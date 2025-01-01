기호 속성
현재 시장 정보를 얻기 위해 몇 가지 기능이 있습니다: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble() 및 SymbolInfoString(). 첫 번째 매개변수는 기호 이름이고 두 번째 매개변수 값은 ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 및 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING의 식별자 중 하나일 수 있습니다.
다음 함수의 경우: SymbolInfoInteger()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
SYMBOL_SECTOR
|
자산이 속한 경제 부문
|
SYMBOL_INDUSTRY
|
기호가 속한 산업 또는 경제 분기
|
SYMBOL_CUSTOM
|
사용자 지정 기호이며, 마켓 워치(Market Watch) 및/또는 외부 데이터 소스의 다른 기호를 기반으로 합성적으로 작성되었습니다.
|
bool
|
SYMBOL_BACKGROUND_COLOR
|
마켓 워치(Market Watch)의 기호에 사용된 배경색
|
색상
|
SYMBOL_CHART_MODE
|
기호 막대를 생성하는 데 사용되는 가격 유형(예: 입찰 또는 마지막)
|
SYMBOL_EXIST
|
이 이름을 가진 기호가 있습니다
|
bool
|
SYMBOL_SELECT
|
마켓 워치(Market Watch)에서 기호가 선택됨
|
bool
|
SYMBOL_VISIBLE
|
마켓 워치(Market Watch)에 기호가 표시됨.
일부 기호(대부분은 마진 요구사항이나 예금 통화 수익 계산에 필요한 교차 요금)는 자동으로 선택되지만 마켓 워치에서는 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 기호를 표시하려면 명시적으로 선택해야 합니다.
|
bool
|
SYMBOL_SESSION_DEALS
|
현재 세션의 거래 수
|
long
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS
|
현재 매수 주문 수
|
long
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS
|
현재 매도 주문 수
|
long
|
SYMBOL_VOLUME
|
마지막 거래 볼륨
|
long
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH
|
최대 일 볼륨
|
long
|
SYMBOL_VOLUMELOW
|
최소 일 볼륨
|
long
|
마지막 견적 시간
|
datetime
|
SYMBOL_TIME_MSC
|
1970.01.01 이후 마지막 견적 시간(밀리초)
|
long
|
SYMBOL_DIGITS
|
소수점 뒤의 자릿수
|
int
|
SYMBOL_SPREAD_FLOAT
|
플로팅 스프레드의 표시
|
bool
|
SYMBOL_SPREAD
|
스프레드 값(포인트)
|
int
|
SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH
|
Depth of Market에 나타난 요청 최대 수. 요청 대기열이 없는 기호의 경우 값은 0입니다.
|
int
|
SYMBOL_TRADE_CALC_MODE
|
계약 가격 계산 모드
|
SYMBOL_TRADE_MODE
|
주문 실행 유형
|
SYMBOL_START_TIME
|
기호 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨)
|
datetime
|
SYMBOL_EXPIRATION_TIME
|
기호 거래 종료 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨)
|
datetime
|
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
|
현재 마감 가격에서 주문 중지까지의 포인트 최소 주의
|
int
|
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
|
포인트에서 거래 작업을 동결할 수 있는 거리
|
int
|
SYMBOL_TRADE_EXEMODE
|
거래 실행 모드
|
SYMBOL_SWAP_MODE
|
스왑 계산 모델
|
SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS
|
3일 스왑 롤오버 비용 청구 요일
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG
|
더 큰 leg를 사용하여 위험회피 마진 계산(매수 또는 매도)
|
bool
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE
|
Flags of allowed order expiration modes
|
int
|
SYMBOL_FILLING_MODE
|
허용된 주문작성 모드 플래그
|
int
|
SYMBOL_ORDER_MODE
|
허용된 주문 유형 플래그
|
int
|
SYMBOL_ORDER_GTC_MODE
|
SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC인 경우 손실 중지 및 이익 취득 주문 접수 만료(취소할 때까지 유효)
|
SYMBOL_OPTION_MODE
|
옵션 유형
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT
|
옵션 우측(콜/풋)
다음 함수의 경우: SymbolInfoDouble()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
SYMBOL_BID
|
Bid - 최고 매도 제안
|
double
|
SYMBOL_BIDHIGH
|
오늘 최대 입찰
|
double
|
SYMBOL_BIDLOW
|
오늘 최소 입찰
|
double
|
SYMBOL_ASK
|
Ask - 최고 매수 제안
|
double
|
SYMBOL_ASKHIGH
|
오늘 최고 호가
|
double
|
SYMBOL_ASKLOW
|
오늘 최저 호가
|
double
|
SYMBOL_LAST
|
마지막 거래 가격
|
double
|
SYMBOL_LASTHIGH
|
오늘 최대 마지막 가격
|
double
|
SYMBOL_LASTLOW
|
오늘 최소 마지막 가격
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_REAL
|
마지막 거래 볼륨
|
double
|
SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL
|
오늘 최대 볼륨
|
double
|
SYMBOL_VOLUMELOW_REAL
|
오늘 최소 볼륨
|
double
|
SYMBOL_OPTION_STRIKE
|
옵션 가격. 옵션 매수인이 기초자산을 매수(콜 옵션)하거나 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격과 옵션 매도인은 기초자산을 적절한 금액으로 매도하거나 매수할 의무가 있습니다.
|
double
|
SYMBOL_POINT
|
기호 포인트 값
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT
|
수익성 포지션에 대해 계산된 틱 가격
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS
|
손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격
|
double
|
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE
|
최소 가격 변동
|
double
|
SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE
|
거래 계약 크기
|
double
|
SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST
|
미수 이자– 누적 쿠폰 이자, 즉 쿠폰 채권 발행일수 또는 마지막 쿠폰 이자 지급일수에 비례하여 계산된 쿠폰 이자의 일부
|
double
|
SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE
|
액면가 – 발행자가 설정한 최초 채권 가치
|
double
|
SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE
|
유동성 요율은 마진에 사용할 수 있는 자산의 몫입니다.
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MIN
|
거래의 최소 볼륨
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_MAX
|
거래의 최대 볼륨
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_STEP
|
거래 실행의 최소 볼륨 변경 단계
|
double
|
SYMBOL_VOLUME_LIMIT
|
기호에 대해 한 방향(매수 또는 매도)으로 보류 중인 주문과 열린 포지션의 최대 허용 총량입니다. 예를 들어, 5로트 한도로 5로트 한정 오픈 매수 포지션을 갖게 되며, 5로트의 미결 매도 주문 제한을 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방햐아으로 총 물량이 한도를 초과하므로 보류 중인 구매 한도를 지정하거나 5로트 이상의 물량으로 판매 한도를 지정할 수 없습니다.
|
double
|
SYMBOL_SWAP_LONG
|
장기 스왑 값
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SHORT
|
단기 스왑 값
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SUNDAY
|
SUNDAY에서 다음 날로 이월된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)입니다. 다음 값이 지원됩니다:
|
double
|
SYMBOL_SWAP_MONDAY
|
월요일에서 화요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_TUESDAY
|
화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY
|
화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_THURSDAY
|
목요일에서 금요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_FRIDAY
|
금요일에서 토요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_SWAP_SATURDAY
|
토요일에서 일요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
|
초기 마진은 한 로트의 부피로 한 자리를 여는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 고객이 시장에 진입할 때 자산을 확인하는 데 사용합니다.
SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다.
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE
|
유지 마진. 설정된 경우 하나의 로트에서 충전된 기호의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 계좌 상태가 변경될 때 고객의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진이 0인 경우 초기 마진이 사용됩니다.
SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다.
|
double
|
SYMBOL_SESSION_VOLUME
|
현재 세션 거래의 요약 볼륨
|
double
|
SYMBOL_SESSION_TURNOVER
|
연재 세션의 요약 전환
|
double
|
SYMBOL_SESSION_INTEREST
|
열린 이자 요약
|
double
|
SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME
|
현재 매수 주문 볼륨
|
double
|
SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME
|
현재 매도 주문 볼륨
|
double
|
SYMBOL_SESSION_OPEN
|
현재 세션의 시가
|
double
|
SYMBOL_SESSION_CLOSE
|
현재 세션의 종가
|
double
|
SYMBOL_SESSION_AW
|
현재 세션의 평균 가중 가격
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
|
현재 세션의 결산 가격
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN
|
현재 세션의 최소 가격
|
double
|
SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX
|
현재 세션의 최대 가격
|
double
|
SYMBOL_MARGIN_HEDGED
|
위험회피 포지션의 1 로트당 계약의 크기 또는 마진 볼륨(1개 기호의 반대 방향의 포지션). 위험회피 포지션에 대해서는 2가지 마진 계산 방법이 가능합니다. 계산 방법은 브로커에 의해 정의됩니다.
기초 계산:
가장 큰 위치에 대한 계산:
|
double
|
SYMBOL_PRICE_CHANGE
|
전 거래일 대비 현재 가격 변동률(%)
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VOLATILITY
|
가격 변동성(%)
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THEORETICAL
|
이론적 옵션 가격
|
double
|
SYMBOL_PRICE_DELTA
|
옵션/보증 델타(delta)는 기본 자산 가격이 1씩 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 값을 표시합니다.
|
double
|
SYMBOL_PRICE_THETA
|
옵션/보증 세타(Theta)는 일시적 해체로 인해 옵션 가격이 매일 손실되는 포인트 수를 나타냅니다(예: 만료일이 다가올 때)
|
double
|
SYMBOL_PRICE_GAMMA
|
옵션/보증 감마(gamma)는 델타 변화율(옵션 프리미엄 변경 속도)을 나타냅니다
|
double
|
SYMBOL_PRICE_VEGA
|
옵션/보증 베가(vega)는 변동성이 1% 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 포인트 수를 나타냅니다
|
double
|
SYMBOL_PRICE_RHO
|
옵션/보증 로우(rho)는 이자율의 1% 변동에 대한 이론적 옵션 가격의 민감도를 반영합니다
|
double
|
SYMBOL_PRICE_OMEGA
|
옵션/보증 오메가(omega). 옵션 탄력성은 옵션 가격의 상대적 백분율 변동을 기본 자산 가격의 백분율로 나타냅니다
|
double
|
SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY
|
옵션/보증 민감도는 옵션의 기본 자산 가격이 옵션 가겨이 1포인트 변동하도록 변경해야 하는 포인트 수로 표시합니다.
|
double
다음 함수의 경우: SymbolInfoString()
|
식별자
|
설명
|
유형
|
SYMBOL_BASIS
|
파생상품의 기본 자산
|
string
|
SYMBOL_CATEGORY
|
재무 기호가 속하는 섹터 또는 카테고리의 이름
|
string
|
SYMBOL_COUNTRY
|
재무 기호가 속한 국가
|
string
|
SYMBOL_SECTOR_NAME
|
재무 기호가 속한 경제 부문
|
string
|
SYMBOL_INDUSTRY_NAME
|
재무 기호가 속한 산업 또는 산업 분야
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_BASE
|
기호의 기본 통화
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_PROFIT
|
이익 통화
|
string
|
SYMBOL_CURRENCY_MARGIN
|
마진 통화
|
string
|
SYMBOL_BANK
|
현재 시세의 피더
|
string
|
SYMBOL_DESCRIPTION
|
기호 설명
|
string
|
SYMBOL_EXCHANGE
|
재무 기호가 거래되는 거래소의 이름
|
string
|
SYMBOL_FORMULA
|
사용자 지정 기호 가격에 사용되는 공식 공식에 사용된 재무 기호의 이름이 숫자로 시작되거나 특수문자 (">" ", ".", "-", "&", "#" 등)를 포함할 경우 이 기호 이름 주위에 따옴표를 사용해야 합니다.
|
string
|
SYMBOL_ISIN
|
ISIN 시스템의 기호 이름(국제 증권 식별 기호). 국제 증권 식별 번호는 증권을 고유하게 식별하는 12자리 영숫자 코드입니다. 이 기호 속성의 존재는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다,
|
string
|
SYMBOL_PAGE
|
기호 정보가 들어 있는 웹 페이지의 주소입니다. 이 주소는 터미널에서 기호 속성을 볼 때 링크로 표시됩니다.
|
string
|
SYMBOL_PATH
|
기호 트리의 경로
|
string
기호 가격 차트는 입찰 가격 또는 최종 가격을 기준으로 할 수 있습니다. 기호 차트에 대해 선택한 가격은 터미널의 막대 생성 및 표시에도 영향을 미칩니다. SYMBOL_CHART_MODE 속성의 가능한 값은 ENUM_SYMBOL_CHART_MODE에 설명되어 있습니다
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_CHART_MODE_BID
|
막대는 입찰 가격을 기준으로 합니다
|
SYMBOL_CHART_MODE_LAST
|
막대는 최종 가격을 기준으로 합니다
각 기호에 대해 보류 중인 주문의 여러 만료 모드를 지정할 수 있습니다. 플래그가 각 모드에 일치합니다. 로직 OR (|) 연산을 사용하여 플래그를 결합할 수 있습니다(예: SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.
