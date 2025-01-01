문서화섹션
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体オブジェクト定数オブジェクト型 

개체 유형

ObjectCreate() 함수를 사용하여 그래픽 만드는 경우 생성할 개체 유형을 지정해야 합니다. 이 유형은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다. 다음 작업을 위한 함수를 사용하여 개체 속성의 추가 사양을 수행할 수 있습니다: 그래픽 개체.

ENUM_OBJECT

ID

 

설명

OBJ_VLINE

vertical_line

수직선

OBJ_HLINE

horizonal_line

수평선

OBJ_TREND

trend_line

추세선

OBJ_TRENDBYANGLE

trend_line_by_angle

각도별 추세선

OBJ_CYCLES

cycle_lines

주기선

OBJ_ARROWED_LINE

arrowed_line

화살표 선

OBJ_CHANNEL

equidistance_channel

등거리 채널

OBJ_STDDEVCHANNEL

stddeviation_channel

표준 편차 채널

OBJ_REGRESSION

regression_channel

선형 회귀 채널

OBJ_PITCHFORK

andrewspitchfork

앤드류스 피치포크

OBJ_GANNLINE

gann_line

갠(Gann) 선

OBJ_GANNFAN

gann_fan

갠(Gann) 팬

OBJ_GANNGRID

gann_grid

갠(Gann) 그리드

OBJ_FIBO

fibonacci_levels

피보나치 되돌림

OBJ_FIBOTIMES

fibonacci_time_zones

피보나치 타임존

OBJ_FIBOFAN

fibo_fan

피보나치 팬

OBJ_FIBOARC

fibo_arc

피보나치 아크

OBJ_FIBOCHANNEL

fibo_channel

피보나치 채널

OBJ_EXPANSION

fibo_expansion

피보나치 확장

OBJ_ELLIOTWAVE5

elliot_impuls

엘리엇 동인 파동

OBJ_ELLIOTWAVE3

elliot_correction

엘리엇 보정 파동

OBJ_RECTANGLE

rectangle

직사각형

OBJ_TRIANGLE

triangle

삼각형

OBJ_ELLIPSE

ellipse

타원

OBJ_ARROW_THUMB_UP

THUMB_UP

추천

OBJ_ARROW_THUMB_DOWN

THUMB_DOWN

비추천

OBJ_ARROW_UP

arrow_up

위쪽 화살표

OBJ_ARROW_DOWN

arrow_down

아래쪽 화살표

OBJ_ARROW_STOP

stop_signal

중지 신호

OBJ_ARROW_CHECK

check_signal

체크 기호

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE

left_price_label

좌측 가격 레이블

OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE

right_price_label

우측 가격 레이블

OBJ_ARROW_BUY

buy_sign_icon

매수 기호

OBJ_ARROW_SELL

sell_sign_icon

매도 기호

OBJ_ARROW

arrow_symbol

화살표

OBJ_TEXT

text_object

텍스트

OBJ_LABEL

label_object

레이블

OBJ_BUTTON

button_object

버튼

OBJ_CHART

chart_object

차트

OBJ_BITMAP

picture_object

비트맵

OBJ_BITMAP_LABEL

bitmap_object

비트맵 레이블

OBJ_EDIT

edit_object

편집

OBJ_EVENT

obj_event

이코노믹 캘린더의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체

OBJ_RECTANGLE_LABEL

rectangle_label

사용자 지정 그래픽 인터페이스를 생성하고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체.