OBJ_VLINE

수직선.

ObjVLine

수직선을 그릴 때 모든 차트 창에 대해 선 표시 모드( OBJPROP_RAY 속성)를 설정할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 세로선을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

//--- 설명
#property description "스크립트는 \"수직선\" 그래픽 개체를 만들고 이동합니다."
#property description "고정점 날짜는 백분율로 설정됩니다."
#property description "차트 창 너비(막대 단위)."
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="VLine";     // 선 이름
input int             InpDate=25;          // 이벤트 날짜(%)
input color           InpColor=clrRed;     // 선 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH// 선 스타일
input int             InpWidth=3;          // 선 너비
input bool            InpBack=false;       // 배경 선
input bool            InpSelection=true;   // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpRay=true;         // 아래로 선 연장
input bool            InpHidden=true;      // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;         // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수직선 생성                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                 const string          name="VLine",      // 선 이름
                 const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스
                 datetime              time=0,            // 선 시간
                 const color           clr=clrRed,        // 선 색상
                 const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 선 스타일
                 const int             width=1,           // 선 너비
                 const bool            back=false,        // 배경에
                 const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                 const bool            ray=true,          // 아래쪽으로 선 연장
                 const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                 const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 선 시간이 설정되지 않은 경우 마지막 막대를 통해 그립니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수직선 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_VLINE,sub_window,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수직선 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 선 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 선 표시 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 선 굵기 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 마우스를 사용하여 선을 이동하는 모드를 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 차트 하위 창에 선 표시 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY,ray);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수직선 이동                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineMove(const long   chart_ID=0,   // 차트의 ID
               const string name="VLine"// 선 이름
               datetime     time=0)       // 선 시간
  {
//--- 선 시간이 설정되지 않은 경우 선을 마지막 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수직선 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,0,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수직선 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 수직선 실패                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool VLineDelete(const long   chart_ID=0,   // 차트의 ID
                 const string name="VLine"// 선 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 수직선 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 수직선 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate<0 || InpDate>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 사용할 날짜 값을 저장하기 위한 배열
//--- 선 고정점 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 선을 그리기 위한 점 지정
   int d=InpDate*(bars-1)/100;
//--- 수직선 생성
   if(!VLineCreate(0,InpName,0,date[d],InpColor,InpStyle,InpWidth,InpBack,
      InpSelection,InpRay,InpHidden,InpZOrder))
      return;
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 선을 이동합니다
//--- 루프 카운터
   int h_steps=bars/2;
//--- 선 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(d<bars-1)
         d+=1;
      //--- 점 이동
      if(!VLineMove(0,InpName,date[d]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.03 초 지연
      Sleep(30);
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 채널을 삭제
   VLineDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }