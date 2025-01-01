숫자 유형 상수

각 간단한 숫자 유형은 특정 유형의 작업에 사용되며 올바르게 사용할 경우 mql5 프로그램의 작동을 최적화할 수 있습니다. 더 나은 코드 가독성과 계산 결과의 올바른 처리를 위해 특정 유형의 단순 데이터로 설정된 제한에 대한 정보를 수신할 수 있는 상수가 있습니다.

정수 설명 값 CHAR_MIN char 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 -128 CHAR_MAX char 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 127 UCHAR_MAX uchar 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 255 SHORT_MIN short 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 -32768 SHORT_MAX short 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 32767 USHORT_MAX ushort 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 65535 INT_MIN int 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 -2147483648 INT_MAX int 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 2147483647 UINT_MAX uint 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 4294967295 LONG_MIN long 유형으로 나타낼 수 있는 최소값 -9223372036854775808 LONG_MAX long 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 9223372036854775807 ULONG_MAX ulong 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 18446744073709551615 DBL_MIN double 유형으로 나타낼 수 있는 최소 양수값 2.2250738585072014e-308 DBL_MAX double 유형으로 나타나낼 수 있는 최대값 1.7976931348623158e+308 DBL_EPSILON 조건을 만족하는 최소값: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (double 유형의 경우) 2.2204460492503131e-016 DBL_DIG double 유형의 유효 소수 자릿수 15 DBL_MANT_DIG double 유형에 대한 mantissa의 비트 수 53 DBL_MAX_10_EXP double 유형에 대한 지수도의 최대 소수 값 308 DBL_MAX_EXP double 유형에 대한 지수도의 최대 binary 값 1024 DBL_MIN_10_EXP double 유형의 지수도 최소 소수 값 (-307) DBL_MIN_EXP double 유형에 대한 지수도의 최소 binary 값 (-1021) FLT_MIN float 유형으로 나타낼 수 있는 최소 양수값 1.175494351e-38 FLT_MAX float 유형으로 나타낼 수 있는 최대값 3.402823466e+38 FLT_EPSILON 조건을 만족하는 최소값: 1.0+DBL_EPSILON != 1.0 (float 유형의 경우) 1.192092896e–07 FLT_DIG float 유형의 유효 소수 자릿수 6 FLT_MANT_DIG float 유형에 대한 mantissa 비트 수 24 FLT_MAX_10_EXP float 유형의 지수도 최대 소수 값 38 FLT_MAX_EXP float 유형의 지수도 최대 binary 값 128 FLT_MIN_10_EXP float 유형의 지수도 최소 소수값 -37 FLT_MIN_EXP float 유형의 지수도 최소 binary 값 (-125)

