DRAW_COLOR_LINE

DRAW_COLOR_LINE 값은 DRAW_LINE 스타일의 색상 변형이며, 지표 버퍼 값을 사용하여 선을 그립니다. 그라나 이 스타일도 제목에 COLOR라는 단어가 있는 모든 색상 스타일과 마찬가지로 특별히 설정된 색상 배열의 색상 인덱스(숫자)를 저장하는 추가 특수 표시 버퍼가 있습니다. 따라서 이 막대에 선을 그릴 색상 인덱스를 지정하여 각 선 세그먼트의 색상을 정의할 수 있습니다.

선의 너비, 스타일 및 색상은 컴파일러 지시문PlotIndexSetInteger() 기능을 사용하여 동적으로 설정할 수 있습니다. 플롯 특성이 동적으로 변경되면 "활기 넣기"가 가능하므로 현재 상황에 따라 지표의 모양이 변경됩니다.

DRAW_COLOR_LINE을 플로팅하는 데 필요한 버퍼의 수는 2개입니다.

  • 선을 그리는 데 사용되는 지표 값을 저장하는 버퍼 1개;
  • 각 막대에 선 색상 인덱스를 저장하는 버퍼 1개.

색상은 쉼표로 구분된 컴파일러 지시문 #property indicator_color1로 지정할 수 있습니다. 색상 수는 64개를 초과할 수 없습니다.

//--- 각 컬러링 막대를 위한 5가지 색상 정의 (특수 배열에 저장됨)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (최대 64 색을 지정할 수 있습니다)

막대의 종가를 사용하여 선을 그리는 지표의 예. N=5 틱마다 선 너비와 스타일이 임의로 변경됩니다..

DRAW_COLOR_LINE 스타일의 예

사용자 정의 기능인 ChangeColors()에서도 선 세그먼트의 색상이 임의로 변경됩니다.

//+------------------------------------------------------------------+
//| 선 세그먼트의 색상을 변경                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- 색상의 수
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- 각 색상 인덱스에 대해 임의로 새 색상 정의
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- 임의 값 가져오기
      int number=MathRand();
      //--- col[] 배열의 인덱스를 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 가져오기
      int i=number%size;
      //--- 각 인덱스의 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  그래픽 스타일의 수
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  속성 식별자
                          plot_color_ind,       //  색의 인덱스, 색상을 쓰는 곳
                          cols[i]);             //  새 색상
      //--- 색상 쓰기
      comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }

예에서는 지표의 "색상" 버전의 기능을 보여줍니다. 선 세그먼트의 색상을 변경하려면 색상 인덱스가 포함된 ColorLineColors[] 버퍼에서 값을 변경할 필요가 없습니다. 특수 배열에 새 색상을 설정하기만 하면 됩니다. 따라서 PlotIndexSetInteger() 기능을 사용하여 전체 플로팅에 대해 색상을 한 번 빠르게 변경할 수 있습니다.

처음에는 DRAW_COLOR_LINE의 plot1의 경우 컴파일러 지시문 #property를 사용하여 속성을 설정한 다음, OnCalculate() 기능에서 이 세 속성을 임의로 설정합니다.

N 및 길이(막대 색상 세그먼트 길이) 매개변수는 수동 구성 가능성을 위해 지표의 외부 매개변수 에서 설정됩니다(지표의 속성 창에 있는 매개변수 탭).

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              DRAW_COLOR_LINE.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#property description "DRAW_COLOR_LINE을 시연하기 위한 지표"
#property description "종가에 각각 20개의 색상 조각으로 선을 그립니다"
#property description "선의 너비, 스타일 및 색상이 임의로 변경됩니다"
#property description "모든 N 틱"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//--- ColorLine 플롯
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
//--- 각 컬러링 막대를 위한 5가지 색상 정의 (특수 배열에 저장됨)
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue,clrGreen,clrOrange,clrDeepPink // (최대 64 색을 지정할 수 있습니다)
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- 매개변수 입력
input int      N=5;           //변경할 틱의 수 
input int      Length=20;     // 막대에서 각 색상 부분의 길이
int            line_colors=5; // The number of set colors is 5 - see #property indicator_color1
//--- 플로팅할 버퍼
double         ColorLineBuffer[];
//--- 각 막대에 선 색상을 저장하는 버퍼
double         ColorLineColors[];
 
