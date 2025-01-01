기호 속성

현재 시장 정보를 얻기 위해 몇 가지 기능이 있습니다: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() 및 SymbolInfoString(). 첫 번째 매개변수는 기호 이름이고 두 번째 매개변수 값은 ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 및 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING의 식별자 중 하나일 수 있습니다.

다음 함수의 경우: SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

식별자 설명 유형 SYMBOL_SECTOR 자산이 속한 경제 부문 ENUM_SYMBOL_SECTOR SYMBOL_INDUSTRY 기호가 속한 산업 또는 경제 분기 ENUM_SYMBOL_INDUSTRY SYMBOL_CUSTOM 사용자 지정 기호이며, 마켓 워치(Market Watch) 및/또는 외부 데이터 소스의 다른 기호를 기반으로 합성적으로 작성되었습니다. bool SYMBOL_BACKGROUND_COLOR 마켓 워치(Market Watch)의 기호에 사용된 배경색 색상 SYMBOL_CHART_MODE 기호 막대를 생성하는 데 사용되는 가격 유형(예: 입찰 또는 마지막) ENUM_SYMBOL_CHART_MODE SYMBOL_EXIST 이 이름을 가진 기호가 있습니다 bool SYMBOL_SELECT 마켓 워치(Market Watch)에서 기호가 선택됨 bool SYMBOL_VISIBLE 마켓 워치(Market Watch)에 기호가 표시됨. 일부 기호(대부분은 마진 요구사항이나 예금 통화 수익 계산에 필요한 교차 요금)는 자동으로 선택되지만 마켓 워치에서는 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 기호를 표시하려면 명시적으로 선택해야 합니다. bool SYMBOL_SESSION_DEALS 현재 세션의 거래 수 long SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 현재 매수 주문 수 long SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 현재 매도 주문 수 long SYMBOL_VOLUME 마지막 거래 볼륨 long SYMBOL_VOLUMEHIGH 최대 일 볼륨 long SYMBOL_VOLUMELOW 최소 일 볼륨 long SYMBOL_TIME 마지막 견적 시간 datetime SYMBOL_TIME_MSC 1970.01.01 이후 마지막 견적 시간(밀리초) long SYMBOL_DIGITS 소수점 뒤의 자릿수 int SYMBOL_SPREAD_FLOAT 플로팅 스프레드의 표시 bool SYMBOL_SPREAD 스프레드 값(포인트) int SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH Depth of Market에 나타난 요청 최대 수. 요청 대기열이 없는 기호의 경우 값은 0입니다. int SYMBOL_TRADE_CALC_MODE 계약 가격 계산 모드 ENUM_SYMBOL_CALC_MODE SYMBOL_TRADE_MODE 주문 실행 유형 ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE SYMBOL_START_TIME 기호 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨) datetime SYMBOL_EXPIRATION_TIME 기호 거래 종료 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨) datetime SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL 현재 마감 가격에서 주문 중지까지의 포인트 최소 주의 int SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL 포인트에서 거래 작업을 동결할 수 있는 거리 int SYMBOL_TRADE_EXEMODE 거래 실행 모드 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION SYMBOL_SWAP_MODE 스왑 계산 모델 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS 3일 스왑 롤오버 비용 청구 요일 ENUM_DAY_OF_WEEK SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG 더 큰 leg를 사용하여 위험회피 마진 계산(매수 또는 매도) bool SYMBOL_EXPIRATION_MODE Flags of allowed order expiration modes int SYMBOL_FILLING_MODE 허용된 주문작성 모드 플래그 int SYMBOL_ORDER_MODE 허용된 주문 유형 플래그 int SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC인 경우 손실 중지 및 이익 취득 주문 접수 만료(취소할 때까지 유효) ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE SYMBOL_OPTION_MODE 옵션 유형 ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE SYMBOL_OPTION_RIGHT 옵션 우측(콜/풋) ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

