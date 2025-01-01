문서화섹션
매도 기호.

다음 스크립트는 차트에서 매도 기호를 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트가 차트 창에 \"매도\" 기호를 그립니다."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input color InpColor=C'225,68,29'// 기호의 색상
//+------------------------------------------------------------------+
//| 매도 기호 생성                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                     const string          name="ArrowSell",  // 기호 이름
                     const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                     datetime              time=0,            // 고정점 시간
                     double                price=0,           // 고정점 가격
                     const color           clr=C'225,68,29',  // 기호 색상
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 선 스타일 (강조 표시된 경우)
                     const int             width=1,           // 선 크기 (강조 표시된 경우)
                     const bool            back=false,        // 배경에
                     const bool            selection=false,   // 이동하려면 강조 표시
                     const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                     const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점 좌표를 설정하지 않은 경우
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 기호 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_SELL,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"매도\" 기호 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 기호 설정 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 스타일 설정 (강조 표시된 경우)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선 크기 설정 (강조 표시된 경우)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 기호를 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 이동                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellMove(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                   const string name="ArrowSell"// 개체 이름
                   datetime     time=0,           // 고정점 시간 좌표
                   double       price=0)          // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 매도 기호 삭제                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowSellDelete(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                     const string name="ArrowSell"// 기호 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 기호 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": \"매도\" 기호 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 값 확인 및 기본값 설정                 |
//| 빈 곳의 경우                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 포인트 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   datetime date[]; // 표시된 막대의 날짜를 저장하기 위한 배열
   double   low[];  // 표시된 막대의 저가 가격을 저장하기 위한 배열
   double   high[]; // 표시된 막대의 고가 가격을 저장하기 위한 배열
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(low,bars);
   ArrayResize(high,bars);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 저가 가격의 배열 채우기
   if(CopyLow(Symbol(),Period(),0,bars,low)==-1)
     {
      Print("저가 가격의 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 고가 가격의 배열 채우기
   if(CopyHigh(Symbol(),Period(),0,bars,high)==-1)
     {
      Print("고가 가격 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 표시된 각 막대에 대해 고가 지점에 매도 기호 생성
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellCreate(0,"ArrowSell_"+(string)i,0,date[i],high[i],InpColor))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 표시된 각 막대에 대해 저가 지점으로 매도 기호 이동
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellMove(0,"ArrowSell_"+(string)i,date[i],low[i]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 매도 기호 삭제
   for(int i=0;i<bars;i++)
     {
      if(!ArrowSellDelete(0,"ArrowSell_"+(string)i))
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//---
  }