SetUserError

사전 정의된 변수 _LastErrorERR_USER_ERROR_FIRST + user_error와 동일한 값을 설정합니다.

void  SetUserError(
   ushort user_error,   // 오류 번호
   );

매개변수

user_error

[in]  사용자가 설정한 오류 번호.

값 반환

반환 값 없음.

주의

SetUserError(user_error) 기능을 사용하여 오류를 설정한 후, GetLastError()ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.와 동일한 값을 반환합니다.

예를 들어:

void OnStart()
  {
//--- 오류 번호 설정 65537=(ERR_USER_ERROR_FIRST +1)
   SetUserError(1);
//--- 마지막 오류 코드 가져오기
   Print("GetLastError = ",GetLastError());
/* 
  결과
   GetLastError = 65537
*/ 
  }