다음 함수의 경우: SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

식별자 설명 유형 SYMBOL_BID Bid - 최고 매도 제안 double SYMBOL_BIDHIGH 오늘 최대 입찰 double SYMBOL_BIDLOW 오늘 최소 입찰 double SYMBOL_ASK Ask - 최고 매수 제안 double SYMBOL_ASKHIGH 오늘 최고 호가 double SYMBOL_ASKLOW 오늘 최저 호가 double SYMBOL_LAST 마지막 거래 가격 double SYMBOL_LASTHIGH 오늘 최대 마지막 가격 double SYMBOL_LASTLOW 오늘 최소 마지막 가격 double SYMBOL_VOLUME_REAL 마지막 거래 볼륨 double SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL 오늘 최대 볼륨 double SYMBOL_VOLUMELOW_REAL 오늘 최소 볼륨 double SYMBOL_OPTION_STRIKE 옵션 가격. 옵션 매수인이 기초자산을 매수(콜 옵션)하거나 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격과 옵션 매도인은 기초자산을 적절한 금액으로 매도하거나 매수할 의무가 있습니다. double SYMBOL_POINT 기호 포인트 값 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 수익성 포지션에 대해 계산된 틱 가격 double SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격 double SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 최소 가격 변동 double SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE 거래 계약 크기 double SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST 미수 이자– 누적 쿠폰 이자, 즉 쿠폰 채권 발행일수 또는 마지막 쿠폰 이자 지급일수에 비례하여 계산된 쿠폰 이자의 일부 double SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE 액면가 – 발행자가 설정한 최초 채권 가치 double SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE 유동성 요율은 마진에 사용할 수 있는 자산의 몫입니다. double SYMBOL_VOLUME_MIN 거래의 최소 볼륨 double SYMBOL_VOLUME_MAX 거래의 최대 볼륨 double SYMBOL_VOLUME_STEP 거래 실행의 최소 볼륨 변경 단계 double SYMBOL_VOLUME_LIMIT 기호에 대해 한 방향(매수 또는 매도)으로 보류 중인 주문과 열린 포지션의 최대 허용 총량입니다. 예를 들어, 5로트 한도로 5로트 한정 오픈 매수 포지션을 갖게 되며, 5로트의 미결 매도 주문 제한을 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방햐아으로 총 물량이 한도를 초과하므로 보류 중인 구매 한도를 지정하거나 5로트 이상의 물량으로 판매 한도를 지정할 수 없습니다. double SYMBOL_SWAP_LONG 장기 스왑 값 double SYMBOL_SWAP_SHORT 단기 스왑 값 double SYMBOL_SWAP_SUNDAY SUNDAY에서 다음 날로 이월된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)입니다. 다음 값이 지원됩니다: 0 – 스왑 비용 없음

1 – 싱글 스왑

3 – 3중 스왑 double SYMBOL_SWAP_MONDAY 월요일에서 화요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_TUESDAY 화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY 화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_THURSDAY 목요일에서 금요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_FRIDAY 금요일에서 토요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_SWAP_SATURDAY 토요일에서 일요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT) double SYMBOL_MARGIN_INITIAL 초기 마진은 한 로트의 부피로 한 자리를 여는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 고객이 시장에 진입할 때 자산을 확인하는 데 사용합니다. SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다. double SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE 유지 마진. 설정된 경우 하나의 로트에서 충전된 기호의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 계좌 상태가 변경될 때 고객의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진이 0인 경우 초기 마진이 사용됩니다. SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다. double SYMBOL_SESSION_VOLUME 현재 세션 거래의 요약 볼륨 double SYMBOL_SESSION_TURNOVER 연재 세션의 요약 전환 double SYMBOL_SESSION_INTEREST 열린 이자 요약 double SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME 현재 매수 주문 볼륨 double SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME 현재 매도 주문 볼륨 double SYMBOL_SESSION_OPEN 현재 세션의 시가 double SYMBOL_SESSION_CLOSE 현재 세션의 종가 double SYMBOL_SESSION_AW 현재 세션의 평균 가중 가격 double SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT 현재 세션의 결산 가격 double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN 현재 세션의 최소 가격 double SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX 현재 세션의 최대 가격 double SYMBOL_MARGIN_HEDGED 위험회피 포지션의 1 로트당 계약의 크기 또는 마진 볼륨(1개 기호의 반대 방향의 포지션). 위험회피 포지션에 대해서는 2가지 마진 계산 방법이 가능합니다. 계산 방법은 브로커에 의해 정의됩니다. 기초 계산: 기호에 대해 초기 마진(SYMBOL_MARGIN_INITIAL)이 특정된 경우, 위험회피 마진은 절대값(화폐 용어)으로 지정됩니다.

