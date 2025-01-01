//--- 描述

#property description "Script draws \"Buy\" signs in the chart window."

//--- 启动脚本期间显示输入参数的窗口

#property script_show_inputs

//--- 脚本的输入参数

input color InpColor=C'3,95,172'; // 颜色符号

//+------------------------------------------------------------------+

//| 创建买入符号 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyCreate(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="ArrowBuy", // 符号名称

const int sub_window=0, // 子窗口指数

datetime time=0, // 定位点时间

double price=0, // 定位点价格

const color clr=C'3,95,172', // 符号颜色

const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 线条风格（当高亮显示时）

const int width=1, // 线条大小（当高亮显示时）

const bool back=false, // 在背景中

const bool selection=false, // 突出移动

const bool hidden=true, // 隐藏在对象列表

const long z_order=0) // 鼠标单击优先

{

//--- 若未设置则设置定位点的坐标

ChangeArrowEmptyPoint(time,price);

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 创建符号

if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_BUY,sub_window,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to create \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 设置符号颜色

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);

//--- 设置线条风格（当高亮显示时）

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);

//--- 设置线条大小（当高亮显示时）

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);

//--- 显示前景 (false) 或背景 (true)

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);

//--- 启用 (true) 或禁用 (false) 通过鼠标移动符号的模式

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);

//--- 在对象列表隐藏(true) 或显示 (false) 图形对象名称

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);

//--- 设置在图表中优先接收鼠标点击事件

ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 移动定位点 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyMove(const long chart_ID=0, // 图表 ID

const string name="ArrowBuy", // 对象名称

datetime time=0, // 定位点时间坐标

double price=0) // 定位点价格坐标

{

//--- 如果没有设置点的位置，则将其移动到当前的卖价柱

if(!time)

time=TimeCurrent();

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 移动定位点

if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to move the anchor point! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 删除买入符号 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool ArrowBuyDelete(const long chart_ID=0, // 图表ID

const string name="ArrowBuy") // 符号名称

{

//--- 重置错误的值

ResetLastError();

//--- 删除符号

if(!ObjectDelete(chart_ID,name))

{

Print(__FUNCTION__,

": failed to delete \"Buy\" sign! Error code = ",GetLastError());

return(false);

}

//--- 成功执行

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 检查定位点的值和为空点设置 |

//| 默认的值 |

//+------------------------------------------------------------------+

void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)

{

//--- 如果点的时间没有设置，它将位于当前柱

if(!time)

time=TimeCurrent();

//--- 如果点的价格没有设置，则它将用卖价值

if(!price)

price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| 脚本程序起始函数 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date[]; // 存储可见柱日期的数组

double low[]; // 存储可见柱最低价格的数组

double high[]; // 存储可见柱最高价格的数组

//--- 图表窗口的可见柱的数量

int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- 内存分配

ArrayResize(date,bars);

ArrayResize(low,bars);

ArrayResize(high,bars);

//--- 填写日期数组

ResetLastError();

if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)

{

Print("Failed to copy time values! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 填写最低价格的数组

if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)

{

Print("Failed to copy the values of Low prices! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 填写最高价格的数组

if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)

{

Print("Failed to copy the values of High prices! Error code = ",GetLastError());

return;

}

//--- 为每个可见柱创建最低点的买入符号

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyCreate(0,"ArrowBuy_"+(string)i,0,date[i],low[i],InpColor))

return;

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//--- 为每个可见柱移动买入符号到最高点

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyMove(0,"ArrowBuy_"+(string)i,date[i],high[i]))

return;

//--- 检查脚本操作是否已经强制禁用

if(IsStopped())

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//--- 删除买入符号

for(int i=0;i<bars;i++)

{

if(!ArrowBuyDelete(0,"ArrowBuy_"+(string)i))

return;

//--- 重画图表

ChartRedraw();

// 0.05 秒延迟

Sleep(50);

}

//---

}