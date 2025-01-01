문서화섹션
현재 시장 정보를 얻기 위해 몇 가지 기능이 있습니다: SymbolInfoInteger(), SymbolInfoDouble()SymbolInfoString(). 첫 번째 매개변수는 기호 이름이고 두 번째 매개변수 값은 ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER, ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE 및 ENUM_SYMBOL_INFO_STRING의 식별자 중 하나일 수 있습니다.

다음 함수의 경우: SymbolInfoInteger()

ENUM_SYMBOL_INFO_INTEGER

식별자

설명

유형

SYMBOL_SECTOR

자산이 속한 경제 부문

ENUM_SYMBOL_SECTOR

SYMBOL_INDUSTRY

기호가 속한 산업 또는 경제 분기

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY

SYMBOL_CUSTOM

사용자 지정 기호이며, 마켓 워치(Market Watch) 및/또는 외부 데이터 소스의 다른 기호를 기반으로 합성적으로 작성되었습니다.

bool

SYMBOL_BACKGROUND_COLOR

마켓 워치(Market Watch)의 기호에 사용된 배경색

색상

SYMBOL_CHART_MODE

기호 막대를 생성하는 데 사용되는 가격 유형(예: 입찰 또는 마지막)

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

SYMBOL_EXIST

이 이름을 가진 기호가 있습니다

bool

SYMBOL_SELECT

마켓 워치(Market Watch)에서 기호가 선택됨

bool

SYMBOL_VISIBLE

마켓 워치(Market Watch)에 기호가 표시됨.

 

일부 기호(대부분은 마진 요구사항이나 예금 통화 수익 계산에 필요한 교차 요금)는 자동으로 선택되지만 마켓 워치에서는 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 기호를 표시하려면 명시적으로 선택해야 합니다.

bool

SYMBOL_SESSION_DEALS

현재 세션의 거래 수

long

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS

현재 매수 주문 수

long

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS

현재 매도 주문 수

long

SYMBOL_VOLUME

마지막 거래 볼륨

long

SYMBOL_VOLUMEHIGH

최대 일 볼륨

long

SYMBOL_VOLUMELOW

최소 일 볼륨

long

SYMBOL_TIME

마지막 견적 시간

datetime

SYMBOL_TIME_MSC

1970.01.01 이후 마지막 견적 시간(밀리초)

long

SYMBOL_DIGITS

소수점 뒤의 자릿수

int

SYMBOL_SPREAD_FLOAT

플로팅 스프레드의 표시

bool

SYMBOL_SPREAD

스프레드 값(포인트)

int

SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH

Depth of Market에 나타난 요청 최대 수. 요청 대기열이 없는 기호의 경우 값은 0입니다.

int

SYMBOL_TRADE_CALC_MODE

계약 가격 계산 모드

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

SYMBOL_TRADE_MODE

주문 실행 유형

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

SYMBOL_START_TIME

기호 거래가 시작된 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨)

datetime

SYMBOL_EXPIRATION_TIME

기호 거래 종료 날짜(일반적으로 선물에서 사용됨)

datetime

SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

현재 마감 가격에서 주문 중지까지의 포인트 최소 주의

int

SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

포인트에서 거래 작업을 동결할 수 있는 거리

int

SYMBOL_TRADE_EXEMODE

거래 실행 모드

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

SYMBOL_SWAP_MODE

스왑 계산 모델

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS

3일 스왑 롤오버 비용 청구 요일

ENUM_DAY_OF_WEEK

SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG

더 큰 leg를 사용하여 위험회피 마진 계산(매수 또는 매도)

bool

SYMBOL_EXPIRATION_MODE

Flags of allowed order expiration modes

int

SYMBOL_FILLING_MODE

허용된 주문작성 모드 플래그

int

SYMBOL_ORDER_MODE

허용된 주문 유형 플래그

int

SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_EXPIRATION_MODE=SYMBOL_EXPIRATION_GTC인 경우 손실 중지 및 이익 취득 주문 접수 만료(취소할 때까지 유효)

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

SYMBOL_OPTION_MODE

옵션 유형

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

SYMBOL_OPTION_RIGHT

옵션 우측(콜/풋)

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

다음 함수의 경우: SymbolInfoDouble()

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE

식별자

설명

유형

SYMBOL_BID

Bid - 최고 매도 제안

double

SYMBOL_BIDHIGH

오늘 최대 입찰

double

SYMBOL_BIDLOW

오늘 최소 입찰

double

SYMBOL_ASK

Ask - 최고 매수 제안

double

SYMBOL_ASKHIGH

오늘 최고 호가

double

SYMBOL_ASKLOW

오늘 최저 호가

double

SYMBOL_LAST

마지막 거래 가격

double

SYMBOL_LASTHIGH

오늘 최대 마지막 가격

double

SYMBOL_LASTLOW

오늘 최소 마지막 가격

double

SYMBOL_VOLUME_REAL

마지막 거래 볼륨

double

SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL

오늘 최대 볼륨

double

SYMBOL_VOLUMELOW_REAL

오늘 최소 볼륨

double

SYMBOL_OPTION_STRIKE

옵션 가격. 옵션 매수인이 기초자산을 매수(콜 옵션)하거나 매도(풋 옵션)할 수 있는 가격과 옵션 매도인은 기초자산을 적절한 금액으로 매도하거나 매수할 의무가 있습니다.

