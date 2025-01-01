수학 상수
값을 포함하는 특수 상수는 일부 수학 식에 예약됩니다. 이러한 상수는 수학 함수를 사용하여 계산하는 대신 프로그램의 모든 위치에서 사용할 수 있습니다.
정수
설명
값
M_E
e
2.71828182845904523536
M_LOG2E
log2(e)
1.44269504088896340736
M_LOG10E
log10(e)
0.434294481903251827651
M_LN2
ln(2)
0.693147180559945309417
M_LN10
ln(10)
2.30258509299404568402
M_PI
pi
3.14159265358979323846
M_PI_2
pi/2
1.57079632679489661923
M_PI_4
pi/4
0.785398163397448309616
M_1_PI
1/pi
0.318309886183790671538
M_2_PI
2/pi
0.636619772367581343076
M_2_SQRTPI
2/sqrt(pi)
1.12837916709551257390
M_SQRT2
sqrt(2)
1.41421356237309504880
M_SQRT1_2
1/sqrt(2)
0.707106781186547524401
예:
//+------------------------------------------------------------------+