//--- 색상을 저장하는 배열에는 7가지 요소가 포함됩니다
color colors[]={clrRed,clrBlue,clrGreen,clrChocolate,clrMagenta,clrDodgerBlue,clrGoldenrod};
//--- 선 스타일을 저장할 배열
ENUM_LINE_STYLE styles[]={STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT,STYLE_DASHDOT,STYLE_DASHDOTDOT};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 초기화 함수                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 지표 버퍼 및 배열 바인딩
   SetIndexBuffer(0,ColorLineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ColorLineColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 모조 난수 생성기 초기화
   MathSrand(GetTickCount());
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 사용자 지정 지표 반복 함수                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   static int ticks=0;
//--- 틱을 계산하여 선의 스타일, 색상 및 너비 변경
   ticks++;
//--- 틱의 임계 수가 누적된 경우
   if(ticks>=N)
     {
      //--- 선 속성 변경
      ChangeLineAppearance();
      //--- 선 섹션의 색상 변경
      ChangeColors(colors,5);
      //--- 틱 카운터를 0으로 재설정
      ticks=0;
     }
 
//--- 지표 값 계산을 위한 블록
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      //--- 버퍼에 지표 값 쓰기
      ColorLineBuffer[i]=close[i];
      //--- 이제, 이 막대의 색상 인덱스를 임의로 설정
      int color_index=i%(5*Length);
      color_index=color_index/Length;
      //--- 이 막대의 경우, 선은 인덱스 color_index인 색상을 가집니다
      ColorLineColors[i]=color_index;
     }
 
//--- 함수의 다음 호출에 대해 prev_calculated 값을 반환
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 선 세그먼트의 색상을 변경                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void  ChangeColors(color  &cols[],int plot_colors)
  {
//--- 색상의 수
   int size=ArraySize(cols);
//--- 
   string comm=ChartGetString(0,CHART_COMMENT)+"\r\n\r\n";
 
//--- 각 색상 인덱스에 대해 임의로 새 색상 정의
   for(int plot_color_ind=0;plot_color_ind<plot_colors;plot_color_ind++)
     {
      //--- 임의 값 가져오기
      int number=MathRand();
      //--- col[] 배열의 인덱스를 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 가져오기
      int i=number%size;
      //--- 각 인덱스의 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
      PlotIndexSetInteger(0,                    //  그래픽 스타일의 수
                          PLOT_LINE_COLOR,      //  속성 식별자
                          plot_color_ind,       //  색의 인덱스, 색상을 쓰는 곳
                          cols[i]);             //  새 색상
      //--- 색상 쓰기
      comm=comm+StringFormat("LineColorIndex[%d]=%s \r\n",plot_color_ind,ColorToString(cols[i],true));
      ChartSetString(0,CHART_COMMENT,comm);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 지표에 표시된 선의 모양을 변경      |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeLineAppearance()
  {
//--- 라인 속성에 대한 정보를 구성하기 위한 문자열
   string comm="";
//--- 선 너비 변경 블록
   int number=MathRand();
//--- 정수 나눗셈의 나머지 너비 가져오기
   int width=number%5; // 너비는 0 ~ 4로 설정됩니다
//--- 색상을 PLOT_LINE_WIDTH 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,width);
//--- 선 너비 쓰기
   comm=comm+" Width="+IntegerToString(width);
 
//--- 선의 스타일을 변경하기 위한 블록
   number=MathRand();
//--- 제수는 스타일 배열의 크기와 같습니다
   int size=ArraySize(styles);
//--- 정수 나눗셈의 나머지 항목으로 새 스타일을 선택할 인덱스를 가져오기
   int style_index=number%size;
//--- 색상을 PLOT_LINE_COLOR 속성으로 설정
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,styles[style_index]);
//--- 선 스타일 쓰기
   comm=EnumToString(styles[style_index])+", "+comm;
//--- 설명을 사용하여 차트에 정보 표시
   Comment(comm);
  }

 