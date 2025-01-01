열거

enum 유형의 데이터는 제한된 데이터 집합에 속합니다. 열거 유형 정의:

enum 명칭, 열거 가능한 유형의

{

값 목록

};

값 목록은 쉼표로 구분된 명명된 상수의 식별자 목록입니다.

예제:

enum 개월 // 명명된 상수 열거

{

1월,

2월,

3월,

4월,

5월,

6월,

7월,

8월,

9월,

10월,

11월,

12월

};

열거가 선언되면 새 정수 값 4바이트 데이터 유형이 나타납니다. 열거에는 이름이 지정된 새 상수가 적용되므로 새 데이터 유형을 선언하면 컴파일러에서 전달된 매개 변수의 유형을 엄격하게 제어할 수 있습니다. 위의 예제에서 1월 명명 상수의 값은 0, 2월 - 1, 12월 - 11입니다.

규칙: 특정 값이 열거형 멤버인 명명된 상수에 할당되지 않으면 새 값이 자동으로 형성됩니다. 열거의 첫 번째 멤버인 경우 0 값이 할당됩니다. 이후의 모든 멤버에 대해 이전 멤버의 값에 따라 값을 계산하여 하나를 추가합니다.

예제:

enum intervals // 명명된 상수 열거

{

month=1, // 1개월 간격

two_months, // 2개월

quarter, // 3개월 - 1분기

halfyear=6, // 반년

year=12, // 1년

};

참고

C++와 달리 MQL5에서 열거된 유형의 내부 표현 크기는 항상 4바이트입니다. 즉, sizeof (개월)은 4를 반환합니다.

C++와 달리 MQL5에서는 익명 열거를 선언할 수 없습니다. 즉, 항상 enum 키워드 뒤에 고유 이름을 지정해야 합니다.

더 보기

타입캐스팅