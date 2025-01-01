차트 타임프레임

차트의 미리 정의된 모든 시간 범위에는 고유 식별자가 있습니다. PERIOD_CURRENT 식별자는 mql5-프로그램이 실행 중인 차트의 현재 주기를 의미합니다.

ENUM_TIMEFRAMES

ID 설명 PERIOD_CURRENT 현재 타임프레임 PERIOD_M1 1분 PERIOD_M2 2분 PERIOD_M3 3분 PERIOD_M4 4분 PERIOD_M5 5분 PERIOD_M6 6분 PERIOD_M10 10분 PERIOD_M12 12분 PERIOD_M15 15분 PERIOD_M20 20분 PERIOD_M30 30분 PERIOD_H1 1시간 PERIOD_H2 2시간 PERIOD_H3 3시간 PERIOD_H4 4시간 PERIOD_H6 6시간 PERIOD_H8 8시간 PERIOD_H12 12시간 PERIOD_D1 1일 PERIOD_W1 1주 PERIOD_MN1 1달

예제:

string chart_name="test_Object_Chart";

Print("이름을 사용하여 차트 객체를 생성해 보십시오 ",chart_name);

//--- 해당 객체가 없는 경우 - 생성하십시오

if(ObjectFind(0,chart_name)<0)ObjectCreate(0,chart_name,OBJ_CHART,0,0,0,0,0);

//--- 심볼 정의

ObjectSetString(0,chart_name,OBJPROP_SYMBOL,"EURUSD");

//--- 고정점의 X 좌표 설정

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XDISTANCE,100);

//--- 고정점의 Y 좌표 설정

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YDISTANCE,100);

//--- 차트 너비 설정

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_XSIZE,400);

//--- 차트 높이 설정

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_YSIZE,300);

//--- 타임프레임 설정

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_PERIOD,PERIOD_D1);

//--- 스케일 설정(0에서 5까지)

ObjectSetDouble(0,chart_name,OBJPROP_SCALE,4);

//--- 마우스로 선택 해제

ObjectSetInteger(0,chart_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

시계열 식별자는 iHighest() 및 iLowest() 함수에 사용됩니다. 열거값과 같을 수 있습니다

ENUM_SERIESMODE

식별자 설명 MODE_OPEN 시가 MODE_LOW 저가 MODE_HIGH 고가 MODE_CLOSE 종가 MODE_VOLUME 틱 볼륨 MODE_REAL_VOLUME 리얼 볼륨 MODE_SPREAD 스프레드

