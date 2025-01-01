|
//--- 설명
#property description "스크립트는 \"차트\" 개체를 생성합니다."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string InpName="Chart"; // 개체 이름
input string InpSymbol="EURUSD"; // 기호
input ENUM_TIMEFRAMES InpPeriod=PERIOD_H1; // 주기
input ENUM_BASE_CORNER InpCorner=CORNER_LEFT_UPPER; // 고정 모서리
input int InpScale=2; // 스케일
input bool InpDateScale=true; // 시간 스케일 표시
input bool InpPriceScale=true; // 가격 스케일 표시
input color InpColor=clrRed; // 강조 표시된 경우 테두리 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // 강조 표시된 경우 선 스타일
input int InpPointWidth=1; // 이동할 점 크기
input bool InpBack=false; // 배경 개체
input bool InpSelection=true; // 이동하려면 강조 표시
input bool InpHidden=true; // 개체 목록에 숨겨짐
input long InpZOrder=0; // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체 생성 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartCreate(const long chart_ID=0, // 차트의 ID
const string name="Chart", // 개체 이름
const int sub_window=0, // 하위 창 인덱스
const string symbol="EURUSD", // 기호
const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1, // 주기
const int x=0, // X 좌표
const int y=0, // Y 좌표
const int width=300, // 너비
const int height=200, // 높이
const ENUM_BASE_CORNER corner=CORNER_LEFT_UPPER, // 고정 모서리
const int scale=2, // 스케일
const bool date_scale=true, // 시간 스케일 표시
const bool price_scale=true, // 가격 스케일 표시
const color clr=clrRed, // 강조 표시된 경우 테두리 색상
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // 강조 표시된 경우 선 스타일
const int point_width=1, // 점 크기 이동
const bool back=false, // 배경에
const bool selection=false, // 이동하려면 강조 표시
const bool hidden=true, // 개체 목록에 숨겨짐
const long z_order=0) // 마우스 클릭 우선 순위
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 차트 개체 생성
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_CHART,sub_window,0,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 개체 좌표 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
//--- 개체 크기 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height);
//--- 지정된 점 좌표를 기준으로 차트 모서리 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CORNER,corner);
//--- 기호 설정
ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol);
//--- 주기 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period);
//--- 스케일 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_SCALE,scale);
//--- 시간 스케일 표시(true) 또는 숨김(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_DATE_SCALE,date_scale);
//--- 가격 스케일 표시(true) 또는 숨김(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PRICE_SCALE,price_scale);
//--- 개체 강조 모드가 활성화된 경우 테두리 색 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 개체 강조 모드가 활성화된 경우 테두리 스타일 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 개체를 이동할 고정점 크기를 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,point_width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 레이블 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체의 기호 및 시간 프레임을 설정 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartSetSymbolAndPeriod(const long chart_ID=0, // 차트의 ID (차트 개체의 ID가 아닌)
const string name="Chart", // 개체 이름
const string symbol="EURUSD", // 기호
const ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_H1) // 시간 프레임
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 차트 개체의 기호 및 시간 프레임 설정
if(!ObjectSetString(chart_ID,name,OBJPROP_SYMBOL,symbol))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 기호 설정 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_PERIOD,period))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 주기 설정 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체 이동 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartMove(const long chart_ID=0, // 차트의 ID (차트 개체의 ID가 아닌)
const string name="Chart", // 개체 이름
const int x=0, // X 좌표
const int y=0) // Y 좌표
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 개체 이동
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XDISTANCE,x))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 X 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YDISTANCE,y))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 Y 좌표 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체 크기 변경 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartChangeSize(const long chart_ID=0, // 차트의 ID (차트 개체의 ID가 아닌)
const string name="Chart", // 개체 이름
const int width=300, // 너비
const int height=200) // 높이
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 개체 크기 변경
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_XSIZE,width))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 너비 변경 실패\! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
if(!ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_YSIZE,height))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 높이 변경 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체의 ID 반환 |
//+------------------------------------------------------------------+
long ObjectChartGetID(const long chart_ID=0, // 차트의 ID (차트 개체의 ID가 아닌)
const string name="Chart") // 개체 이름
{
//--- 변수를 준비하여 차트 개체의 ID를 가져오기
long id=-1;
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- ID 가져오기
if(!ObjectGetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_CHART_ID,0,id))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체의 ID 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
}
//--- 결과 반환
return(id);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트 개체 삭제 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ObjectChartDelete(const long chart_ID=0, // 차트의 ID (차트 개체의 ID가 아닌)
const string name="Chart") // 개체 이름
{
//--- 오류 값 재설정
ResetLastError();
//--- 버튼 삭제
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": \"차트\" 개체 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- 실행 성공
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 마켓 워치(Market Watch)의 기호 수 가져오기
int symbols=SymbolsTotal(true);
//--- 지정된 이름의 기호가 기호 목록에 있는지 확인합니다
bool exist=false;
for(int i=0;i<symbols;i++)
if(InpSymbol==SymbolName(i,true))
{
exist=true;
break;
}
if(!exist)
{
Print("오류! ",InpSymbol," 기호가 \"Market Watch\에 존재하지 않습니다"!");
return;
}
//--- 입력 매개변수의 유효성 검사
if(InpScale<0 || InpScale>5)
{
Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
return;
}
//--- 차트 창 크기
long x_distance;
long y_distance;
//--- 창 크기 설정
if(!ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0,x_distance))
{
Print("차트 너비 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
return;
}
if(!ChartGetInteger(0,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,0,y_distance))
{
Print("차트 높이 가져오기 실패! Error code = ",GetLastError());
return;
}
//--- 차트 개체 좌표 및 해당 크기 설정
int x=(int)x_distance/16;
int y=(int)y_distance/16;
int x_size=(int)x_distance*7/16;
int y_size=(int)y_distance*7/16;
//--- 차트 개체 생성
if(!ObjectChartCreate(0,InpName,0,InpSymbol,InpPeriod,x,y,x_size,y_size,InpCorner,InpScale,InpDateScale,
InpPriceScale,InpColor,InpStyle,InpPointWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- 차트 개체 늘이기
int steps=(int)MathMin(x_distance*7/16,y_distance*7/16);
for(int i=0;i<steps;i++)
{
//--- 크기 조정
x_size+=1;
y_size+=1;
if(!ObjectChartChangeSize(0,InpName,x_size,y_size))
return;
//--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
if(IsStopped())
return;
//--- 차트를 다시 그리고 0.01 초 대기
ChartRedraw();
Sleep(10);
}
//--- 0.5초 지연
Sleep(500);
//--- 차트의 시간 프레임 변경
if(!ObjectChartSetSymbolAndPeriod(0,InpName,InpSymbol,PERIOD_M1))
return;
ChartRedraw();
//--- 3초 지연
Sleep(3000);
//--- 개체 삭제
ObjectChartDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- 1초 동안 대기
Sleep(1000);
//---
}