초기 마진이 명시되지 않은 경우(equal to 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED는 계약의 크기와 동일하며 금융 상품( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )의 유형에 따라 적절한 공시그로 마진을 계산하는 데 사용됩니다. 가장 큰 위치에 대한 계산: SYMBOL_MARGIN_HEDGED 값은 고려되지 않습니다,.

기호의 모든 단기 및 장기 포지션의 볼륨이 계산됩니다.

각 방향에 대해 가중 평가 시가와 예금 통화로의 가중 평균 환산율을 계산합니다.

다음으로 기호 유형 ( SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )에 따라 선택한 적절한 공식을 사용하여 단기 및 장기 부분에 대해 마진이 계산됩니다.

값 중 가장 큰 값이 마진으로 사용됩니다. double SYMBOL_PRICE_CHANGE 전 거래일 대비 현재 가격 변동률(%) double SYMBOL_PRICE_VOLATILITY 가격 변동성(%) double SYMBOL_PRICE_THEORETICAL 이론적 옵션 가격 double SYMBOL_PRICE_DELTA 옵션/보증 델타(delta)는 기본 자산 가격이 1씩 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 값을 표시합니다. double SYMBOL_PRICE_THETA 옵션/보증 세타(Theta)는 일시적 해체로 인해 옵션 가격이 매일 손실되는 포인트 수를 나타냅니다(예: 만료일이 다가올 때) double SYMBOL_PRICE_GAMMA 옵션/보증 감마(gamma)는 델타 변화율(옵션 프리미엄 변경 속도)을 나타냅니다 double SYMBOL_PRICE_VEGA 옵션/보증 베가(vega)는 변동성이 1% 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 포인트 수를 나타냅니다 double SYMBOL_PRICE_RHO 옵션/보증 로우(rho)는 이자율의 1% 변동에 대한 이론적 옵션 가격의 민감도를 반영합니다 double SYMBOL_PRICE_OMEGA 옵션/보증 오메가(omega). 옵션 탄력성은 옵션 가격의 상대적 백분율 변동을 기본 자산 가격의 백분율로 나타냅니다 double SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY 옵션/보증 민감도는 옵션의 기본 자산 가격이 옵션 가겨이 1포인트 변동하도록 변경해야 하는 포인트 수로 표시합니다. double

다음 함수의 경우: SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

식별자 설명 유형 SYMBOL_BASIS 파생상품의 기본 자산 string SYMBOL_CATEGORY 재무 기호가 속하는 섹터 또는 카테고리의 이름 string SYMBOL_COUNTRY 재무 기호가 속한 국가 string SYMBOL_SECTOR_NAME 재무 기호가 속한 경제 부문 string SYMBOL_INDUSTRY_NAME 재무 기호가 속한 산업 또는 산업 분야 string SYMBOL_CURRENCY_BASE 기호의 기본 통화 string SYMBOL_CURRENCY_PROFIT 이익 통화 string SYMBOL_CURRENCY_MARGIN 마진 통화 string SYMBOL_BANK 현재 시세의 피더 string SYMBOL_DESCRIPTION 기호 설명 string SYMBOL_EXCHANGE 재무 기호가 거래되는 거래소의 이름 string SYMBOL_FORMULA 사용자 지정 기호 가격에 사용되는 공식 공식에 사용된 재무 기호의 이름이 숫자로 시작되거나 특수문자 (">" ", ".", "-", "&", "#" 등)를 포함할 경우 이 기호 이름 주위에 따옴표를 사용해야 합니다. 합성 기호: "@ESU19"/EURCAD

