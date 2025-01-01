문서화섹션
OBJ_TRENDBYANGLE

각도별 추세선.

ObjTrendByAngle

참조

각도별 추세선의 경우 디스플레이의 우측 및/또는 좌측 연속 모드 (OBJPROP_RAY_RIGHT and OBJPROP_RAY_LEFT 속성)를 지정할 수 있습니다.

각도 및 두 번째 고정점 좌표를 모두 사용하여 선 기울기를 설정할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 추세선을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"각도별 추세선\" 그래픽 개체를 그립니다."
#property description "고정점 좌표는 다음 크기의 백분율로 설정됩니다"
#property description "차트 창."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="Trend";     // 선 이름
input int             InpDate1=50;         // 첫 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice1=75;        // 첫 번째 점 가격(%)
input int             InpAngle=0;          // 선 기울기 각도
input color           InpColor=clrRed;     // 선 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// 선 스타일
input int             InpWidth=2;          // 선 너비
input bool            InpBack=false;       // 배경 선
input bool            InpSelection=true;   // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpRayLeft=false;    // 좌측으로 선 연장
input bool            InpRayRight=true;    // 우측으로 선 연장
input bool            InpHidden=true;      // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;         // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 각도별 추세선 생성                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendByAngleCreate(const long            chart_ID=0,        // �Q트의 ID
                        const string          name="TrendLine",  // line name
                        const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                        datetime              time=0,            // 점 시간
                        double                price=0,           // 점 가격
                        const double          angle=45.0,        // 기울기 각도
                        const color           clr=clrRed,        // 선 색상
                        const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 선 스타일
                        const int             width=1,           // 선 너비
                        const bool            back=false,        // 배경에
                        const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                        const bool            ray_left=false,    // 좌측으로 선 연장
                        const bool            ray_right=true,    // 우측으로 선 연장
                        const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                        const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 마우스로 추세선을 쉽게 끌 수 있는 두 번째 점 생성
   datetime time2=0;
   double   price2=0;
//--- 고정점이 설정되지 않은 경우 고정점의 좌표 설정
   ChangeTrendEmptyPoints(time,price,time2,price2);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 두 점을 사용하여 추세선 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRENDBYANGLE,sub_window,time,price,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 추세선 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 두 번째 좌표, 각도 변경 시 추세선의 기울기 각도 변경
//--- 선의 점은 각도의 새 값에 따라 자동으로 재정의됩니다
   ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle);
//--- 선 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선 굵기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 선을 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 선 디스플레이의 좌측 연속 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- 선 디스플레이의 우측 연속 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 추세선 고정점 좌표 변경                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendPointChange(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                      const string name="TrendLine"// 선 이름
                      datetime     time=0,           // 고정점 시간 좌표
                      double       price=0)          // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 추세선 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 추세선 기울기 각도 변경                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendAngleChange(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                      const string name="TrendLine"// 추세선 이름
                      const double angle=45)         // 추세선 기울기 각도
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 추세 선 경사각 변경
   if(!ObjectSetDouble(chart_ID,name,OBJPROP_ANGLE,angle))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 선 기울기 각도 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 추세선 삭제                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrendDelete(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                 const string name="TrendLine"// 선 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 추세선 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 추세선 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 추세선의 고정점 값 확인 기본값 설정   |
//| 빈 곳의 값                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTrendEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                            datetime &time2,double &price2)
  {
//--- 첫 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- 첫 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 두 번째 보조점 좌표 설정
//--- 두 번째 점은 9 막대를 남기고 가격은 같습니다
   datetime second_point_time[10];
   CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,second_point_time);
   time2=second_point_time[0];
   price2=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 선 고정점 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 선을 그리기 위한 점 지정
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
//--- 추세선 생성
   if(!TrendByAngleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],InpAngle,InpColor,InpStyle,
      InpWidth,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 선을 이동하고 회전합니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy/2;
//--- 고정점을 이동하고 선의 경사각을 변경
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- 점 이동
      if(!TrendPointChange(0,InpName,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!TrendAngleChange(0,InpName,18*(i+1)))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 삭제
   TrendDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }