- OBJ_VLINE
- OBJ_HLINE
- OBJ_TREND
- OBJ_TRENDBYANGLE
- OBJ_CYCLES
- OBJ_ARROWED_LINE
- OBJ_CHANNEL
- OBJ_STDDEVCHANNEL
- OBJ_REGRESSION
- OBJ_PITCHFORK
- OBJ_GANNLINE
- OBJ_GANNFAN
- OBJ_GANNGRID
- OBJ_FIBO
- OBJ_FIBOTIMES
- OBJ_FIBOFAN
- OBJ_FIBOARC
- OBJ_FIBOCHANNEL
- OBJ_EXPANSION
- OBJ_ELLIOTWAVE5
- OBJ_ELLIOTWAVE3
- OBJ_RECTANGLE
- OBJ_TRIANGLE
- OBJ_ELLIPSE
- OBJ_ARROW_THUMB_UP
- OBJ_ARROW_THUMB_DOWN
- OBJ_ARROW_UP
- OBJ_ARROW_DOWN
- OBJ_ARROW_STOP
- OBJ_ARROW_CHECK
- OBJ_ARROW_LEFT_PRICE
- OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE
- OBJ_ARROW_BUY
- OBJ_ARROW_SELL
- OBJ_ARROW
- OBJ_TEXT
- OBJ_LABEL
- OBJ_BUTTON
- OBJ_CHART
- OBJ_BITMAP
- OBJ_BITMAP_LABEL
- OBJ_EDIT
- OBJ_EVENT
- OBJ_RECTANGLE_LABEL
개체 유형
ObjectCreate() 함수를 사용하여 그래픽 만드는 경우 생성할 개체 유형을 지정해야 합니다. 이 유형은 ENUM_OBJECT 열거값 중 하나일 수 있습니다. 다음 작업을 위한 함수를 사용하여 개체 속성의 추가 사양을 수행할 수 있습니다: 그래픽 개체.
ENUM_OBJECT
|
ID
|
|
설명
|
|
수직선
|
|
수평선
|
|
추세선
|
|
각도별 추세선
|
|
주기선
|
|
화살표 선
|
|
등거리 채널
|
|
표준 편차 채널
|
|
선형 회귀 채널
|
|
앤드류스 피치포크
|
|
갠(Gann) 선
|
|
갠(Gann) 팬
|
|
갠(Gann) 그리드
|
|
피보나치 되돌림
|
|
피보나치 타임존
|
|
피보나치 팬
|
|
피보나치 아크
|
|
피보나치 채널
|
|
피보나치 확장
|
|
엘리엇 동인 파동
|
|
엘리엇 보정 파동
|
|
직사각형
|
|
삼각형
|
|
타원
|
|
추천
|
|
비추천
|
|
위쪽 화살표
|
|
아래쪽 화살표
|
|
중지 신호
|
|
체크 기호
|
|
좌측 가격 레이블
|
|
우측 가격 레이블
|
|
매수 기호
|
|
매도 기호
|
|
화살표
|
|
텍스트
|
|
레이블
|
|
버튼
|
|
차트
|
|
비트맵
|
|
비트맵 레이블
|
|
편집
|
|
이코노믹 캘린더의 이벤트에 해당하는 "이벤트" 개체
|
|
사용자 지정 그래픽 인터페이스를 생성하고 설계하기 위한 "직사각형 레이블" 개체.