캘린더 스프레드: "Si-9.13"-"Si-6.13"

유로 지수: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785) string SYMBOL_ISIN ISIN 시스템의 기호 이름(국제 증권 식별 기호). 국제 증권 식별 번호는 증권을 고유하게 식별하는 12자리 영숫자 코드입니다. 이 기호 속성의 존재는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다, string SYMBOL_PAGE 기호 정보가 들어 있는 웹 페이지의 주소입니다. 이 주소는 터미널에서 기호 속성을 볼 때 링크로 표시됩니다. string SYMBOL_PATH 기호 트리의 경로 string

기호 가격 차트는 입찰 가격 또는 최종 가격을 기준으로 할 수 있습니다. 기호 차트에 대해 선택한 가격은 터미널의 막대 생성 및 표시에도 영향을 미칩니다. SYMBOL_CHART_MODE 속성의 가능한 값은 ENUM_SYMBOL_CHART_MODE에 설명되어 있습니다

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

식별자 설명 SYMBOL_CHART_MODE_BID 막대는 입찰 가격을 기준으로 합니다 SYMBOL_CHART_MODE_LAST 막대는 최종 가격을 기준으로 합니다

각 기호에 대해 보류 중인 주문의 여러 만료 모드를 지정할 수 있습니다. 플래그가 각 모드에 일치합니다. 로직 OR (|) 연산을 사용하여 플래그를 결합할 수 있습니다(예: SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.

기호에 대해 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 플래그가 지정된 경우 보류 중인 주문을 보내는 동안 이 보류 중인 주문이 유효한 시점을 지정할 수 있습니다.

식별자 값 설명 SYMBOL_EXPIRATION_GTC 1 주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다 SYMBOL_EXPIRATION_DAY 2 주문은 오늘까지 유효합니다 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 4 만료 시간은 주문에 표시되어 있습니다 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY 8 만료 날짜는 주문에 지정되어 있습니다

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 만료 모드가 허용되는지 확인합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)

{

//--- 허용된 만료 모드를 설명하는 속성 값 가져오기

int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);

//--- exp_type 모드가 허용되는 경우 true를 반환

return((expiration&exp_type)==exp_type);

}

SYMBOL_EXPIRATION_MODE 속성이 SYMBOL_EXPIRATION_GTC (취소될 때까지 양호)로 설정된 경우 보류 중인 주문의 만료는 물론 손실 중지/이익 취득 주문도 ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE 열거를 사용하여 추가로 설정해야 합니다.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

식별자 설명 SYMBOL_ORDERS_GTC 보류 중인 주문 및 손실 중지/이익 취득 수준은 명시적 취소 전까지 무제한으로 유효합니다 SYMBOL_ORDERS_DAILY 주문은 1 거래일 동안 유효합니다. 결국 모든 손실 중지 및 이익 취득 수준과 보류 중인 주문이 삭제됩니다. SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS 거래일이 변경되면 보류 중인 주문만 삭제되고 손실 중지 및 이익 취득 수준은 유지됩니다.

주문을 전송할 때 주문에 설정된 볼륨에 대한 작성 방침을 지정할 수 있습니다. 표에 각 기호에 대해 허용되는 주문 작성 모드가 지정되어 있습니다. 플래그를 결합하여 하나의 기호에 대해 여러 모드를 설정할 수 있습니다. 플래그는 로직 OR (|)의 작동으로 결합할 수 있습니다(예:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.

