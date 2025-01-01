문서화섹션
웹 색상

다음에 대해 아래와 같은 색상 상수가 정의됩니다 - 색상 유형:

clrBlack

clrDarkGreen

clrDarkSlateGray

clrOlive

clrGreen

clrTeal

clrNavy

clrPurple

clrMaroon

clrIndigo

clrMidnightBlue

clrDarkBlue

clrDarkOliveGreen

clrSaddleBrown

clrForestGreen

clrOliveDrab

clrSeaGreen

clrDarkGoldenrod

clrDarkSlateBlue

clrSienna

clrMediumBlue

clrBrown

clrDarkTurquoise

clrDimGray

clrLightSeaGreen

clrDarkViolet

clrFireBrick

clrMediumVioletRed

clrMediumSeaGreen

clrChocolate

clrCrimson

clrSteelBlue

clrGoldenrod

clrMediumSpringGreen

clrLawnGreen

clrCadetBlue

clrDarkOrchid

clrYellowGreen

clrLimeGreen

clrOrangeRed

clrDarkOrange

clrOrange

clrGold

clrYellow

clrChartreuse

clrLime

clrSpringGreen

clrAqua

clrDeepSkyBlue

clrBlue

clrMagenta

clrRed

clrGray

clrSlateGray

clrPeru

clrBlueViolet

clrLightSlateGray

clrDeepPink

clrMediumTurquoise

clrDodgerBlue

clrTurquoise

clrRoyalBlue

clrSlateBlue

clrDarkKhaki

clrIndianRed

clrMediumOrchid

clrGreenYellow

clrMediumAquamarine

clrDarkSeaGreen

clrTomato

clrRosyBrown

clrOrchid

clrMediumPurple

clrPaleVioletRed

clrCoral

clrCornflowerBlue

clrDarkGray

clrSandyBrown

clrMediumSlateBlue

clrTan

clrDarkSalmon

clrBurlyWood

clrHotPink

clrSalmon

clrViolet

clrLightCoral

clrSkyBlue

clrLightSalmon

clrPlum

clrKhaki

clrLightGreen

clrAquamarine

clrSilver

clrLightSkyBlue

clrLightSteelBlue

clrLightBlue

clrPaleGreen

clrThistle

clrPowderBlue

clrPaleGoldenrod

clrPaleTurquoise

clrLightGray

clrWheat

clrNavajoWhite

clrMoccasin

clrLightPink

clrGainsboro

clrPeachPuff

clrPink

clrBisque

clrLightGoldenrod

clrBlanchedAlmond

clrLemonChiffon

clrBeige

clrAntiqueWhite

clrPapayaWhip

clrCornsilk

clrLightYellow

clrLightCyan

clrLinen

clrLavender

clrMistyRose

clrOldLace

clrWhiteSmoke

clrSeashell

clrIvory

clrHoneydew

clrAliceBlue

clrLavenderBlush

clrMintCream

clrSnow

clrWhite

 

 

 

 

ObjectSetInteger() 함수를 사용하여 색상을 개체로 설정할 수 있습니다. 사용자 지정 지표로 색상을 설정하려면 PlotIndexSetInteger() 함수를 사용합니다. 색상 값을 가져오는 데 유사한 함수 ObjectGetInteger()PlotIndexGetInteger()이 있습니다.

예:

//---- 지표 설정
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_color3  clrLime