            selection=false,   // 突出移动
                    const bool            hidden=true,       // 隐藏在对象列表
                    const long            z_order=0)         // 鼠标单击优先
  {
//--- 若未设置则设置定位点的坐标
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 创建符号
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to create \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 设置符号颜色
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 设置线条风格（当高亮显示时）
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 设置线条大小（当高亮显示时）
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动符号的模式
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 移动定位点                                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyMove(const long   chart_ID=0,      // 图表 ID
                  const string name="ArrowBuy"// 对象名称
                  datetime     time=0,          // 定位点时间坐标
                  double       price=0)         // 定位点价格坐标
  {
//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 移动定位点
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 删除买入符号                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowBuyDelete(const long   chart_ID=0,      // 图表ID
                    const string name="ArrowBuy"// 符号名称
  {
//--- 重置错误的值
   ResetLastError();
//--- 删除符号
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": failed to delete \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 成功执行
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 检查定位点的值和为空点设置                                           |
//| 默认的值                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- 如果点的时间没有设置，它将位于当前柱
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 如果点的价格没有设置，则它将用卖价值
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // 存储可见柱日期的数组
   double   low[];  // 存储可见柱最低价格的数组
   double   high[]; // 存储可见柱最高价格的数组
//--- 图表窗口的可见柱的数量
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 内存分配
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- 填写日期数组
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 填写最低价格的数组
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 填写最高价格的数组
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 为每个可见柱创建最低点的买入符号
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
      // 0.05 秒延迟
      Sleep(50);
     }
//--- 为每个可见柱移动买入符号到最高点
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))
         return;
      //--- 检查脚本操作是否已经强制禁用
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
      // 0.05 秒延迟
      Sleep(50);
     }
//--- 删除买入符号
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))
         return;
      //--- 重画图表
      ChartRedraw();
      // 0.05 秒延迟
      Sleep(50);
     }
//---
  }