채우기 방침 식별자 값 설명 FOK(Fill Or Kill) SYMBOL_FILLING_FOK 1 이 방침은 지정된 볼륨에서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 금융 상품의 필요 금액이 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시장에서 제공되는 몇 가지 제안을 사용하여 필요한 수량을 채울 수 있습니다. IOC(Immediate Or Cancel) SYMBOL_FILLING_IOC 2 이 경우 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대 가능 물량으로 거래를 실행하기로 합의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 주문 가능 수량이 채워지고 나머지 수량은 취소됩니다. IOC의 명령 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다. Passive SYMBOL_FILLING_BOC 4 BOC(Book-or-Cancel) 정책은 주문이 시장 심도에서만 접수 가능하고 즉시 실행될 수 없다고 가정합니다. 주문이 주문을 한 즉시 실행될 수 있는 경우 주문은 취소됩니다. 실제로 이 실행 정책은 접수된 주문의 가격이 현재 시장보다 나쁠 때만 지정될 수 있습니다. BoC 주문은 패시브 트레이딩을 구현하는 데 사용되므로 주문이 즉시 실행되지 않고 현재 유동성에 영향을 미치지 않습니다. 리밋 및 스탑리밋 주문만 지원됩니다.SYMBOL_ORDER_MODE 플래그는 SYMBOL_ORDER_LIMIT 및/또는 SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 값을 포함해야 합니다. 반환 식별자 없음 이 방침은 시장 주문(매수 및 매도), 제한 및 제한 중지 주문, 시장 또는 교환 실행이 포함된 기호에만 사용됩니다. 시장 일부 충당이나 잔여 물량으로 한정 주문은 취소되지 않고 추가 처리됩니다.

***요청 및 인스턴트 실행 모드에서는 FOK 방침이 시장 주문에서 항상 사용되며, 반환 정책은 제한 주문에 항상 사용됩니다. 이 경우, OrderSend 또는 OrderSendAsync를 사용하여 주문을 전송할 때 주문 채우기 방침을 지정할 필요가 없습니다.

마켓 및 거래소 실행 모드에서는 모든 주문 유형에 대해 반환 정책이 항상 허용됩니다. 다른 정책의 허용 여부를 확인하려면 SYMBOL_FILLING_FOK 및 SYMBOL_FILLING_IOC 속성을 사용합니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 지정된 채우기 모드가 허용되는지 확인 |

//+------------------------------------------------------------------+

bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)

{

//--- 허용된 채우기 모드를 설명하는 속성 값 가져오기

int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);

//--- fill_type 모드가 허용되는 경우 true를 반환

return((filling & fill_type)==fill_type);

}

거래 요청을 OrderSend() 함수를 사용하여 전송하는 경우 일부 작업에 대해 ENUM_ORDER_TYPE 열거의 주문 유형을 지정해야 합니다. 특정 기호에는 일부 유형의 주문이 허용되지 않을 수 있습니다. SYMBOL_ORDER_MODE 속성은 허용되는 순서 유형의 플래그를 설명합니다.

식별자 값 설명 SYMBOL_ORDER_MARKET 1 시장 주문 허용(매수 및 매도) SYMBOL_ORDER_LIMIT 2 주문 제한 허용(매수 제한 및 매도 제한) SYMBOL_ORDER_STOP 4 중지 주문이 허용(매수 중지 및 매도 중지) SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 8 중지 제한 주문이 허용(매수 중지 제한 및 매도 중지 제한) SYMBOL_ORDER_SL 16 손실 중지 허용됨 SYMBOL_ORDER_TP 32 이익 취득 허용됨 SYMBOL_ORDER_CLOSEBY 64 Close By 작동은 허용됩니다. 즉, 같은 금융 상품에서 반대 방향으로 열린 다른 포지션에 의해 포지션을 닫을 수 있습니다. 자산 위험회피 회계 시스템으로 계정에 대해 설정됩니다 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

예:

