숫자 유형 상수
각 간단한 숫자 유형은 특정 유형의 작업에 사용되며 올바르게 사용할 경우 mql5 프로그램의 작동을 최적화할 수 있습니다. 더 나은 코드 가독성과 계산 결과의 올바른 처리를 위해 특정 유형의 단순 데이터로 설정된 제한에 대한 정보를 수신할 수 있는 상수가 있습니다.
|
정수
|
설명
|
값
|
CHAR_MIN
|
char 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
-128
|
CHAR_MAX
|
char 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
127
|
UCHAR_MAX
|
uchar 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
255
|
SHORT_MIN
|
short 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
-32768
|
SHORT_MAX
|
short 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
32767
|
USHORT_MAX
|
ushort 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
65535
|
INT_MIN
|
int 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
-2147483648
|
INT_MAX
|
int 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
2147483647
|
UINT_MAX
|
uint 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
4294967295
|
LONG_MIN
|
long 유형으로 나타낼 수 있는 최소값
|
-9223372036854775808
|
LONG_MAX
|
long 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
9223372036854775807
|
ULONG_MAX
|
ulong 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
18446744073709551615
|
DBL_MIN
|
double 유형으로 나타낼 수 있는 최소 양수값
|
2.2250738585072014e-308
|
DBL_MAX
|
double 유형으로 나타나낼 수 있는 최대값
|
1.7976931348623158e+308
|
DBL_EPSILON
|
조건을 만족하는 최소값:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double 유형의 경우)
|
2.2204460492503131e-016
|
DBL_DIG
|
double 유형의 유효 소수 자릿수
|
15
|
DBL_MANT_DIG
|
double 유형에 대한 mantissa의 비트 수
|
53
|
DBL_MAX_10_EXP
|
double 유형에 대한 지수도의 최대 소수 값
|
308
|
DBL_MAX_EXP
|
double 유형에 대한 지수도의 최대 binary 값
|
1024
|
DBL_MIN_10_EXP
|
double 유형의 지수도 최소 소수 값
|
(-307)
|
DBL_MIN_EXP
|
double 유형에 대한 지수도의 최소 binary 값
|
(-1021)
|
FLT_MIN
|
float 유형으로 나타낼 수 있는 최소 양수값
|
1.175494351e-38
|
FLT_MAX
|
float 유형으로 나타낼 수 있는 최대값
|
3.402823466e+38
|
FLT_EPSILON
|
조건을 만족하는 최소값:
1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float 유형의 경우)
|
1.192092896e–07
|
FLT_DIG
|
float 유형의 유효 소수 자릿수
|
6
|
FLT_MANT_DIG
|
float 유형에 대한 mantissa 비트 수
|
24
|
FLT_MAX_10_EXP
|
float 유형의 지수도 최대 소수 값
|
38
|
FLT_MAX_EXP
|
float 유형의 지수도 최대 binary 값
|
128
|
FLT_MIN_10_EXP
|
float 유형의 지수도 최소 소수값
|
-37
|
FLT_MIN_EXP
|
float 유형의 지수도 최소 binary 값
|
(-125)
예:
|
void OnStart()