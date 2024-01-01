문서화섹션
DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일은 두 지표 버퍼 값을 사용하여 서로 다른 색상 세그먼트를 그립니다. 이 스타일은 컬러 버전의 DRAW_ZIGZAG이며 즉, 각 세그먼트에 대해 사전 정의된 색상 집합에서 개별 색상을 지정할 수 있습니다. 세그먼트의 첫 번째 버퍼의 값에서 두 번째 지표 버퍼의 값으로 표시됩니다. 이 경우에는 아무것도 표시되지 않으므로 어떤 버퍼도 빈 값만 포함할 수 없습니다.

선의 너비, 색상 및 스타일을 DRAW_ZIGZAG 스타일과 마찬가지로 컴파일러 지시문을 사용하거나 PlotIndexSetInteger() 기능을 사용하여 동적으로 지정할 수 있습니다. 플롯 특성이 동적으로 변경되면 "활기 넣기"가 가능하므로 현재 상황에 따라 지표의 모양이 변경됩니다.

섹션은 한 버퍼의 비어 있지 않은 값에서 다른 지표 버퍼의 비어 있지 않은 값으로 그려집니다. "빈 값"으로 간주할 값을 지정하려면 PLOT_EMPTY_VALUE 속성에 이 값을 설정:

//--- 0(빈) 값은 그리기에 포함되지 않습니다
   PlotIndexSetDouble(index_of_plot_DRAW_COLOR_ZIGZAG,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

지표 버퍼를 항상 명시적으로 채우고 버퍼에서 빈 값을 건너뛰도록 설정하십시오.

DRAW_COLOR_ZIGZAG 플로팅에 필요한 버퍼의 수는 3개입니다:

  • 지그재그 섹션의 끝 값을 저장하는 버퍼 2개;
  • 섹션을 그리는 데 사용되는 색상 인덱스를 저장하는 버퍼 1개(비어있지 않은 값만 설정하는 것이 타당함).

고가와 저가를 기준으로 지그재그를 표시하는 지표의 예. 지그재그 선의 색상, 너비 및 스타일은 N 틱마다 임의로 변경됩니다.

DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일의 plot1의 경우 컴파일러 지시문 #property를 사용하여 8가지 색상을 설정한 다음, OnCalculate() 기능에서 colors[] 배열에 저장된 14가지 색상 중에서 색상을 임의로 선택합니다.

N 매개변수는 수동 구성 가능성을 위해 지표의 외부 매개변수에 설정됩니다(지표의 속성 창에 있는 매개변수 탭).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            DRAW_COLOR_ZIGZAG.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "DRAW_COLOR_ZIGZAG를 시연하기 위한 지표"
#property description "색칠된 섹션이 순서로 끊어진 선을 그리며, 색상은 요일의 수에 따라 달라집니다"
#property description "세그먼트의 색상, 너비 및 스타일이 임의로 변경됩니다"
#property description " 모든 N 틱"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- Color_Zigzag 플롯
#property indicator_label1  "Color_Zigzag"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_ZIGZAG
//--- 채색 섹션을 위한 8가지 색상 정의(특수 배열에 저장됨)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrYellow,clrMagenta,clrCyan,clrLime,clrOrange
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- 매개변수 입력
input int      N=5;              // 변경할 틱의 수 
int            color_sections;
//--- 세그먼트 끝의 값 버퍼
double         Color_ZigzagBuffer1[];
double         Color_ZigzagBuffer2[];
//--- 세그먼트 끝의 색상 인덱스 버퍼
double         Color_ZigzagColors[];
//--- 색상을 저장하는 배열에는 14개의 요소가 포함됩니다
color colors[]=
  {
   clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod,
   clrIndigo,clrLightBlue,clrAliceBlue,clrMoccasin,clrWhiteSmoke,clrCyan,clrMediumPurple
  };
//--- 선 스타일을 저장할 배열
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 버퍼 맵핑
   SetIndexBuffer(0,Color_ZigzagBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_ZigzagBuffer2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,Color_ZigzagColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//----지그재그를 채색할 색상의 수
   color_sections=8;   //  #property indicator_color1 속성에 대한 커멘트 보기
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- 틱을 계산하여 선의 스타일, 색상 및 너비 변경
   ticks++;
//--- 충분한 수의 틱이 누적된 경우
   if(ticks>=N)
     {
      //--- 선 속성 변경
      ChangeLineAppearance();
      //--- 섹션을 플롯하는 데 사용되는 색상 변경
      ChangeColors(colors,color_sections);
      //--- 틱 카운터를 0으로 재설정
      ticks=0;
     }
 
//--- 시간 구조는 각 막대의 요일을 가져오는 데 필요합니다
   MqlDateTime dt;
      
//--- 계산 시작 위치
   int start=0;
//--- 지표가 이전 틱에서 계산된 경우, 마지막 틱에서 한 틱으로 계산을 시작합니다
   if(prev_calculated!=0) start=prev_calculated-1;
//--- 계산 루프
   for(int i=start;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 구조에 막대 오픈 시간 기록
      TimeToStruct(time[i],dt);
 
      //--- 막대 숫자가 짝수인 경우
      if(i%2==0)
        {
         //---  첫 번째 버퍼에는 고가, 두 번째 버퍼에는 저가 쓰기
         Color_ZigzagBuffer1[i]=high[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=low[i];
         //--- 세그먼트의 색상
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;
        }
      //--- 막대의 숫자가 홀수
      else
        {
         //--- 역순으로 막대를 채우기
         Color_ZigzagBuffer1[i]=low[i];
         Color_ZigzagBuffer2[i]=high[i];
         //--- 세그먼트의 색상
         Color_ZigzagColors[i]=dt.day_of_year%color_sections;         
        }
     }
//--- 다음 호출을 위한 prev_calculated의 반환 값
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지그재그 세그먼트의 색상을 변경                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- 색상의 수
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- 각 색상 인덱스에 대해 임의로 새 색상 정의
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- 임의 값 가져오기
      int number=MathRand();
      //--- col[] 배열의 인덱스를 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 가져오기
      int i=number%size;
      //--- 각 인덱스의 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  그래픽 스타일의 수
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  속성 식별자
                          plot_color_ind,       //  색의 인덱스, 색상을 쓰는 곳
                          cols[i]);             //  새 색상
      //--- 색상 쓰기
      comm=comm+StringFormat("ZigzagColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지그재그 세그먼트의 모양 변경                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- Color_ZigZag의 속성에 대한 정보 형성을 위한 문자열
   string comm="";
//--- 선 너비 변경 블록
   int number=MathRand();
//--- 정수 나눗셈의 나머지 너비 가져오기
   int width=number%5;   // 너비는 0 ~ 4로 설정됩니다
//--- 색상을 PLOT_LINE_WIDTH 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- 선 너비 쓰기
   comm=comm+"\r\nWidth="+IntegerToString(width);
 
//--- 선의 스타일을 변경하기 위한 블록
   number=MathRand();
//--- 제수는 스타일 배열의 크기와 같습니다
   int size=ArraySize(styles);
//--- 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 새 스타일을 선택할 인덱스를 가져오기
   int style_index=number%size;
//--- 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- 선 스타일 쓰기
   comm="\r\n"+EnumToString(styles[style_index])+""+comm;
//--- 설명을 사용하여 차트에 정보 표시
   Comment(comm);
  }

 