//+------------------------------------------------------------------+

//| 함수는 기호에 허용된 주문 유형을 인쇄합니다 |

//+------------------------------------------------------------------+

void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)

{

//--- 허용된 주문 유형을 설명하는 속성 값 수신

int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);

//--- 시장 주문 확인 (마켓 실행)

if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)

Print(symbol+": 시장 주문 허용(매수 및 매도)");

//--- 제한 주문 확인

if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)

Print(symbol+": 매수 제한 및 매도 제한이 허용됨");

//--- 중지 주문 확인

if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)

Print(symbol+": 매수 중지 및 매도 중지가 허용됨");

//--- 중지 제한 주문 확인

if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)

Print(symbol+": 매수 중지 제한 및 매도 중지 제한 허용됨");

//--- 손실 중지 주문이 허용되는지 확인

if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)

Print(symbol+": 손실 중지 주문이 허용됨");

//--- 이익 취득 주문이 허용되는지 확인

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)

Print(symbol+": 이익 취득 주문이 허용됨");

//--- 반대편의 포지션을 닫을 수 있는지 확인

if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)

Print(symbol+": 허용 기준 닫기");

//---

}

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 열거는 기호의 마진 요구 사항 계산 방법에 대한 정보를 얻는 데 사용됩니다.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

식별자 설명 공식 SYMBOL_CALC_MODE_FOREX 외환 모드 - 외환의 이익 및 마진 계산 마진: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE 외환 무 레버리지 모드 – 외환 기호에 대한 수익 및 마진 계산(레버리지를 고려하지 않음) 마진: Lots * Contract_Size * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES 선물 모드 - 선물의 마진 및 이익 계산 마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFD CFD 모드 - CFD의 마진 및 이익 계산 마진: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX CFD 지수 모드 - 지수별 CFD의 마진 및 이익 마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 마진 및 이익 계산 마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate 이익: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS 교환 모드 – 증권 거래의 이윤 및 이익 계산 마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES 선물 모드 – 증권 거래소에서 선물 계약을 거래할 때의 마진 및 이익 계산 마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS FORTS 선물 모드 – calculation of margin and profit for trading futures contracts on FORTS에 대한 선물 계약 거래의 마진 및 이익 계산. 다음 규칙에 따라 마진 할인 편차만큼 마진을 줄일 수 있습니다: 1. 장기 포지션(매수 주문)의 가격이 예상 가격보다 낮은 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize) 2. 단기 포지션(매도 주문)의 가격 예상 가격을 초과할 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize) 위치: PriceSettle – 이전 세션의 추정(정리) 가격; PriceOrder – 주문에 설정된 평균 가중 포지션 가격 또는 공개 가격 (요청); TickPrice – 틱 가격(1 포인트 별 가격 변경 비용) TickSize – 틱 크기 (최소 가격 변경 단계)

마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS 교환 채권 모드 – 증권거래소에서 채권을 거래하기 위한 마진 및 이익 계산 마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 이익: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX 교환 MOEX 증권 모드 – MOEX의 증권 거래 마진 및 이익 계산 마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate 이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX 교환 MOEX 채권 모드 – MOEX의 채권 거래의 이익과 마진 계산 마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100 이익: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL 담보 모드 - 기호는 거래 계좌에서 거래할 수 없는 자산으로 사용됩니다. 오픈 포지션의 시장 가치는 물량, 현재 시세, 계약 규모, 유동성 비율을 기준으로 산출됩니다. 이 가치는 자산에 포함되며, 자산은 자본에 추가됩니다. 이러한 기호의 오픈 포지션은 여유 마진 금액을 증가시키며, 거래 가능한 금융상품의 오픈 포지션에 대한 추가 마진(담보)으로 사용됩니다. 마진: no 이익: no 시장 가치: Lots*ContractSize*MarketPrice*LiqudityRate

여러가지 기호 거래 모드가 있습니다. 특정 기호의 거래 모드에 대한 정보는 ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 열거 값에 반영됩니다.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