double

SYMBOL_POINT

기호 포인트 값

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT의 값

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT

수익성 포지션에 대해 계산된 틱 가격

double

SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS

손실 포지션에 대해 계산된 틱 가격

double

SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE

최소 가격 변동

double

SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE

거래 계약 크기

double

SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST

미수 이자– 누적 쿠폰 이자, 즉 쿠폰 채권 발행일수 또는 마지막 쿠폰 이자 지급일수에 비례하여 계산된 쿠폰 이자의 일부

double

SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE

액면가 – 발행자가 설정한 최초 채권 가치

double

SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE

유동성 요율은 마진에 사용할 수 있는 자산의 몫입니다.

double

SYMBOL_VOLUME_MIN

거래의 최소 볼륨

double

SYMBOL_VOLUME_MAX

거래의 최대 볼륨

double

SYMBOL_VOLUME_STEP

거래 실행의 최소 볼륨 변경 단계

double

SYMBOL_VOLUME_LIMIT

기호에 대해 한 방향(매수 또는 매도)으로 보류 중인 주문과 열린 포지션의 최대 허용 총량입니다. 예를 들어, 5로트 한도로 5로트 한정 오픈 매수 포지션을 갖게 되며, 5로트의 미결 매도 주문 제한을 할 수 있습니다. 그러나 이 경우 한 방햐아으로 총 물량이 한도를 초과하므로 보류 중인 구매 한도를 지정하거나 5로트 이상의 물량으로 판매 한도를 지정할 수 없습니다.

double

SYMBOL_SWAP_LONG

장기 스왑 값

double

SYMBOL_SWAP_SHORT

단기 스왑 값

double

SYMBOL_SWAP_SUNDAY

SUNDAY에서 다음 날로 이월된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)입니다. 다음 값이 지원됩니다:

  • 0 – 스왑 비용 없음
  • 1 – 싱글 스왑
  • 3 – 3중 스왑

double

SYMBOL_SWAP_MONDAY

월요일에서 화요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_TUESDAY

화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_WEDNESDAY

화요일에서 수요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_THURSDAY

목요일에서 금요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_FRIDAY

금요일에서 토요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_SWAP_SATURDAY

토요일에서 일요일로 롤오버된 오버나잇 포지션에 대한 스왑 계산 비율(SYMBOL_SWAP_LONG 또는 SYMBOL_SWAP_SHORT)

double

SYMBOL_MARGIN_INITIAL

초기 마진은 한 로트의 부피로 한 자리를 여는 데 필요한 마진 통화의 금액을 의미합니다. 고객이 시장에 진입할 때 자산을 확인하는 데 사용합니다.

 

SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다.

double

SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE

유지 마진. 설정된 경우 하나의 로트에서 충전된 기호의 마진 통화로 마진 금액을 설정합니다. 계좌 상태가 변경될 때 고객의 자산을 확인하는 데 사용됩니다. 유지 마진이 0인 경우 초기 마진이 사용됩니다.

 

SymbolInfoMarginRate() 함수는 주문 유형 및 방향에 따라 충전된 마진의 양에 대한 데이터를 제공합니다.

double

SYMBOL_SESSION_VOLUME

현재 세션 거래의 요약 볼륨

double

SYMBOL_SESSION_TURNOVER

연재 세션의 요약 전환

double

SYMBOL_SESSION_INTEREST

열린 이자 요약

double

SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME

현재 매수 주문 볼륨

double

SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME

현재 매도 주문 볼륨

double

SYMBOL_SESSION_OPEN

현재 세션의 시가

double

SYMBOL_SESSION_CLOSE

현재 세션의 종가

double

SYMBOL_SESSION_AW

현재 세션의 평균 가중 가격

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT

현재 세션의 결산 가격

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN

현재 세션의 최소 가격

double

SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX

현재 세션의 최대 가격

double

SYMBOL_MARGIN_HEDGED

위험회피 포지션의 1 로트당 계약의 크기 또는 마진 볼륨(1개 기호의 반대 방향의 포지션). 위험회피 포지션에 대해서는 2가지 마진 계산 방법이 가능합니다. 계산 방법은 브로커에 의해 정의됩니다.

 

기초 계산:

  • 기호에 대해 초기 마진(SYMBOL_MARGIN_INITIAL)이 특정된 경우, 위험회피 마진은 절대값(화폐 용어)으로 지정됩니다.
  • 초기 마진이 명시되지 않은 경우(equal to 0), SYMBOL_MARGIN_HEDGED는 계약의 크기와 동일하며 금융 상품(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)의 유형에 따라 적절한 공시그로 마진을 계산하는 데 사용됩니다.

 

가장 큰 위치에 대한 계산:

  • SYMBOL_MARGIN_HEDGED 값은 고려되지 않습니다,.
  • 기호의 모든 단기 및 장기 포지션의 볼륨이 계산됩니다.
  • 각 방향에 대해 가중 평가 시가와 예금 통화로의 가중 평균 환산율을 계산합니다.
  • 다음으로 기호 유형 (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)에 따라 선택한 적절한 공식을 사용하여 단기 및 장기 부분에 대해 마진이 계산됩니다.
  • 값 중 가장 큰 값이 마진으로 사용됩니다.

double

SYMBOL_PRICE_CHANGE

전 거래일 대비 현재 가격 변동률(%)

double

SYMBOL_PRICE_VOLATILITY

가격 변동성(%)

double

SYMBOL_PRICE_THEORETICAL

이론적 옵션 가격

double

SYMBOL_PRICE_DELTA

옵션/보증 델타(delta)는 기본 자산 가격이 1씩 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 값을 표시합니다.

