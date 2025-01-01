- 関数の呼び出し
- パラメータの引き渡し
- 関数の多重定義（オーバーロード）
- 演算子の多重定義（オーバーロード）
- 外部関数の記述
- 関数のエクスポート
- イベント処理の関数
함수 오버로드
일반적으로 함수 이름은 주요 용도를 반영하는 경향이 있습니다. 일반적으로 읽을 수 있는 프로그램에는 잘 선택된 다양한 식별자가 포함됩니다. 때로는 동일한 목적으로 서로 다른 함수가 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 정밀도가 2배인 숫자와 같은 함수의 평균 값을 계산하지만 정수 배열을 사용하여 연산하는 함수를 고려해 보겠습니다. 둘 다 AverageFromArray라고 부르기에 편리합니다:
|
//+------------------------------------------------------------------+
각 함수에는 Print() 함수를 통한 메시지 출력이 포함됩니다;
|
Print("int 유형의 배열에 대한 평균 계산");
컴파일러는 인수의 유형과 인수의 수량에 따라 필요한 함수를 선택합니다. 선택이 이루어지는 규칙을 서명 매칭 알고리즘이라고 합니다. 서명은 함수 선언에 사용되는 유형의 목록입니다.
예제:
|
//+------------------------------------------------------------------+
함수 오버로딩은 이름은 같지만 매개 변수는 다른 여러 함수를 만드는 프로세스입니다. 이는 오버로드된 함수 변형에서 인수 및/또는 인수 유형이 달라야 함을 의미합니다. 함수를 호출할 때 인수 목록과 함수 선언의 매개 변수 목록에 대한 대응 관계를 기반으로 특정 함수 변형이 선택됩니다.
오버로드된 함수를 호출할 때 컴파일러에는 적절한 함수를 선택하는 알고리즘이 있어야 합니다. 이 선택을 수행하는 알고리즘은 존재하는 유형의 캐스팅에 따라 달라집니다. 최고의 통신은 고유해야 합니다. 오버로드된 함수는 하나 이상의 인수에 대해 다른 모든 변형 중 가장 적합해야 합니다. 동시에 다른 변수가 아닌 모든 인수와 일치해야 합니다.
아래는 각 인수에 대한 일치 알고리즘입니다.
오버로드 함수 선택 알고리즘
- 가능한 경우 엄격 매칭을 사용합니다.
- 표준 유형 증가를 시도합니다.
- 표준 타입 캐스팅을 시도합니다.
다른 표준 변환보다 표준 유형 증가가 좋습니다. 증가는 float을 double로, bool, char, short 또는 enum을 int로 변환하는 것입니다. 유사한 정수형 배열의 타입캐스팅도 타입캐스팅에 속합니다. 유사한 유형은 다음과 같습니다: bool, char, uchar 세 유형이 모두 싱글 바이트 정수이므로; double 바이트 정수 short와 ushort; 4바이트 정수 int, unit 및 color; long, ulong 및 datetime.
물론 엄격 매칭이 최고입니다. 이러한 일관성을 얻으려면 타입캐스팅을 사용할 수 있습니다. 컴파일러는 애매한 상황에 대처할 수 없습니다. 따라서 오버로드된 함수를 불명확하게 만드는 유형의 미묘한 차이와 암시적 변환에 의존해서는 안 됩니다.
의심스러운 경우 명시적 변환을 사용하여 엄격한 규정 준수를 보장하십시오.
MQL5에서 오버로드된 함수의 예는 ArrayInitialize() 함수의 예에서 볼 수 있습니다.
함수 오버로딩 규칙은 class method의 오버로드에 적용됩니다.
시스템 기능의 오버로딩은 허용되지만 컴파일러는 필요한 기능을 정확하게 선택할 수 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어 시스템 함수 MathMax()를 4가지 방법으로 오버로드할 수 있지만 두 가지 변형만 맞습니다.
예제:
|
// 1. 오버로드 허용 - 함수가 파라미터 수에서 내장 MathMax() 함수와 다릅니다
더 보기