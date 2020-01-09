문서화섹션
삼각형.

삼각형의 경우 OBJPROP_FILL 속성을 사용하여 색상이 채워지는 모드를 설정할 수 있습니다.

다음 스크립트는 차트에서 삼각형을 만들고 이동합니다. 그래픽 개체의 속성을 만들고 변경할 수 있는 특수 기능이 개발되었습니다. 이러한 기능은 자체 애플리케이션에서 "있는 대로" 사용할 수 있습니다.

 

//--- 설명
#property description "스크립트는 차트에 삼각형을 생성합니다."
#property description "고정점 좌표가 설정되어 있습니다"
#property description "차트 창 크기의 백분율"
//--- 스크립트 실행 중 입력 매개변수의 표시 창
#property script_show_inputs
//--- 스크립트의 입력 매개변수
input string          InpName="Triangle";        // 삼각형 이름
input int             InpDate1=25;               // 첫 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice1=50;              // 첫 번째 점 가격(%)
input int             InpDate2=70;               // 두 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice2=70;              // 두 번째 점 가격(%)
input int             InpDate3=65;               // 세 번째 점 날짜(%)
input int             InpPrice3=20;              // 세 번째 점 가격(%)
input color           InpColor=clrRed;           // 삼각형 색상
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASHDOTDOT// 삼각형 선 스타일
input int             InpWidth=2;                // 삼각형 선 너비
input bool            InpFill=false;             // 삼각형 색상 채우기
input bool            InpBack=false;             // 배경 삼각형
input bool            InpSelection=true;         // 이동하려면 강조 표시
input bool            InpHidden=true;            // 개체 목록에 숨겨짐
input long            InpZOrder=0;               // 마우스 클릭 우선 순위
//+------------------------------------------------------------------+
//| 주어진 좌표를 기준으로 삼각형 생성                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleCreate(const long            chart_ID=0,        // 차트의 ID
                    const string          name="Triangle",   // 삼각형 이름
                    const int             sub_window=0,      // 하위 창 인덱스 
                    datetime              time1=0,           // 첫 번째 점 시간
                    double                price1=0,          // 첫 번째 점 가격
                    datetime              time2=0,           // 두 번째 점 시간
                    double                price2=0,          // 두 번째 점 가격
                    datetime              time3=0,           // 세 번째 점 시간
                    double                price3=0,          // 세 번째 점 가격
                    const color           clr=clrRed,        // 삼각형 색상
                    const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// 삼각형 선 스타일
                    const int             width=1,           // 삼각형 선 너비
                    const bool            fill=false,        // 삼각형 색상 채우기
                    const bool            back=false,        // 배경에
                    const bool            selection=true,    // 이동하려면 강조 표시
                    const bool            hidden=true,       // 개체 목록에 숨겨짐
                    const long            z_order=0)         // 마우스 클릭 우선 순위
  {
//--- 고정점이 설정되지 않은 경우 고정점의 좌표 설정
   ChangeTriangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2,time3,price3);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 주어진 좌표를 기준으로 삼각형 생성
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TRIANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2,time3,price3))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 삼각형 생성 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 삼각형 색상 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- 삼각형 선 스타일 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- 삼각형 선 너비 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- 삼각형을 채우는 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- 전경(false) 또는 배경(true)에 표시
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- 이동할 삼각형을 강조 표시 모드 활성화(true) 또는 비활성화(false)
//--- ObjectCreate 함수를 사용하여 그래픽 개체를 만드는 경우 개체는
//--- 기본적으로 강조 표시되고 이동됩니다. 이 메서드 내에서 선택 매개변수
//--- 기본적으로 true이므로 개체를 강조 표시하고 이동할 수 있습니다.
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- 개체 목록에서 그래픽 개체 이름 숨기기(true) 또는 표시(false)
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- 차트에서 마우스 클릭 이벤트 수신 우선 순위 설정
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 삼각형 고정점 이동 point                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TrianglePointChange(const long   chart_ID=0,      // 차트의 ID