double

SYMBOL_PRICE_THETA

옵션/보증 세타(Theta)는 일시적 해체로 인해 옵션 가격이 매일 손실되는 포인트 수를 나타냅니다(예: 만료일이 다가올 때)

double

SYMBOL_PRICE_GAMMA

옵션/보증 감마(gamma)는 델타 변화율(옵션 프리미엄 변경 속도)을 나타냅니다

double

SYMBOL_PRICE_VEGA

옵션/보증 베가(vega)는 변동성이 1% 변경될 때 옵션 가격이 변경되는 포인트 수를 나타냅니다

double

SYMBOL_PRICE_RHO

옵션/보증 로우(rho)는 이자율의 1% 변동에 대한 이론적 옵션 가격의 민감도를 반영합니다

double

SYMBOL_PRICE_OMEGA

옵션/보증 오메가(omega). 옵션 탄력성은 옵션 가격의 상대적 백분율 변동을 기본 자산 가격의 백분율로 나타냅니다

double

SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY

옵션/보증 민감도는 옵션의 기본 자산 가격이 옵션 가겨이 1포인트 변동하도록 변경해야 하는 포인트 수로 표시합니다.

double

다음 함수의 경우: SymbolInfoString()

ENUM_SYMBOL_INFO_STRING

식별자

설명

유형

SYMBOL_BASIS

파생상품의 기본 자산

string

SYMBOL_CATEGORY

재무 기호가 속하는 섹터 또는 카테고리의 이름

string

SYMBOL_COUNTRY

재무 기호가 속한 국가

string

SYMBOL_SECTOR_NAME

재무 기호가 속한 경제 부문

string

SYMBOL_INDUSTRY_NAME

재무 기호가 속한 산업 또는 산업 분야

string

SYMBOL_CURRENCY_BASE

기호의 기본 통화

string

SYMBOL_CURRENCY_PROFIT

이익 통화

string

SYMBOL_CURRENCY_MARGIN

마진 통화

string

SYMBOL_BANK

현재 시세의 피더

string

SYMBOL_DESCRIPTION

기호 설명

string

SYMBOL_EXCHANGE

재무 기호가 거래되는 거래소의 이름

string

SYMBOL_FORMULA

사용자 지정 기호 가격에 사용되는 공식 공식에 사용된 재무 기호의 이름이 숫자로 시작되거나 특수문자 (">" ", ".", "-", "&", "#" 등)를 포함할 경우 이 기호 이름 주위에 따옴표를 사용해야 합니다.

  • 합성 기호: "@ESU19"/EURCAD
  • 캘린더 스프레드: "Si-9.13"-"Si-6.13"
  • 유로 지수: 34.38805726 * pow(EURUSD,0.3155) * pow(EURGBP,0.3056) * pow(EURJPY,0.1891) * pow(EURCHF,0.1113) * pow(EURSEK,0.0785)

string

SYMBOL_ISIN

ISIN 시스템의 기호 이름(국제 증권 식별 기호). 국제 증권 식별 번호는 증권을 고유하게 식별하는 12자리 영숫자 코드입니다. 이 기호 속성의 존재는 거래 서버의 측면에서 결정됩니다,

string

SYMBOL_PAGE

기호 정보가 들어 있는 웹 페이지의 주소입니다. 이 주소는 터미널에서 기호 속성을 볼 때 링크로 표시됩니다.

string

SYMBOL_PATH

기호 트리의 경로

string

 

기호 가격 차트는 입찰 가격 또는 최종 가격을 기준으로 할 수 있습니다. 기호 차트에 대해 선택한 가격은 터미널의 막대 생성 및 표시에도 영향을 미칩니다. SYMBOL_CHART_MODE 속성의 가능한 값은 ENUM_SYMBOL_CHART_MODE에 설명되어 있습니다

ENUM_SYMBOL_CHART_MODE

식별자

설명

SYMBOL_CHART_MODE_BID

막대는 입찰 가격을 기준으로 합니다

SYMBOL_CHART_MODE_LAST

막대는 최종 가격을 기준으로 합니다

 

각 기호에 대해 보류 중인 주문의 여러 만료 모드를 지정할 수 있습니다. 플래그가 각 모드에 일치합니다. 로직 OR (|) 연산을 사용하여 플래그를 결합할 수 있습니다(예: SYMBOL_EXPIRATION_GTC|SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.

기호에 대해 SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED 플래그가 지정된 경우 보류 중인 주문을 보내는 동안 이 보류 중인 주문이 유효한 시점을 지정할 수 있습니다.

식별자

설명

SYMBOL_EXPIRATION_GTC

1

주문이 명시적으로 취소될 때까지 무제한 기간 동안 유효합니다

SYMBOL_EXPIRATION_DAY

2

주문은 오늘까지 유효합니다

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED

4

만료 시간은 주문에 표시되어 있습니다

SYMBOL_EXPIRATION_SPECIFIED_DAY

8

만료 날짜는 주문에 지정되어 있습니다

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 지정된 만료 모드가 허용되는지 확인합니다                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsExpirationTypeAllowed(string symbol,int exp_type)
  {
//--- 허용된 만료 모드를 설명하는 속성 값 가져오기
   int expiration=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_EXPIRATION_MODE);
//--- exp_type 모드가 허용되는 경우 true를 반환
   return((expiration&exp_type)==exp_type);
  }

 

SYMBOL_EXPIRATION_MODE 속성이 SYMBOL_EXPIRATION_GTC (취소될 때까지 양호)로 설정된 경우 보류 중인 주문의 만료는 물론 손실 중지/이익 취득 주문도 ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE 열거를 사용하여 추가로 설정해야 합니다.

ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE

식별자

설명

SYMBOL_ORDERS_GTC

보류 중인 주문 및 손실 중지/이익 취득 수준은 명시적 취소 전까지 무제한으로 유효합니다

SYMBOL_ORDERS_DAILY

주문은 1 거래일 동안 유효합니다. 결국 모든 손실 중지 및 이익 취득 수준과 보류 중인 주문이 삭제됩니다.

SYMBOL_ORDERS_DAILY_EXCLUDING_STOPS

거래일이 변경되면 보류 중인 주문만 삭제되고 손실 중지 및 이익 취득 수준은 유지됩니다.

 

주문을 전송할 때 주문에 설정된 볼륨에 대한 작성 방침을 지정할 수 있습니다. 표에 각 기호에 대해 허용되는 주문 작성 모드가 지정되어 있습니다. 플래그를 결합하여 하나의 기호에 대해 여러 모드를 설정할 수 있습니다. 플래그는 로직 OR (|)의 작동으로 결합할 수 있습니다(예:SYMBOL_FILLING_FOK|SYMBOL_FILLING_IOC). 기호에 특정 모드가 허용되는지 여부를 확인하려면 로직 AND (&) 의 결과를 모드 플래그와 비교해야 합니다.

채우기 방침

식별자

설명

FOK(Fill Or Kill)

SYMBOL_FILLING_FOK

1

이 방침은 지정된 볼륨에서만 거래를 실행할 수 있음을 의미합니다. 현재 시장에서 금융 상품의 필요 금액이 없는 경우 주문이 실행되지 않습니다. 현재 시장에서 제공되는 몇 가지 제안을 사용하여 필요한 수량을 채울 수 있습니다.

IOC(Immediate Or Cancel)

SYMBOL_FILLING_IOC

2

이 경우 트레이더는 주문서에 명시된 범위 내에서 시장에서 최대 가능 물량으로 거래를 실행하기로 합의합니다. 주문이 완전히 채워지지 않을 경우, 주문 가능 수량이 채워지고 나머지 수량은 취소됩니다. IOC의 명령 사용 가능성은 거래 서버에서 결정됩니다.

Passive

SYMBOL_FILLING_BOC

4

BOC(Book-or-Cancel) 정책은 주문이 시장 심도에서만 접수 가능하고 즉시 실행될 수 없다고 가정합니다. 주문이 주문을 한 즉시 실행될 수 있는 경우 주문은 취소됩니다.

 

실제로 이 실행 정책은 접수된 주문의 가격이 현재 시장보다 나쁠 때만 지정될 수 있습니다. BoC 주문은 패시브 트레이딩을 구현하는 데 사용되므로 주문이 즉시 실행되지 않고 현재 유동성에 영향을 미치지 않습니다.

 

리밋 및 스탑리밋 주문만 지원됩니다.SYMBOL_ORDER_MODE 플래그는 SYMBOL_ORDER_LIMIT 및/또는 SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT 값을 포함해야 합니다.

반환

식별자 없음

 

이 방침은 시장 주문(매수 및 매도), 제한 및 제한 중지 주문, 시장 또는 교환 실행이 포함된 기호에만 사용됩니다. 시장 일부 충당이나 잔여 물량으로 한정 주문은 취소되지 않고 추가 처리됩니다.

***요청 및 인스턴트 실행 모드에서는 FOK 방침이 시장 주문에서 항상 사용되며, 반환 정책은 제한 주문에 항상 사용됩니다. 이 경우, OrderSend 또는 OrderSendAsync를 사용하여 주문을 전송할 때 주문 채우기 방침을 지정할 필요가 없습니다.

마켓 및 거래소 실행 모드에서는 모든 주문 유형에 대해 반환 정책이 항상 허용됩니다. 다른 정책의 허용 여부를 확인하려면 SYMBOL_FILLING_FOK 및 SYMBOL_FILLING_IOC 속성을 사용합니다.

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 지정된 채우기 모드가 허용되는지 확인                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsFillingTypeAllowed(string symbol,int fill_type)
  {
//--- 허용된 채우기 모드를 설명하는 속성 값 가져오기
   int filling=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_FILLING_MODE);
//--- fill_type 모드가 허용되는 경우 true를 반환
   return((filling & fill_type)==fill_type);
  }

 

거래 요청을 OrderSend() 함수를 사용하여 전송하는 경우 일부 작업에 대해 ENUM_ORDER_TYPE 열거의 주문 유형을 지정해야 합니다. 특정 기호에는 일부 유형의 주문이 허용되지 않을 수 있습니다. SYMBOL_ORDER_MODE 속성은 허용되는 순서 유형의 플래그를 설명합니다.

식별자

설명

SYMBOL_ORDER_MARKET

1

시장 주문 허용(매수 및 매도)

SYMBOL_ORDER_LIMIT

2

주문 제한 허용(매수 제한 및 매도 제한)

SYMBOL_ORDER_STOP

4

중지 주문이 허용(매수 중지 및 매도 중지)

SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT

8

중지 제한 주문이 허용(매수 중지 제한 및 매도 중지 제한)

SYMBOL_ORDER_SL

16

손실 중지 허용됨

SYMBOL_ORDER_TP

32

이익 취득 허용됨

SYMBOL_ORDER_CLOSEBY

64

Close By 작동은 허용됩니다. 즉, 같은 금융 상품에서 반대 방향으로 열린 다른 포지션에 의해 포지션을 닫을 수 있습니다. 자산 위험회피 회계 시스템으로 계정에 대해 설정됩니다 (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)

예:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 함수는 기호에 허용된 주문 유형을 인쇄합니다                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void Check_SYMBOL_ORDER_MODE(string symbol)
  {
//--- 허용된 주문 유형을 설명하는 속성 값 수신
   int symbol_order_mode=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_ORDER_MODE);
//--- 시장 주문 확인 (마켓 실행)
   if((SYMBOL_ORDER_MARKET&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_MARKET)
      Print(symbol+": 시장 주문 허용(매수 및 매도)");
//--- 제한 주문 확인
   if((SYMBOL_ORDER_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_LIMIT)
      Print(symbol+": 매수 제한 및 매도 제한이 허용됨");
//--- 중지 주문 확인
   if((SYMBOL_ORDER_STOP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP)
      Print(symbol+": 매수 중지 및 매도 중지가 허용됨");
//--- 중지 제한 주문 확인
   if((SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_STOP_LIMIT)
      Print(symbol+": 매수 중지 제한 및 매도 중지 제한 허용됨");
//--- 손실 중지 주문이 허용되는지 확인
   if((SYMBOL_ORDER_SL&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_SL)
      Print(symbol+": 손실 중지 주문이 허용됨");
//--- 이익 취득 주문이 허용되는지 확인
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_TP)
      Print(symbol+": 이익 취득 주문이 허용됨");
//--- 반대편의 포지션을 닫을 수 있는지 확인
   if((SYMBOL_ORDER_TP&symbol_order_mode)==SYMBOL_ORDER_CLOSEBY)
      Print(symbol+": 허용 기준 닫기");
//---
  }

 

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE 열거는 기호의 마진 요구 사항 계산 방법에 대한 정보를 얻는 데 사용됩니다.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE

식별자

설명

공식

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX

외환 모드 - 외환의 이익 및 마진 계산

마진:  Lots * Contract_Size / Leverage * Margin_Rate

 

이익:   (close_price - open_price) * Contract_Size*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FOREX_NO_LEVERAGE

외환 무 레버리지 모드 – 외환 기호에 대한 수익 및 마진 계산(레버리지를 고려하지 않음)

마진:  Lots * Contract_Size * Margin_Rate

 

이익:   (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES

선물 모드 - 선물의 마진 및 이익 계산

마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * TickPrice / TickSize*Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFD

CFD 모드 - CFD의 마진 및 이익 계산

마진: Lots * ContractSize * MarketPrice * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX

CFD 지수 모드 - 지수별 CFD의 마진 및 이익

마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) * TickPrice / TickSize * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE

CFD 레버리지 모드 - 레버리지 트레이딩에서 CFD의 마진 및 이익 계산

마진: (Lots * ContractSize * MarketPrice) / Leverage * Margin_Rate

 

이익:  (close_price-open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS

교환 모드 – 증권 거래의 이윤 및 이익 계산

마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES

선물 모드 –  증권 거래소에서 선물 계약을 거래할 때의 마진 및 이익 계산

마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_FUTURES_FORTS

FORTS 선물 모드 –  calculation of margin and profit for trading futures contracts on FORTS에 대한 선물 계약 거래의 마진 및 이익 계산. 다음 규칙에 따라 마진 할인 편차만큼 마진을 줄일 수 있습니다:

1. 장기 포지션(매수 주문)의 가격이 예상 가격보다 낮은 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceSettle-PriceOrder)*TickPrice/TickSize)

2. 단기 포지션(매도 주문)의 가격 예상 가격을 초과할 경우, MarginDiscount = Lots*((PriceOrder-PriceSettle)*TickPrice/TickSize)

위치:

    • PriceSettle – 이전 세션의 추정(정리) 가격;
    • PriceOrder – 주문에 설정된 평균 가중 포지션 가격 또는 공개 가격 (요청);
    • TickPrice – 틱 가격(1 포인트 별 가격 변경 비용)
    • TickSize – 틱 크기 (최소 가격 변경 단계)

마진: Lots * InitialMargin * Margin_Rate or Lots * MaintenanceMargin * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Lots * TickPrice / TickSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS

교환 채권 모드 – 증권거래소에서 채권을 거래하기 위한 마진 및 이익 계산

마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

이익:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_STOCKS_MOEX

교환 MOEX 증권 모드 – MOEX의 증권 거래 마진 및 이익 계산

마진: Lots * ContractSize * LastPrice * Margin_Rate

 

이익:  (close_price - open_price) * Contract_Size * Lots

SYMBOL_CALC_MODE_EXCH_BONDS_MOEX

교환 MOEX 채권 모드 – MOEX의 채권 거래의 이익과 마진 계산

마진: Lots * ContractSize * FaceValue * open_price * /100

 

이익:  Lots * close_price * FaceValue * Contract_Size  + AccruedInterest * Lots * ContractSize

SYMBOL_CALC_MODE_SERV_COLLATERAL

담보 모드 - 기호는 거래 계좌에서 거래할 수 없는 자산으로 사용됩니다. 오픈 포지션의 시장 가치는 물량, 현재 시세, 계약 규모, 유동성 비율을 기준으로 산출됩니다. 이 가치는 자산에 포함되며, 자산은 자본에 추가됩니다. 이러한 기호의 오픈 포지션은 여유 마진 금액을 증가시키며, 거래 가능한 금융상품의 오픈 포지션에 대한 추가 마진(담보)으로 사용됩니다.

마진: no

이익:  no

 

시장 가치: Lots*ContractSize*MarketPrice*LiqudityRate

 

여러가지 기호 거래 모드가 있습니다. 특정 기호의 거래 모드에 대한 정보는 ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE 열거 값에 반영됩니다.

ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE

식별자

설명

SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED

기호에 대해 거래가 비활성화되었습니다

SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY

장기 포지션만 허용됨

SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY

단기 포지션만 허용됨

SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY

포지션 닫기 작업만 허용됨

SYMBOL_TRADE_MODE_FULL

거래 제한 없음

 

특정 기호에 대해 가능한 거래 실행 모드는 ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION 열거에 정의되어 있습니다.

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION

식별자

설명

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_REQUEST

요청별 실행

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_INSTANT

인스턴트 실행

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET

마켓 실행

SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE

거래소 실행

 

포지션 전송 시 스왑 계산 방법은 ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE 열거에 지정되어 있습니다. 스왑 계산 방법은 SYMBOL_SWAP_LONGSYMBOL_SWAP_SHORT 매개변수 측정 단위를 결정합니다. 예를 들어 스왑이 클라이언트 예금 통화로 청구되는 경우 이러한 매개변수의 값은 클라이언트 예금 통화의 금액으로 지정됩니다.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE

식별자

설명

SYMBOL_SWAP_MODE_DISABLED

스왑 사용 안 함(스왑 없음)

SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS

스왑이 포인트로 청구됩니다

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL

스왑은 기호의 기준 통화로 화폐로 청구됩니다

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN

스왑은 기호의 마진 통화로 화폐로 청구됩니다

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT

스왑은 화폐, 클라이언트 예금 통화로 청구됩니다

SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_PROFIT

스왑은 수익 계산 통화로 청구됩니다

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT

스왑은 스왑 계산 시 금융상품 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)

SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN

스왑은 포지션 공개 가격에서 지정된 연간 이자로 청구됩니다(표준 은행 연도는 360일)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT

스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 마감 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)

SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID

스왑은 포지션을 다시 열어서 청구됩니다. 거래일이 끝나면 해당 포지션은 닫힙니다. 다음 날 현재 입찰 가격 +/- 지정된 포인트 수만큼 다시 열립니다 (매개변수 SYMBOL_SWAP_LONG 및 SYMBOL_SWAP_SHORT)

 

ENUM_DAY_OF_WEEK 열거 값은 요일을 지정하는 데 사용됩니다.

ENUM_DAY_OF_WEEK

식별자

설명

SUNDAY

일요일

MONDAY

월요일

TUESDAY

화요일

WEDNESDAY

수요일

THURSDAY

목요일

FRIDAY

금요일

SATURDAY

토요일

 

옵션은 특정일 또는 그 이전에 특정가격으로 기초자산(재화, 주식, 선물 등)을 매수하거나 매도할 권리를 주지만 의무가 아닌 계약입니다. 다음 열거에서는 옵션 유형 및 옵션에서 발생하는 권리를 포함하여 옵션 속성을 설명합니다.  

ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT

식별자

설명

SYMBOL_OPTION_RIGHT_CALL

콜 옵션은 특정 가격으로 자산을 구입할 수 있는 권리를 부여합니다

SYMBOL_OPTION_RIGHT_PUT

풋 옵션은 특정 가격으로 자산을 판매할 수 있는 권리를 부여합니다

 

ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE

식별자

설명

SYMBOL_OPTION_MODE_EUROPEAN

유러피언 옵셔은 지정된 날짜(만료, 실행일, 전달일)에만 행사할 수 있습니다

SYMBOL_OPTION_MODE_AMERICAN

아메리칸 옵션은 모든 거래일 또는 만료 전에 행사할 수 있습니다. 매수인이 옵션을 행사할 수 있는 기간이 지정되어 있습니다

 

금융상품은 경제 분야별로 분류됩니다. 경제 섹터는 특정 특성, 경제 목표, 기능 및 행위를 가진 경제 활동의 일부로서, 이 섹더를 경제의 다른 파트와 분리할 수 있습니다. ENUM_SYMBOL_SECTOR에는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 경제 섹터가 나열됩니다.

ENUM_SYMBOL_SECTOR

ID

설명

SECTOR_UNDEFINED

정의되지 않음

SECTOR_BASIC_MATERIALS

기본 재료

SECTOR_COMMUNICATION_SERVICES

커뮤니케이션 서비스

SECTOR_CONSUMER_CYCLICAL

소비자 순환

SECTOR_CONSUMER_DEFENSIVE

소비자 방어

SECTOR_CURRENCY

통화

SECTOR_CURRENCY_CRYPTO

암호화폐

SECTOR_ENERGY

에너지

SECTOR_FINANCIAL

재정

SECTOR_HEALTHCARE

의료

SECTOR_INDUSTRIALS

산업

SECTOR_REAL_ESTATE

부동산

SECTOR_TECHNOLOGY

기술

SECTOR_UTILITIES

공익사업

 

각 금융상품은 특정 유형의 산업 또는 경제 지점에 할당할 수 있습니다. 산업은 원자재, 재화 또는 서비스와 밀접하게 관련된 집합을 생산하는 경제의 한 분야입니다. ENUM_SYMBOL_INDUSTRY는 트레이딩 상품이 속할 수 있는 업종을 나열합니다.

ENUM_SYMBOL_INDUSTRY #

ID

설명

INDUSTRY_UNDEFINED

정의되지 않음

기본 재료

INDUSTRY_AGRICULTURAL_INPUTS

농업 투입물

INDUSTRY_ALUMINIUM

알루미늄

INDUSTRY_BUILDING_MATERIALS

건축 자재

INDUSTRY_CHEMICALS

화학

INDUSTRY_COKING_COAL

점결탄

INDUSTRY_COPPER

구리

INDUSTRY_GOLD

INDUSTRY_LUMBER_WOOD

목재 및 목재 생산

INDUSTRY_INDUSTRIAL_METALS

기타 산업용 금속 및 광업

INDUSTRY_PRECIOUS_METALS

기타 귀금속 및 광업

INDUSTRY_PAPER

지류 및 종이 제품

INDUSTRY_SILVER

INDUSTRY_SPECIALTY_CHEMICALS

특수 화학

INDUSTRY_STEEL

철강

커뮤니케이션 서비스

INDUSTRY_ADVERTISING

광고 대행사

INDUSTRY_BROADCASTING

방송

INDUSTRY_GAMING_MULTIMEDIA

전자 게임 및 멀티미디어

INDUSTRY_ENTERTAINMENT

엔터테인먼트

INDUSTRY_INTERNET_CONTENT

인터넷 컨텐츠 및 정보

INDUSTRY_PUBLISHING

출판

INDUSTRY_TELECOM

텔레콤 서비스

소비자 순환

INDUSTRY_APPAREL_MANUFACTURING

의류 제조

INDUSTRY_APPAREL_RETAIL

의류 소매

INDUSTRY_AUTO_MANUFACTURERS

자동차 제조

INDUSTRY_AUTO_PARTS

자동차 부품

INDUSTRY_AUTO_DEALERSHIP

자동차 및 트럭 대리점

INDUSTRY_DEPARTMENT_STORES

백화점

INDUSTRY_FOOTWEAR_ACCESSORIES

제화 및 악세서리

INDUSTRY_FURNISHINGS

가구, 고정장치 및 어플라이언스

INDUSTRY_GAMBLING

겜블링

INDUSTRY_HOME_IMPROV_RETAIL

주택 개선 소매

INDUSTRY_INTERNET_RETAIL

인터넷 소매

INDUSTRY_LEISURE

레저

INDUSTRY_LODGING

투숙

INDUSTRY_LUXURY_GOODS

럭셔리

INDUSTRY_PACKAGING_CONTAINERS

포장 및 컨테이너

INDUSTRY_PERSONAL_SERVICES

개인 서비스

INDUSTRY_RECREATIONAL_VEHICLES

여가용 차량

INDUSTRY_RESIDENT_CONSTRUCTION

주거 건설

INDUSTRY_RESORTS_CASINOS

리조트 및 카지노

INDUSTRY_RESTAURANTS

레스토랑

INDUSTRY_SPECIALTY_RETAIL

전문 소매

INDUSTRY_TEXTILE_MANUFACTURING

섬유 제조

INDUSTRY_TRAVEL_SERVICES

여행 서비스

소비자 방어

INDUSTRY_BEVERAGES_BREWERS

음료 - 양조장

INDUSTRY_BEVERAGES_NON_ALCO

음료 - 비주류

INDUSTRY_BEVERAGES_WINERIES

음료 - 와이너리 및 증류소

INDUSTRY_CONFECTIONERS

과자류

INDUSTRY_DISCOUNT_STORES

할인점

INDUSTRY_EDUCATION_TRAINIG

교육 및 훈련 서비스

INDUSTRY_FARM_PRODUCTS

농장 제품

INDUSTRY_FOOD_DISTRIBUTION

식품 유통

INDUSTRY_GROCERY_STORES

식료품점

INDUSTRY_HOUSEHOLD_PRODUCTS

가졍용 및 개인용 제품

INDUSTRY_PACKAGED_FOODS

포장식품

INDUSTRY_TOBACCO

담배

에너지

INDUSTRY_OIL_GAS_DRILLING

석유 및 가스 시추

INDUSTRY_OIL_GAS_EP

석유 및 가스 추출 및 처리

INDUSTRY_OIL_GAS_EQUIPMENT

석유 및 가스 장비 및 서비스

INDUSTRY_OIL_GAS_INTEGRATED

석유 및 가스 통합

INDUSTRY_OIL_GAS_MIDSTREAM

석유 및 가스 중류

INDUSTRY_OIL_GAS_REFINING

정유, 가스 정제 및 마케팅

INDUSTRY_THERMAL_COAL

열탄

INDUSTRY_URANIUM

우라늄

재정

INDUSTRY_EXCHANGE_TRADED_FUND

거래소 거래펀드

INDUSTRY_ASSETS_MANAGEMENT

자산 관리

INDUSTRY_BANKS_DIVERSIFIED

은행 - 종합

INDUSTRY_BANKS_REGIONAL

은행 - 지역

INDUSTRY_CAPITAL_MARKETS

자본 시장

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_DEBT

마갑 펀드 - 부채

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_EQUITY

마감 펀드 - 지분

INDUSTRY_CLOSE_END_FUND_FOREIGN

마감 펀드 - 외환

INDUSTRY_CREDIT_SERVICES

신용 서비스

INDUSTRY_FINANCIAL_CONGLOMERATE

금융 대기업

INDUSTRY_FINANCIAL_DATA_EXCHANGE

재무 데이터 및 증권 거래소

INDUSTRY_INSURANCE_BROKERS

보험중개사

INDUSTRY_INSURANCE_DIVERSIFIED

보험 - 종합

INDUSTRY_INSURANCE_LIFE

보험 - 생명

INDUSTRY_INSURANCE_PROPERTY

보험 - 재산 및 상해

INDUSTRY_INSURANCE_REINSURANCE

보험 - 재보험

INDUSTRY_INSURANCE_SPECIALTY

보험 - 전문분야

INDUSTRY_MORTGAGE_FINANCE

주택담보대출금융

INDUSTRY_SHELL_COMPANIES

셸 회사

의료

INDUSTRY_BIOTECHNOLOGY

바이오테크놀로지

INDUSTRY_DIAGNOSTICS_RESEARCH

진단 및 연구

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS

제약 회사 - 일반

INDUSTRY_DRUGS_MANUFACTURERS_SPEC

제약 회사 - 전문 및 일반

INDUSTRY_HEALTHCARE_PLANS

의료 계획

INDUSTRY_HEALTH_INFORMATION

건강 정보 서비스

INDUSTRY_MEDICAL_FACILITIES

의료 시설

INDUSTRY_MEDICAL_DEVICES

의료 기기

INDUSTRY_MEDICAL_DISTRIBUTION

의료 유통

INDUSTRY_MEDICAL_INSTRUMENTS

의료 기기 및 소모품

INDUSTRY_PHARM_RETAILERS

Pharmaceutical retailers

산업

INDUSTRY_AEROSPACE_DEFENSE

항공우주 및 방위

INDUSTRY_AIRLINES

항공

INDUSTRY_AIRPORTS_SERVICES

공항 및 공항 서비스

INDUSTRY_BUILDING_PRODUCTS

빌딩 제품 및 장비

INDUSTRY_BUSINESS_EQUIPMENT

비ㅈ니스 장비 및 소모품

INDUSTRY_CONGLOMERATES

대기업

INDUSTRY_CONSULTING_SERVICES

컨설팅 서비스

INDUSTRY_ELECTRICAL_EQUIPMENT

전자 기기 및 부품

INDUSTRY_ENGINEERING_CONSTRUCTION

엔지니어링 및 건설

INDUSTRY_FARM_HEAVY_MACHINERY

농중공업 기계

INDUSTRY_INDUSTRIAL_DISTRIBUTION

산업 유통

INDUSTRY_INFRASTRUCTURE_OPERATIONS

인프라 운영

INDUSTRY_FREIGHT_LOGISTICS

화물 및 물류 통합

INDUSTRY_MARINE_SHIPPING

해상 운송

INDUSTRY_METAL_FABRICATION

금속 제조

INDUSTRY_POLLUTION_CONTROL

오염 및 처리 관리

INDUSTRY_RAILROADS

철도

INDUSTRY_RENTAL_LEASING

임대 및 리스 서비스

INDUSTRY_SECURITY_PROTECTION

보안 및 보호 서비스

INDUSTRY_SPEALITY_BUSINESS_SERVICES

전문 사업 서비스

INDUSTRY_SPEALITY_MACHINERY

전문 산업 기계

INDUSTRY_STUFFING_EMPLOYMENT

파견 및 고용 서비스

INDUSTRY_TOOLS_ACCESSORIES

도구 및 액세서리

INDUSTRY_TRUCKING

운송

INDUSTRY_WASTE_MANAGEMENT

폐기물 관리

부동산

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DEVELOPMENT

부동산 - 개발

INDUSTRY_REAL_ESTATE_DIVERSIFIED

부동산 - 종합

INDUSTRY_REAL_ESTATE_SERVICES

부동산 서비스

INDUSTRY_REIT_DIVERSIFIED

부동산 투자 신탁 - 종합

INDUSTRY_REIT_HEALTCARE

부동산 투자 신탁 - 의료 시설

INDUSTRY_REIT_HOTEL_MOTEL

부동산 투자 신탁 - 호텔 및 모텔

INDUSTRY_REIT_INDUSTRIAL

부동산 투산 신탁 - 산업

INDUSTRY_REIT_MORTAGE

부동산 투자 신탁 - 주택담보대출

INDUSTRY_REIT_OFFICE

부동산 투자 신탁 - 업무

INDUSTRY_REIT_RESIDENTAL

부동산 투자 신탁 - 주거

INDUSTRY_REIT_RETAIL

부동산 투자 신탁 - 소매

INDUSTRY_REIT_SPECIALITY

부동산 투자 신탁 - 전문분야

기술

INDUSTRY_COMMUNICATION_EQUIPMENT

커뮤니케이션 장비

INDUSTRY_COMPUTER_HARDWARE

컴퓨터 하드웨어

INDUSTRY_CONSUMER_ELECTRONICS

가전제품

INDUSTRY_ELECTRONIC_COMPONENTS

전자 부품

INDUSTRY_ELECTRONIC_DISTRIBUTION

가전 및 컴퓨터 유통

INDUSTRY_IT_SERVICES

정보 기술 서비스

INDUSTRY_SCIENTIFIC_INSTRUMENTS

과학 및 기술 장비

INDUSTRY_SEMICONDUCTOR_EQUIPMENT

반도체 장비 및 재료

INDUSTRY_SEMICONDUCTORS

반도체

INDUSTRY_SOFTWARE_APPLICATION

소프트웨어 - 애플리케이션

INDUSTRY_SOFTWARE_INFRASTRUCTURE

소프트웨어 - 인프라

INDUSTRY_SOLAR

태양열

공익사업

INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED

공익사업 -종합

INDUSTRY_UTILITIES_POWERPRODUCERS

공익사업 - 독립 전력 생산

INDUSTRY_UTILITIES_RENEWABLE

공익사업 - 재생가능

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_ELECTRIC

공익사업 - 전기 조절

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_GAS

공익사업 - 가스 조절

INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER

공익사업 - 수도 조절

INDUSTRY_UTILITIES_FIRST

공익사업 서비스는 유형 열거의 시작입니다. INDUSTRY_UTILITIES_DIVERSIFIED에 해당.

INDUSTRY_UTILITIES_LAST

공익사업 서비스 유형 열거의 끝입니다. INDUSTRY_UTILITIES_REGULATED_WATER에 해당.

 

 