기호에 대해 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 플래그가 지정된 경우 보류 중인 주문을 보내는 동안 이 보류 중인 주문이 유효한 시점을 지정할 수 있습니다.
|
식별자
|
값
|
설명
|
SYMBOL_EXPIRATION_GTC
|
1
|
주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_DAY
|
2
|
주문은 오늘까지 유효합니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED
|
4
|
만료 시간은 주문에 표시되어 있습니다
|
SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY
|
8
|
만료 날짜는 주문에 지정되어 있습니다
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
SYMBOL_EXPIRATION_MODE 속성이 SYMBOL_EXPIRATION_GTC (취소될 때까지 양호)로 설정된 경우 보류 중인 주문의 만료는 물론 손실 중지/이익 취득 주문도 ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE 열거를 사용하여 추가로 설정해야 합니다.
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_ORDERS_GTC
|
보류 중인 주문 및 손실 중지/이익 취득 수준은 명시적 취소 전까지 무제한으로 유효합니다
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY
|
주문은 1 거래일 동안 유효합니다. 결국 모든 손실 중지 및 이익 취득 수준과 보류 중인 주문이 삭제됩니다.
|
SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS
|
거래일이 변경되면 보류 중인 주문만 삭제되고 손실 중지 및 이익 취득 수준은 유지됩니다.
주문을 전송할 때 주문에 설정된 볼륨에 대한 작성 방침을 지정할 수 있습니다. 표에 각 기호에 대해 허용되는 주문 작성 모드가 지정되어 있습니다. 플래그를 결합하여 하나의 기호에 대해 여러 모드를 설정할 수 있습니다. 플래그는 로직 OR (|)의 작동으로 결합할 수 있습니다(예:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.
|
채우기 방침
|
식별자
|
값
|
설명
|
FOK(Fill Or Kill)
|
SYMBOL_FILLING_FOK
|
1
|
이 방침은 지정된 볼륨에서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 금융 상품의 필요 금액이 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시장에서 제공되는 몇 가지 제안을 사용하여 필요한 수량을 채울 수 있습니다.
|
IOC(Immediate Or Cancel)
|
SYMBOL_FILLING_IOC
|
2
|
이 경우 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대 가능 물량으로 거래를 실행하기로 합의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 주문 가능 수량이 채워지고 나머지 수량은 취소됩니다. IOC의 명령 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다.
|
Passive
|
SYMBOL_FILLING_BOC
|
4
|
BOC(Book-or-Cancel) 정책은 주문이 시장 심도에서만 접수 가능하고 즉시 실행될 수 없다고 가정합니다. 주문이 주문을 한 즉시 실행될 수 있는 경우 주문은 취소됩니다.
실제로 이 실행 정책은 접수된 주문의 가격이 현재 시장보다 나쁠 때만 지정될 수 있습니다. BoC 주문은 패시브 트레이딩을 구현하는 데 사용되므로 주문이 즉시 실행되지 않고 현재 유동성에 영향을 미치지 않습니다.
리밋 및 스탑리밋 주문만 지원됩니다.SYMBOL_ORDER_MODE 플래그는 SYMBOL_ORDER_LIMIT 및/또는 SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 값을 포함해야 합니다.
|
반환
|
식별자 없음
|
|
이 방침은 시장 주문(매수 및 매도), 제한 및 제한 중지 주문, 시장 또는 교환 실행이 포함된 기호에만 사용됩니다. 시장 일부 충당이나 잔여 물량으로 한정 주문은 취소되지 않고 추가 처리됩니다.
***요청 및 인스턴트 실행 모드에서는 FOK 방침이 시장 주문에서 항상 사용되며, 반환 정책은 제한 주문에 항상 사용됩니다. 이 경우, OrderSend 또는 OrderSendAsync를 사용하여 주문을 전송할 때 주문 채우기 방침을 지정할 필요가 없습니다.
마켓 및 거래소 실행 모드에서는 모든 주문 유형에 대해 반환 정책이 항상 허용됩니다. 다른 정책의 허용 여부를 확인하려면 SYMBOL_FILLING_FOK 및 SYMBOL_FILLING_IOC 속성을 사용합니다.
