파일 열기 플래그

파일 열기 플래그 값은 파일 액세스 모드를 지정합니다. 플래그는 다음과 같이 정의됩니다:

식별자 값 설명 FILE_READ 1 파일을 읽기 위해 열려 있습니다. FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_WRITE 및/또는 FILE_READ의 파일 사양이 필요합니다. FILE_WRITE 2 파일이 쓰기 위해 열려 있습니다. FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_WRITE 및/또는 FILE_READ의 파일 사양이 필요합니다. FILE_BIN 4 바이너리 읽기/쓰기 모드(문자열이 문자열로 변환되지 않음). FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_CSV 8 CSV 파일 (모든 요소가 해당 유형, 유니코드 또는 ANSI의 문자열로 변환되고 구분 기호로 구분됨). FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_TXT 16 단순 텍스트 파일 (csv 파일과 동일하지만 구분자를 고려하지 않음). FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_ANSI 32 Strings of ANSI 유형의 문자열 (1바이트 기호). FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_UNICODE 64 UNICODE 유형의 문자열 (2바이트 기호). FileOpen()에서 플래그가 사용됩니다. FILE_SHARE_READ 128 여러 프로그램에서 읽기 위한 공유 액세스. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및/또는 FILE_READ 플래그를 나타낼 필요는 없습니다. FILE_SHARE_WRITE 256 여러 프로그램에서 쓰기 위한 공유 액세스. 플래그는 FileOpen()에서 사용되지만, 파일을 열 때 FILE_WRITE 및/또는 FILE_READ 플래그를 나타낼 필요는 없습니다. FILE_REWRITE 512 FileCopy() 및 FileMove() 함수를 사용하여 파일을 다시 쓸 수 있습니다. 파일이 존재하거나 쓰기 위해 열려 있어야 하며, 그렇지 않으면 파일이 열리지 않습니다. FILE_COMMON 4096 모든 클라이언트 터미널의 공용 폴더에 있는 파일 경로 \Terminal\Common\Files. 플래그는 FileOpen(), FileCopy(), FileMove() 및 FileIsExist() 함수에 사용됩니다.

파일을 열 때 하나 이상의 플래그를 지정할 수 있습니다. 이는 플래그의 조합입니다. 플래그 조합은 열거된 플래그 사이에 위치한 로직 부호 OR (|)를 사용하여 작성됩니다. 예를 들어 읽기 및 쓰기를 위해 CSV 형식의 파일을 동시에 열려면 FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV 조합을 지정합니다.

예:

int filehandle=FileOpen(filename,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

읽기 및 쓰기 플래그를 지정할 때 몇 가지 특정 작업 기능이 있습니다:

FILE_READ가 지정된 경우 기존 파일을 열려고 시도합니다. 파일이 없는 경우 파일을 열지 못하고 새 파일이 작성되지 않습니다.

FILE_READ|FILE_WRITE – 지정된 이름의 파일이 없는 경우 새 파일이 생성됩니다.

FILE_WRITE – 파일이 0 크기로 다시 생성됩니다.

파일을 열 때 FILE_WRITE 및/또는 FILE_READ의 규격이 필요합니다.

열린 파일의 읽기 유형을 정의하는 플래그는 우선 순위를 가집니다. 가장 높은 플래그는 FILE_CSV이고, 다음으로 FILE_BIN이 되며 FILE_TXT는 우선순위가 가장 낮습니다. 따라서 동시에 여러 플래그가 지정되면, (FILE_TXT|FILE_CSV 또는 FILE_TXT|FILE_BIN 또는 FILE_BIN|FILE_CSV) 우선순위가 가장 높은 플래그가 사용됩니다.

인코딩 유형을 정의하는 플래그에도 우선 순위가 있습니다. FILE_UNICODE가 FILE_ANSI보다 우선 순위가 높습니다. 따라서 FILE_UNICODE|FILE_ANSI 조합을 지정하면 FILE_UNICODE 플래그가 사용됩니다.

FILE_UNICODE 또는 FILE_ANSI가 표시되지 않으면 FILE_UNICODE 가 암시됩니다. FILE_CSV, FILE_BIN, FILE_TXT를 지정하지 않으면 FILE_CSV가 암시됩니다.

텍스트 파일로 읽을 수 있도록 파일이 열려 있고 (FILE_TXT 또는 FILE_CSV), 특수 2바이트 표시 0xff,0xfe가 시작되는 파일에서 FILE_ANSI가 지정된 경우에도 FILE_UNICODE가 됩니다.

