OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

좌측 가격 레이블

다음 스크립트는 차트에서 좌측 가격 레이블을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트가 차트 좌측 가격 레이블을 생성합니다."
#property description "고정점 좌표가 설정됨"
#property description "차트 창 크기의 백분율"
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string            InpName="LeftPrice";  // 가격 레이블 이름
input int               InpDate=100;          // 고정점 날짜(%)
input int               InpPrice=10;          // 고정점 가격(%)
input color             InpColor=clrRed;      // 가격 레이블 색상
input ENUM_LINE_STYLE   InpStyle=STYLE_SOLID// 테두리 선 스타일
input int               InpWidth=2;           // 가격 레이블 크기
input bool              InpBack=false;        // 배경 레이블
input bool              InpSelection=true;    // 이동하려면 강조 표시
input bool              InpHidden=true;       // 개체 목록에 숨겨짐
input long              InpZOrder=0;          // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 좌측 가격 레이블 생성                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                          const string          name="LeftPrice",  // 가격 레이블 이름
                          const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                          datetime              time=0,            // 고정점 시간
                          double                price=0,           // 고정점 가격
                          const color           clr=clrRed,        // 가격 레이블 색상
                          const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 테두리 선 스타일
                          const int             width=1,           // 가격 레이블 크기
                          const bool            back=false,        // 배경에
                          const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                          const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                          const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점 좌표를 설정하지 않은 경우
   ChangeArrowEmptyPoint(time,price);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 가격 레이블 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_ARROW_LEFT_PRICE,sub_window,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 좌측 가격 레이블 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 레이블 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 테두리 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 레이블 크기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 레이블 이동 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 이동                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceMove(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                        const string name="LeftPrice"// 레이블 이름
                        datetime     time=0,           // 고정점 시간 좌표
                        double       price=0)          // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 차트에서 좌측 가격 레이블 삭제                       |
//+------------------------------------------------------------------+
bool ArrowLeftPriceDelete(const long   chart_ID=0,       // 차트의 ID
                          const string name="LeftPrice"// 레이블 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 레이블 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 좌측 가격 레이블 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 고정점 값 확인 및 기본값 설정                 |
//| 빈 곳의 경우                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeArrowEmptyPoint(datetime &time,double &price)
  {
//--- 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 포인트 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate<0 || InpDate>100 || InpPrice<0 || InpPrice>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 레이블 고정점 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 레이블 그리기에 대한 점 정의
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
   int p=InpPrice*(accuracy-1)/100;
//--- 차트에 좌측 가격 레이블 생성
   if(!ArrowLeftPriceCreate(0,InpName,0,date[d],price[p],InpColor,
      InpStyle,InpWidth,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 고정점을 움직입니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy*4/5;
//--- 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p<accuracy-1)
         p+=1;
      //--- 점 이동
      if(!ArrowLeftPriceMove(0,InpName,date[d],price[p]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 레이블 삭제
   ArrowLeftPriceDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }