차트 타임프레임

차트의 미리 정의된 모든 시간 범위에는 고유 식별자가 있습니다. PERIOD_CURRENT 식별자는 mql5-프로그램이 실행 중인 차트의 현재 주기를 의미합니다.

ENUM_TIMEFRAMES

ID

설명

PERIOD_CURRENT

현재 타임프레임

PERIOD_M1

1분

PERIOD_M2

2분

PERIOD_M3

3분

PERIOD_M4

4분

PERIOD_M5

5분

PERIOD_M6

6분

PERIOD_M10

10분

PERIOD_M12

12분

PERIOD_M15

15분

PERIOD_M20

20분

PERIOD_M30

30분

PERIOD_H1

1시간

PERIOD_H2

2시간

PERIOD_H3

3시간

PERIOD_H4

4시간

PERIOD_H6

6시간

PERIOD_H8

8시간

PERIOD_H12

12시간

PERIOD_D1

1일

PERIOD_W1

1주

PERIOD_MN1

1달

예제:

   string chart_name="test_Object_Chart";
   Print("이름을 사용하여 차트 객체를 생성해 보십시오 ",chart_name);
//--- 해당 객체가 없는 경우 - 생성하십시오
   if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);
//--- 심볼 정의
   ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");
//--- 고정점의 X 좌표 설정
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);
//--- 고정점의 Y 좌표 설정
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);
//--- 차트 너비 설정
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);
//--- 차트 높이 설정
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);
//--- 타임프레임 설정
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);
//--- 스케일 설정(0에서 5까지)
   ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);
//--- 마우스로 선택 해제
   ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

시계열 식별자 #

시계열 식별자는 iHighest()iLowest() 함수에 사용됩니다. 열거값과 같을 수 있습니다

ENUM_SERIESMODE

식별자

설명

MODE_OPEN

시가

MODE_LOW

저가

MODE_HIGH

고가

MODE_CLOSE

종가

MODE_VOLUME

틱 볼륨

MODE_REAL_VOLUME

리얼 볼륨

MODE_SPREAD

스프레드