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
거래 요청을 OrderSend() 함수를 사용하여 전송하는 경우 일부 작업에 대해 ENUM_ORDER_TYPE 열거의 주문 유형을 지정해야 합니다. 특정 기호에는 일부 유형의 주문이 허용되지 않을 수 있습니다. SYMBOL_ORDER_MODE 속성은 허용되는 순서 유형의 플래그를 설명합니다.
|
식별자
|
값
|
설명
|
SYMBOL_ORDER_MARKET
|
1
|
시장 주문 허용(매수 및 매도)
|
SYMBOL_ORDER_LIMIT
|
2
|
주문 제한 허용(매수 제한 및 매도 제한)
|
SYMBOL_ORDER_STOP
|
4
|
중지 주문이 허용(매수 중지 및 매도 중지)
|
SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT
|
8
|
중지 제한 주문이 허용(매수 중지 제한 및 매도 중지 제한)
|
SYMBOL_ORDER_SL
|
16
|
손실 중지 허용됨
|
SYMBOL_ORDER_TP
|
32
|
이익 취득 허용됨
|
SYMBOL_ORDER_CLOSEBY
|
64
|
Close By 작동은 허용됩니다. 즉, 같은 금융 상품에서 반대 방향으로 열린 다른 포지션에 의해 포지션을 닫을 수 있습니다. 자산 위험회피 회계 시스템으로 계정에 대해 설정됩니다 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)
예:
|
//+------------------------------------------------------------------+
ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 열거는 기호의 마진 요구 사항 계산 방법에 대한 정보를 얻는 데 사용됩니다.
|
식별자
|
설명
|
공식
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
|
외환 모드 - 외환의 이익 및 마진 계산
|
마진: Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE
|
외환 무 레버리지 모드 – 외환 기호에 대한 수익 및 마진 계산(레버리지를 고려하지 않음)
|
마진: Lots * Contract_Size * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES
|
선물 모드 - 선물의 마진 및 이익 계산
|
마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFD
|
CFD 모드 - CFD의 마진 및 이익 계산
|
마진: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX
|
CFD 지수 모드 - 지수별 CFD의 마진 및 이익
|
마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE
|
CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 마진 및 이익 계산
|
마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate
이익: (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS
|
교환 모드 – 증권 거래의 이윤 및 이익 계산
|
마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES
|
선물 모드 – 증권 거래소에서 선물 계약을 거래할 때의 마진 및 이익 계산
|
마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS
|
FORTS 선물 모드 – calculation of margin and profit for trading futures contracts on FORTS에 대한 선물 계약 거래의 마진 및 이익 계산. 다음 규칙에 따라 마진 할인 편차만큼 마진을 줄일 수 있습니다:
1. 장기 포지션(매수 주문)의 가격이 예상 가격보다 낮은 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)
2. 단기 포지션(매도 주문)의 가격 예상 가격을 초과할 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)
위치:
|
마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS
|
교환 채권 모드 – 증권거래소에서 채권을 거래하기 위한 마진 및 이익 계산
|
마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
이익: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX
|
교환 MOEX 증권 모드 – MOEX의 증권 거래 마진 및 이익 계산
|
마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate
이익: (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots
|
SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX
|
교환 MOEX 채권 모드 – MOEX의 채권 거래의 이익과 마진 계산
|
마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100
이익: Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size + AccruedInterest * Lots * ContractSize
|
SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL
|
담보 모드 - 기호는 거래 계좌에서 거래할 수 없는 자산으로 사용됩니다. 오픈 포지션의 시장 가치는 물량, 현재 시세, 계약 규모, 유동성 비율을 기준으로 산출됩니다. 이 가치는 자산에 포함되며, 자산은 자본에 추가됩니다. 이러한 기호의 오픈 포지션은 여유 마진 금액을 증가시키며, 거래 가능한 금융상품의 오픈 포지션에 대한 추가 마진(담보)으로 사용됩니다.
|
마진: no
이익: no
시장 가치: Lots*ContractSize*MarketPrice*LiqudityRate
여러가지 기호 거래 모드가 있습니다. 특정 기호의 거래 모드에 대한 정보는 ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 열거 값에 반영됩니다.
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED
|
기호에 대해 거래가 비활성화되었습니다
|
SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY
|
장기 포지션만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY
|
단기 포지션만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY
|
포지션 닫기 작업만 허용됨
|
SYMBOL_TRADE_MODE_FULL
|
거래 제한 없음
특정 기호에 대해 가능한 거래 실행 모드는 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION 열거에 정의되어 있습니다.
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST
|
요청별 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT
|
인스턴트 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET
|
마켓 실행
|
SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE
|
거래소 실행
포지션 전송 시 스왑 계산 방법은 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 열거에 지정되어 있습니다. 스왑 계산 방법은 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT 매개변수 측정 단위를 결정합니다. 예를 들어 스왑이 클라이언트 예금 통화로 청구되는 경우 이러한 매개변수의 값은 클라이언트 예금 통화의 금액으로 지정됩니다.
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED
|
스왑 사용 안 함(스왑 없음)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS
|
스왑이 포인트로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL
|
스왑은 기호의 기준 통화로 화폐로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN
|
스왑은 기호의 마진 통화로 화폐로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT
|
스왑은 화폐, 클라이언트 예금 통화로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT
|
스왑은 수익 계산 통화로 청구됩니다
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT
|
스왑은 스왑 계산 시 금융상품 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN
|
스왑은 포지션 공개 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT
|
스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)
|
SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID
|
스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)
ENUM_DAY_OF_WEEK 열거 값은 요일을 지정하는 데 사용됩니다.
|
식별자
|
설명
|
SUNDAY
|
일요일
|
MONDAY
|
월요일
|
TUESDAY
|
화요일
|
WEDNESDAY
|
수요일
|
THURSDAY
|
목요일
|
FRIDAY
|
금요일
|
SATURDAY
|
토요일
옵션은 특정일 또는 그 이전에 특정가격으로 기초자산(재화, 주식, 선물 등)을 매수하거나 매도할 권리를 주지만 의무가 아닌 계약입니다. 다음 열거에서는 옵션 유형 및 옵션에서 발생하는 권리를 포함하여 옵션 속성을 설명합니다.
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL
|
콜 옵션은 특정 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권리를 부여합니다
|
SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT
|
풋 옵션은 특정 가격으로 자산을 판매할 수 있는 권리를 부여합니다
|
식별자
|
설명
|
SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN
|
유러피언 옵셔은 지정된 날짜(만료, 실행일, 전달일)에만 행사할 수 있습니다
|
SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN
|
아메리칸 옵션은 모든 거래일 또는 만료 전에 행사할 수 있습니다. 매수인이 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되어 있습니다
금융상품은 경제 분야별로 분류됩니다. 경제 섹터는 특정 특성, 경제 목표, 기능 및 행위를 가진 경제 활동의 일부로서, 이 섹더를 경제의 다른 파트와 분리할 수 있습니다. ENUM_SYMBOL_SECTOR에는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 경제 섹터가 나열됩니다.
|
ID
|
설명
|
SECTOR_UNDEFINED
|
정의되지 않음
|
SECTOR_BASIC_MATERIALS
|
기본 재료
|
SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES
|
커뮤니케이션 서비스
|
SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL
|
소비자 순환
|
SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE
|
소비자 방어
|
SECTOR_CURRENCY
|
통화
|
SECTOR_CURRENCY_CRYPTO
|
암호화폐
|
SECTOR_ENERGY
|
에너지
|
SECTOR_FINANCIAL
|
재정
|
SECTOR_HEALTHCARE
|
의료
|
SECTOR_INDUSTRIALS
|
산업
|
SECTOR_REAL_ESTATE
|
부동산
|
SECTOR_TECHNOLOGY
|
기술
|
SECTOR_UTILITIES
|
공익사업
각 금융상품은 특정 유형의 산업 또는 경제 지점에 할당할 수 있습니다. 산업은 원자재, 재화 또는 서비스와 밀접하게 관련된 집합을 생산하는 경제의 한 분야입니다. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 업종을 나열합니다.
ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #
|
ID
|
설명
|
INDUSTRY_UNDEFINED
|
정의되지 않음
|
기본 재료
|
INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS
|
농업 투입물
|
INDUSTRY_ALUMINIUM
|
알루미늄
|
INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS
|
건축 자재
|
INDUSTRY_CHEMICALS
|
화학
|
INDUSTRY_COKING_COAL
|
점결탄
|
INDUSTRY_COPPER
|
구리
|
INDUSTRY_GOLD
|
금
|
INDUSTRY_LUMBER_WOOD
|
목재 및 목재 생산
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS
|
기타 산업용 금속 및 광업
|
INDUSTRY_PRECIOUS_METALS
|
기타 귀금속 및 광업
|
INDUSTRY_PAPER
|
지류 및 종이 제품
|
INDUSTRY_SILVER
|
은
|
INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS
|
특수 화학
|
INDUSTRY_STEEL
|
철강
|
커뮤니케이션 서비스
|
INDUSTRY_ADVERTISING
|
광고 대행사
|
INDUSTRY_BROADCASTING
|
방송
|
INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA
|
전자 게임 및 멀티미디어
|
INDUSTRY_ENTERTAINMENT
|
엔터테인먼트
|
INDUSTRY_INTERNET_CONTENT
|
인터넷 컨텐츠 및 정보
|
INDUSTRY_PUBLISHING
|
출판
|
INDUSTRY_TELECOM
|
텔레콤 서비스
|
소비자 순환
|
INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING
|
의류 제조
|
INDUSTRY_APPAREL_RETAIL
|
의류 소매
|
INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS
|
자동차 제조
|
INDUSTRY_AUTO_PARTS
|
자동차 부품
|
INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP
|
자동차 및 트럭 대리점
|
INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES
|
백화점
|
INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES
|
제화 및 악세서리
|
INDUSTRY_FURNISHINGS
|
가구, 고정장치 및 어플라이언스
|
INDUSTRY_GAMBLING
|
겜블링
|
INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL
|
주택 개선 소매
|
INDUSTRY_INTERNET_RETAIL
|
인터넷 소매
|
INDUSTRY_LEISURE
|
레저
|
INDUSTRY_LODGING
|
투숙
|
INDUSTRY_LUXURY_GOODS
|
럭셔리
|
INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS
|
포장 및 컨테이너
|
INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES
|
개인 서비스
|
INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES
|
여가용 차량
|
INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION
|
주거 건설
|
INDUSTRY_RESORTS_CASINOS
|
리조트 및 카지노
|
INDUSTRY_RESTAURANTS
|
레스토랑
|
INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL
|
전문 소매
|
INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING
|
섬유 제조
|
INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES
|
여행 서비스
|
소비자 방어
|
INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS
|
음료 - 양조장
|
INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO
|
음료 - 비주류
|
INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES
|
음료 - 와이너리 및 증류소
|
INDUSTRY_CONFECTIONERS
|
과자류
|
INDUSTRY_DISCOUNT_STORES
|
할인점
|
INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG
|
교육 및 훈련 서비스
|
INDUSTRY_FARM_PRODUCTS
|
농장 제품
|
INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION
|
식품 유통
|
INDUSTRY_GROCERY_STORES
|
식료품점
|
INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS
|
가졍용 및 개인용 제품
|
INDUSTRY_PACKAGED_FOODS
|
포장식품
|
INDUSTRY_TOBACCO
|
담배
|
에너지
|
INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING
|
석유 및 가스 시추
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EP
|
석유 및 가스 추출 및 처리
|
INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT
|
석유 및 가스 장비 및 서비스
|
INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED
|
석유 및 가스 통합
|
INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM
|
석유 및 가스 중류
|
INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING
|
정유, 가스 정제 및 마케팅
|
INDUSTRY_THERMAL_COAL
|
열탄
|
INDUSTRY_URANIUM
|
우라늄
|
재정
|
INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND
|
거래소 거래펀드
|
INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT
|
자산 관리
|
INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED
|
은행 - 종합
|
INDUSTRY_BANKS_REGIONAL
|
은행 - 지역
|
INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS
|
자본 시장
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT
|
마갑 펀드 - 부채
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY
|
마감 펀드 - 지분
|
INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN
|
마감 펀드 - 외환
|
INDUSTRY_CREDIT_SERVICES
|
신용 서비스
|
INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE
|
금융 대기업
|
INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE
|
재무 데이터 및 증권 거래소
|
INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS
|
보험중개사
|
INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED
|
보험 - 종합
|
INDUSTRY_INSURANCE_LIFE
|
보험 - 생명
|
INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY
|
보험 - 재산 및 상해
|
INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE
|
보험 - 재보험
|
INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY
|
보험 - 전문분야
|
INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE
|
주택담보대출금융
|
INDUSTRY_SHELL_COMPANIES
|
셸 회사
|
의료
|
INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY
|
바이오테크놀로지
|
INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH
|
진단 및 연구
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS
|
제약 회사 - 일반
|
INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC
|
제약 회사 - 전문 및 일반
|
INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS
|
의료 계획
|
INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION
|
건강 정보 서비스
|
INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES
|
의료 시설
|
INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES
|
의료 기기
|
INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION
|
의료 유통
|
INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS
|
의료 기기 및 소모품
|
INDUSTRY_PHARM_RETAILERS
|
Pharmaceutical retailers
|
산업
|
INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE
|
항공우주 및 방위
|
INDUSTRY_AIRLINES
|
항공
|
INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES
|
공항 및 공항 서비스
|
INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS
|
빌딩 제품 및 장비
|
INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT
|
비ㅈ니스 장비 및 소모품
|
INDUSTRY_CONGLOMERATES
|
대기업
|
INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES
|
컨설팅 서비스
|
INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT
|
전자 기기 및 부품
|
INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION
|
엔지니어링 및 건설
|
INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY
|
농중공업 기계
|
INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION
|
산업 유통
|
INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS
|
인프라 운영
|
INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS
|
화물 및 물류 통합
|
INDUSTRY_MARINE_SHIPPING
|
해상 운송
|
INDUSTRY_METAL_FABRICATION
|
금속 제조
|
INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL
|
오염 및 처리 관리
|
INDUSTRY_RAILROADS
|
철도
|
INDUSTRY_RENTAL_LEASING
|
임대 및 리스 서비스
|
INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION
|
보안 및 보호 서비스
|
INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES
|
전문 사업 서비스
|
INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY
|
전문 산업 기계
|
INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT
|
파견 및 고용 서비스
|
INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES
|
도구 및 액세서리
|
INDUSTRY_TRUCKING
|
운송
|
INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT
|
폐기물 관리
|
부동산
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT
|
부동산 - 개발
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED
|
부동산 - 종합
|
INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES
|
부동산 서비스
|
INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED
|
부동산 투자 신탁 - 종합
|
INDUSTRY_REIT_HEALTCARE
|
부동산 투자 신탁 - 의료 시설
|
INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL
|
부동산 투자 신탁 - 호텔 및 모텔
|
INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL
|
부동산 투산 신탁 - 산업
|
INDUSTRY_REIT_MORTAGE
|
부동산 투자 신탁 - 주택담보대출
|
INDUSTRY_REIT_OFFICE
|
부동산 투자 신탁 - 업무
|
INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL
|
부동산 투자 신탁 - 주거
|
INDUSTRY_REIT_RETAIL
|
부동산 투자 신탁 - 소매
|
INDUSTRY_REIT_SPECIALITY
|
부동산 투자 신탁 - 전문분야
|
기술
|
INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT
|
커뮤니케이션 장비
|
INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE
|
컴퓨터 하드웨어
|
INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS
|
가전제품
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS
|
전자 부품
|
INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION
|
가전 및 컴퓨터 유통
|
INDUSTRY_IT_SERVICES
|
정보 기술 서비스
|
INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS
|
과학 및 기술 장비
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT
|
반도체 장비 및 재료
|
INDUSTRY_SEMICONDUCTORS
|
반도체
|
INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION
|
소프트웨어 - 애플리케이션
|
INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE
|
소프트웨어 - 인프라
|
INDUSTRY_SOLAR
|
태양열
|
공익사업
|
INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED
|
공익사업 -종합
|
INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS
|
공익사업 - 독립 전력 생산
|
INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE
|
공익사업 - 재생가능
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC
|
공익사업 - 전기 조절
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS
|
공익사업 - 가스 조절
|
INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER
|
공익사업 - 수도 조절
|
INDUSTRY_UTILITIES_FIRST
|
공익사업 서비스는 유형 열거의 시작입니다. INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED에 해당.
|
INDUSTRY_UTILITIES_LAST
|
공익사업 서비스 유형 열거의 끝입니다. INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER에 해당.