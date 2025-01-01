MQL5 リファレンス共通関数SetUserError
- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetUserError
사전 정의된 변수 _LastError를 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error와 동일한 값을 설정합니다.
|
void SetUserError(
매개변수
user_error
[in] 사용자가 설정한 오류 번호.
값 반환
반환 값 없음.
주의
SetUserError(user_error) 기능을 사용하여 오류를 설정한 후, GetLastError()는 ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error.와 동일한 값을 반환합니다.
예를 들어:
|
void OnStart()