                         const string name="Triangle"// 삼각형 이름
                         const int    point_index=0,   // 고정점 인덱스
                         datetime     time=0,          // 고정점 시간 좌표
                         double       price=0)         // 고정점 가격 좌표
  {
//--- 포인트 위치가 설정되지 않은 겨우 입찰 가격이 있는 현재 막대로 이동합니다
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 고정점 이동
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 고정점 이동 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 삼각형 삭제                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool TriangleDelete(const long   chart_ID=0,      // 차트의 ID
                    const string name="Triangle"// 삼각형 이름
  {
//--- 오류 값 재설정
   ResetLastError();
//--- 삼각형 삭제
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": 타원 삭제 실패! Error code = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- 실행 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 삼각형의 고정점 값을 확인하고 기본값을 설정합니다     |
//| 빈 곳의 값                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeTriangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                               datetime &time2,double &price2,
                               datetime &time3,double &price3)
  {
//--- 첫 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 현재 막대에 표시됩니다
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- 첫 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 입찰 값을 갖습니다
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- 두 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 두 번째 점에서 남은 9 막대가 위치합니다
   if(!time2)
     {
      //--- 마지막 10개 막대가 열린 시간을 수신하기 위한 배열
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- 첫 번째 점에서 남은 9개 막대에 두 번째 점을 설정 
      time2=temp[0];
     }
//--- 두 번째 점의 가격이 설정되지 않은 경우 첫 번째 점보다 300 포인트 낮게 이동합니다
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
//--- 세 번째 점의 시간이 설정되지 않은 경우 두 번째 점의 날짜와 일치합니다
   if(!time3)
      time3=time2;
//--- 세 번째 점의 가격이 정해지지 않은 경우 첫 번째 점의 가격과 일치합니다
   if(!price3)
      price3=price1;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 입력 매개변수의 정확성 확인
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100 || 
      InpDate3<0 || InpDate3>100 || InpPrice3<0 || InpPrice3>100)
     {
      Print("오류! 입력 매개변수의 잘못된 값!");
      return;
     }
//--- 차트 창에 표시되는 막대 수
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- 가격 배열 크기
   int accuracy=1000;
//--- 사용할 날짜 및 가격 값을 저장하기 위한 배열
//--- 삼각형 고정점의 좌표 설정 및 변경
   datetime date[];
   double   price[];
//--- 메모리 할당
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- 날짜 배열 채우기
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("시간 값 복사 실패! Error code = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- 가격 배열 채우기
//--- 차트의 최고값과 최저값을 찾기
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- 가격의 변경 단계를 정의 하고 배열 채우기
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- 삼각형을 그리기 위한 점 지정
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int d3=InpDate3*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
   int p3=InpPrice3*(accuracy-1)/100;
//--- 삼각형 생성
   if(!TriangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],date[d3],price[p3],
      InpColor,InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- 차트를 다시 그리고 1초 동안 대기
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- 이제 삼각형 고정점을 이동합니다
//--- 루프 카운터
   int v_steps=accuracy*3/10;
//--- 첫 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p1>1)
         p1-=1;
      //--- 점 이동
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   int h_steps=bars*9/20-1;
//--- 두 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- 점 이동
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
      // 0.05초 지연
      Sleep(50);
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 루프 카운터
   v_steps=accuracy/4;
//--- 세 번째 고정점 이동
   for(int i=0;i<v_steps;i++)
     {
      //--- 다음의 값 사용
      if(p3<accuracy-1)
         p3+=1;
      //--- 점 이동
      if(!TrianglePointChange(0,InpName,2,date[d3],price[p3]))
         return;
      //--- 스크립트 작업이 강제로 비활성화 되었는지 확인
      if(IsStopped())
         return;
      //--- 차트 다시 그리기
      ChartRedraw();
     }
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//--- 차트에서 삼각형 삭제
   TriangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- 1초 지연
   Sleep(1000);
//---
  }