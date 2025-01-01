차트 타임프레임
차트의 미리 정의된 모든 시간 범위에는 고유 식별자가 있습니다. PERIOD_CURRENT 식별자는 mql5-프로그램이 실행 중인 차트의 현재 주기를 의미합니다.
ENUM_TIMEFRAMES
|
ID
|
설명
|
PERIOD_CURRENT
|
현재 타임프레임
|
PERIOD_M1
|
1분
|
PERIOD_M2
|
2분
|
PERIOD_M3
|
3분
|
PERIOD_M4
|
4분
|
PERIOD_M5
|
5분
|
PERIOD_M6
|
6분
|
PERIOD_M10
|
10분
|
PERIOD_M12
|
12분
|
PERIOD_M15
|
15분
|
PERIOD_M20
|
20분
|
PERIOD_M30
|
30분
|
PERIOD_H1
|
1시간
|
PERIOD_H2
|
2시간
|
PERIOD_H3
|
3시간
|
PERIOD_H4
|
4시간
|
PERIOD_H6
|
6시간
|
PERIOD_H8
|
8시간
|
PERIOD_H12
|
12시간
|
PERIOD_D1
|
1일
|
PERIOD_W1
|
1주
|
PERIOD_MN1
|
1달
예제:
|
string chart_name="test_Object_Chart";
시계열 식별자 #
시계열 식별자는 iHighest() 및 iLowest() 함수에 사용됩니다. 열거값과 같을 수 있습니다
ENUM_SERIESMODE
|
식별자
|
설명
|
MODE_OPEN
|
시가
|
MODE_LOW
|
저가
|
MODE_HIGH
|
고가
|
MODE_CLOSE
|
종가
|
MODE_VOLUME
|
틱 볼륨
|
MODE_REAL_VOLUME
|
리얼 볼륨
|
MODE_SPREAD
|
스프레드
