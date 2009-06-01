- 整数型
- 浮動小数点数型（double、float）
- 복소수(complex)
- 文字列型
- 構造体、クラス、インターフェイス
- 動的配列オブジェクト
- 行列とベクトル
- 型キャスト
- Void 型とNULL 定数
- ユーザー定義型
- オブジェクトポインタ
- 参照： 修飾子「 & 」とキーワード「 this 」
타입캐스팅
숫자 유형 캐스팅
한 숫자 유형을 다른 숫자 유형으로 변환해야 하는 경우가 종종 있습니다. 일부 숫자 유형은 다른 숫자 유형으로 변환할 수 없습니다. 다음은 허용된 캐스팅 방식입니다:
화살표가 있는 실선은 정보의 손실 없이 대부분 수행되는 변화를 나타냅니다. char 유형 대신 bool 유형을 사용(둘 다 메모리 1바이트 할애)할 수 있고, int 유형 대신 color 유형을 사용(4 바이트)할 수 있으며, long 유형 대신 datetime 유형을 사용(8 바이트)할 수 있습니다. 화살표로 표시된 4개의 파선 회색 선은 정밀도가 손실될 수 있는 변환을 나타냅니다. 예를 들어, 123456789 (int)와 같은 정수의 자릿수가 float로 나타낼 수 있는 자릿수보다 큽니다.
|
int n=123456789;
float로 변환된 숫자는 순서는 같지만 정확도가 떨어집니다. 검은색 화살표와 달리 변환은 데이터 손실 가능성으로 이어질 수 있습니다. char와 uchar, short와 ushort, int와 uint, long과 ulong(양쪽으로의 변환) 사이의 변환은 데이터 손실을 초래할 수 있습니다.
부동 소수점 값을 정수 형식으로 변환하면 분수 부분이 항상 삭제됩니다. float을 가장 가까운 정수로 반올림하려면 MathRound()를 사용해야 합니다.
예제:
|
//--- 중력 가속도
이진 연산자에 의해 두 값이 결합되는 경우, 연산 실행 전에 하위 유형의 피연산자가 아래 체계에서 주어진 우선순위에 따라 상위 유형으로 변환됩니다.
데이터 유형 char, uchar, short 및 ushort는 무조건 int 유형으로 변환됩니다.
예제:
|
char c1=3;
계산된 식은 두 개의 연산으로 구성됩니다. 첫 번째 예제에서 문자 유형의 변수 c1은 분할 연산의 두 번째 피연산자인 상수 2가 int 유형이 높기 때문에 int 유형의 임시 변수로 변환됩니다. 정수 나눗셈 3/2의 결과로 int 타입의 값 1이 나옵니다.
첫 번째 예제의 두 번째 연산에서 두 번째 연산자는 상수 0.3이며, 이는 이중 유형이므로 첫 번째 연산 결과는 값이 1.0인 이중 유형의 임시 변수로 변환됩니다.
두 번째 예제에서 문자 유형 c1의 변수는 분할 연산의 두 번째 피연산자인 상수 2.0이 double 유형이기 때문에 더 이상 변환되지 않기 때문에 이중 유형의 임시 변수로 변환됩니다.
숫자 유형의 타입캐스팅
MQL5 언어의 표현식에서는 명시적 형식과 암시적 형식 타입캐스팅을 모두 사용할 수 있습니다. 명시적 형식 캐스팅은 다음과 같이 작성됩니다:
|
var_1 = (type)var_2;
표현식 또는 함수 실행 결과를 var_2 변수로 사용할 수 있습니다. 명시적 타입캐스팅의 함수 스타일 표기법도 가능합니다:
|
var_1 = type(var_2);
첫 번째 예에 근거하여 명시적인 타입캐스팅을 생각해 봅시다.
|
//--- 세 번째 예
분할 연산을 수행하기 전에 c1 변수가 double 유형에 명시적으로 캐스팅됩니다. 이제 첫 번째 피연산자를 변환한 결과 double 유형이 선택되었기 때문에 정수 상수 2가 double 유형의 값 2.0으로 캐스팅됩니다. 사실 명시적 타입캐스팅은 단항 연산입니다.
게다가, 타입캐스팅을 하려고 할 때 결과가 허용 범위를 초과할 수 있습니다. 이 경우 절단이 발생합니다. 예:
|
char c;
할당 작업 제외 작업을 수행하기 전에 데이터가 최대 우선 순위 유형으로 변환됩니다. 할당 작업을 수행하기 전에 데이터가 대상 유형으로 캐스팅됩니다.
예제:
|
int i=1/2; // 타입캐스팅 없음, 결과는 0
long/ulong 유형을 double로 변환할 때 정수 값이 9223372036854774784보다 크거나 -9223372036854774784보다 작은 경우 정밀도가 손실될 수 있습니다.
|
void OnStart()
문자열 유형에 대한 타입캐스팅
문자열 유형은 단순 유형 중에서 우선 순위가 가장 높습니다. 따라서 작업의 피연산자 중 하나가 문자열 유형인 경우 두 번째 피연산자는 자동으로 문자열로 캐스팅됩니다. 문자열의 경우 단일 2단계 추가 작업이 가능합니다. 숫자 유형에 문자열을 명시적으로 캐스팅할 수 있습니다.
예제:
|
string s1=1.0/8; // 표현식은 double 유형으로 캐스팅됩니다,
파생 클래스의 포인터에 대한 기본 클래스 포인터의 타입캐스팅
open generated 클래스의 개체는 해당 기본 클래스의 개체로도 볼 수 있습니다. 이것은 몇 가지 흥미로운 결과로 이어집니다. 예를 들어 단일 기본 클래스에서 생성된 서로 다른 클래스의 개체가 서로 크게 다를 수 있지만 기본 유형의 개체로 볼 때 연결된 목록(List)을 만들 수 있습니다. 그러나 기본 클래스 개체는 자동으로 파생 클래스의 개체가 아닙니다.
명시적 캐스팅을 사용하여 기본 클래스 포인터를 파생 클래스의 포인터로 변환할 수 있습니다. 그러나 이러한 변환의 허용 가능성에 대해 완전히 확신해야 합니다. 그렇지 않으면 심각한 런타임 오류가 발생하고 mql5 프로그램이 중지되기 때문입니다.
dynamic_cast 연산자를 사용한 동적 타입캐스팅 #
동적 타입캐스팅은 클래스에 대한 포인터에만 적용할 수 있는 dynamic_cast 연산자를 사용하여 수행됩니다. 유형 유효성 검사가 런타임에 수행됩니다. 즉, 컴파일러는 dynamic_cast 연산자를 사용할 때 형식 캐스팅에 적용된 데이터 형식을 확인하지 않습니다. 포인터가 실제 개체 유형이 아닌 데이터 유형으로 변환될 경우 결과는 NULL이 됩니다.
|
dynamic_cast <type-id> ( expression )
꺽쇠괄호의 type-id 매개변수는 이전에 정의된 클래스 유형을 가리켜야 합니다. C++와는 달리, 표현식n 피연산자 유형은 void를 제외한 모든 값을 가질 수 있습니다.
예제:
|
class CBar { };