식별자 설명 SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED 기호에 대해 거래가 비활성화되었습니다 SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY 장기 포지션만 허용됨 SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY 단기 포지션만 허용됨 SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY 포지션 닫기 작업만 허용됨 SYMBOL_TRADE_MODE_FULL 거래 제한 없음

특정 기호에 대해 가능한 거래 실행 모드는 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION 열거에 정의되어 있습니다.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

식별자 설명 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST 요청별 실행 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT 인스턴트 실행 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET 마켓 실행 SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE 거래소 실행

포지션 전송 시 스왑 계산 방법은 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 열거에 지정되어 있습니다. 스왑 계산 방법은 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT 매개변수 측정 단위를 결정합니다. 예를 들어 스왑이 클라이언트 예금 통화로 청구되는 경우 이러한 매개변수의 값은 클라이언트 예금 통화의 금액으로 지정됩니다.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

식별자 설명 SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED 스왑 사용 안 함(스왑 없음) SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS 스왑이 포인트로 청구됩니다 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL 스왑은 기호의 기준 통화로 화폐로 청구됩니다 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN 스왑은 기호의 마진 통화로 화폐로 청구됩니다 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT 스왑은 화폐, 클라이언트 예금 통화로 청구됩니다 SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT 스왑은 수익 계산 통화로 청구됩니다 SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT 스왑은 스왑 계산 시 금융상품 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일) SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN 스왑은 포지션 공개 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT 스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT) SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID 스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)

ENUM_DAY_OF_WEEK 열거 값은 요일을 지정하는 데 사용됩니다.

ENUM_DAY_OF_WEEK

식별자 설명 SUNDAY 일요일 MONDAY 월요일 TUESDAY 화요일 WEDNESDAY 수요일 THURSDAY 목요일 FRIDAY 금요일 SATURDAY 토요일

옵션은 특정일 또는 그 이전에 특정가격으로 기초자산(재화, 주식, 선물 등)을 매수하거나 매도할 권리를 주지만 의무가 아닌 계약입니다. 다음 열거에서는 옵션 유형 및 옵션에서 발생하는 권리를 포함하여 옵션 속성을 설명합니다.

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

식별자 설명 SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL 콜 옵션은 특정 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권리를 부여합니다 SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT 풋 옵션은 특정 가격으로 자산을 판매할 수 있는 권리를 부여합니다

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

식별자 설명 SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN 유러피언 옵셔은 지정된 날짜(만료, 실행일, 전달일)에만 행사할 수 있습니다 SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN 아메리칸 옵션은 모든 거래일 또는 만료 전에 행사할 수 있습니다. 매수인이 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되어 있습니다

금융상품은 경제 분야별로 분류됩니다. 경제 섹터는 특정 특성, 경제 목표, 기능 및 행위를 가진 경제 활동의 일부로서, 이 섹더를 경제의 다른 파트와 분리할 수 있습니다. ENUM_SYMBOL_SECTOR에는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 경제 섹터가 나열됩니다.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID 설명 SECTOR_UNDEFINED 정의되지 않음 SECTOR_BASIC_MATERIALS 기본 재료 SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES 커뮤니케이션 서비스 SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL 소비자 순환 SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE 소비자 방어 SECTOR_CURRENCY 통화 SECTOR_CURRENCY_CRYPTO 암호화폐 SECTOR_ENERGY 에너지 SECTOR_FINANCIAL 재정 SECTOR_HEALTHCARE 의료 SECTOR_INDUSTRIALS 산업 SECTOR_REAL_ESTATE 부동산 SECTOR_TECHNOLOGY 기술 SECTOR_UTILITIES 공익사업

각 금융상품은 특정 유형의 산업 또는 경제 지점에 할당할 수 있습니다. 산업은 원자재, 재화 또는 서비스와 밀접하게 관련된 집합을 생산하는 경제의 한 분야입니다. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 업종을 나열합니다.