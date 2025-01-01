객체 생성 연산자 new

new 연산자는 자동으로 해당 크기의 객체를 만들고 객체 생성자를 호출한 후 생성된 객체의 설명자를 반환합니다. 오류가 발생하면 연산자는 NULL 상수와 비교할 수 있는 null 설명자를 반환합니다.

new 연산자는 클래스 객체에만 적용할 수 있습니다. 구조에는 적용할 수 없습니다

연산자를 사용하여 객체 배열을 작성해서는 안 됩니다. 이것을 하기 위해선, ArrayResize() 함수를 사용하십시오.

예제:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Figure 생성 |

//+------------------------------------------------------------------+

void CTetrisField::NewShape()

{

m_ypos=HORZ_BORDER;

//--- 가능한 7가지 도형 중 하나를 임의로 만듭니다

int nshape=rand()%7;

switch(nshape)

{

case 0: m_shape=new CTetrisShape1; break;

case 1: m_shape=new CTetrisShape2; break;

case 2: m_shape=new CTetrisShape3; break;

case 3: m_shape=new CTetrisShape4; break;

case 4: m_shape=new CTetrisShape5; break;

case 5: m_shape=new CTetrisShape6; break;

case 6: m_shape=new CTetrisShape7; break;

}

//--- 그리기

if(m_shape!=NULL)

{

//--- pre-settings

m_shape.SetRightBorder(WIDTH_IN_PIXELS+VERT_BORDER);

m_shape.SetYPos(m_ypos);

m_shape.SetXPos(VERT_BORDER+SHAPE_SIZE*8);

//--- 그리기

m_shape.Draw();

}

//---

}

개체 설명자는 메모리 주소에 대한 포인터가 아닙니다.

새 연산자로 만든 개체는 삭제 연산자를 사용하여 명시적으로 제거해야 합니다.

