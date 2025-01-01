Void 타입 및 NULL 상수

구문적으로 void 유형은 char, uchar, bool, short, ushort, int, uint, color, long, ulong, datetime, float, double 및 string 유형과 함께 기본적인 유형입니다. 이 유형은 함수가 값을 반환하지 않음을 나타내기 위해 사용하거나 함수 매개 변수로 매개 변수가 없음을 나타냅니다.

미리 정의된 상수 변수인 NULL이 void 타입입니다. 변환 없이 다른 기본 유형의 변수에 할당할 수 있습니다. 기본 유형의 변수를 NULL 값과 비교할 수 있습니다.

예제:

//--- 문자열이 초기화되지 않은 경우 사전 정의된 값을 지정합니다

if(some_string==NULL) some_string="empty";

또한 NULL을 new 연산자로 만든 개체에 대한 포인터와 비교할 수 있습니다.

